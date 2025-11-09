Cantantes de Corazón Serrano y Yarita Lizeth se reencuentran en ‘Esta noche’ tras fallida presentación en su aniversario. América TV.

El esperado reencuentro entre Yarita Lizeth y las integrantes de Corazón Serrano sorprendió a todos durante la grabación del programa ‘Esta Noche’, conducido por 'La Chola Chabuca’ en América Televisión.

La cita televisiva marcó el primer encuentro público entre ambas partes tras la polémica ausencia del grupo de cumbia en el concierto por el 15.º aniversario de la cantante de Juliaca, realizado el pasado 31 de octubre en San Juan de Lurigancho.

Lesly Águila, Briela Cirilo, Kiara Lozano y Milagros Díaz se encontraban ofreciendo una entrevista distendida junto a Dani Daniel, cuando el conductor Ernesto Pimentel anunció que les tenía preparada una “sorpresa muy especial”.

De pronto, las luces del set se apagaron, y bajo los reflectores apareció Yarita Lizeth, interpretando el mix que compartió con Lesly y Milagros durante el 32.º aniversario de Corazón Serrano, celebrado en el Estadio San Marcos.

La escena se volvió rápidamente viral en redes sociales: las cámaras captaron el asombro y la emoción genuina de las integrantes del grupo, quienes no pudieron ocultar su alegría al reencontrarse con la popular “Chinita del Amor”.

Emotivo reencuentro entre dos potencias de la música popular

El ambiente se llenó de aplausos y emoción cuando Yarita Lizeth subió al escenario del programa. Lesly Águila fue la primera en levantarse para abrazarla, seguida por Milagros Díaz y Briela Cirilo, quienes también se mostraron conmovidas.

El programa, que se transmitirá completo este sábado 8 de noviembre, promete mostrar el detrás de cámaras de este reencuentro cargado de nostalgia, donde ambas artistas dejaron en claro que no existe ningún conflicto ni rivalidad entre ellas.

La producción de “Esta noche” adelantó que el encuentro incluirá una presentación en vivo, donde Yarita Lizeth y las vocalistas de Corazón Serrano unirán sus voces en un set musical especial, en el que interpretan algunos de sus temas más emblemáticos.

Polémica por la ausencia de Corazón Serrano en el concierto de Yarita Lizeth

Semanas atrás, los fanáticos de la cumbia y del folclore andino quedaron sorprendidos cuando Corazón Serrano no se presentó en el escenario durante el 15.º aniversario de Yarita Lizeth, a pesar de haber sido anunciados como invitados estelares.

El evento, realizado en el Parque Zonal Wiracocha, San Juan de Lurigancho, reunió a miles de personas y a destacados artistas nacionales. Sin embargo, cuando se esperaba la participación de la reconocida agrupación piurana, esta nunca ocurrió.

La ausencia generó comentarios y especulaciones entre los asistentes y en redes sociales, donde algunos usuarios se preguntaban si existía algún tipo de desacuerdo entre ambas partes.

Ante las versiones que circulaban, Edwin Guerrero Neira, líder de Corazón Serrano, explicó las verdaderas razones detrás de lo ocurrido. “Nosotros aceptamos con gusto la invitación para estar en su concierto, pero no sé si fue un tema de desorganización por parte de la producción o de quién dependía eso, aunque Yarita Lizeth no tuvo nada que ver. Estábamos programados de 2:00 a 4:00 de la mañana”, señaló el productor musical.

Corazón Serrano: “No hubo ningún problema con Yarita Lizeth”

Guerrero aseguró que el grupo sí se encontraba presente en el recinto y listo para salir a cantar, pero un cambio inesperado en el cronograma alteró su horario.

“Otro grupo fue ubicado en nuestro espacio y ya no podíamos esperar más porque teníamos que viajar a Piura esa misma madrugada”, explicó.

El líder del grupo fue enfático al aclarar que no existió ningún tipo de conflicto o falta de respeto hacia la intérprete.

“Yarita Lizeth no tuvo nada que ver. Al contrario, le deseo todo el éxito del mundo. Es una artista folclórica que está apostando por cosas nuevas, con una tremenda producción y un escenario espectacular”, expresó Guerrero.

Sus declaraciones bastaron para poner fin a los rumores y despejar las dudas de los fanáticos, quienes celebraron que la relación entre ambos exponentes de la música popular se mantenga en buenos términos.

