Perú

Samahara Lobatón celebró sus 24 años, pero terminó enfrentando quejas vecinales y la llegada del serenazgo: “Tiene permiso hasta las 10”

La influencer celebró en la terraza de su condominio en Surco, pero la bulla habría incomodado a los residentes, provocando una intervención municipal. Melissa Klug y Jesús Barco estuvieron presentes pese a estar separados

Guardar
Magaly revela intervención del serenazgo en cumpleaños de Samahara Lobatón por incumplir horario. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La noche que debía ser de celebración para Samahara Lobatón terminó convirtiéndose en un episodio incómodo cuando el serenazgo de Surco llegó hasta el condominio donde vive para intervenir su fiesta de cumpleaños.

La influencer cumplió 24 años y decidió celebrarlo a lo grande en la terraza del edificio, en el último piso, sin imaginar que los vecinos no estaban dispuestos a tolerar el nivel de bulla que, según ellos, se prolongó más allá del horario permitido.

De acuerdo con el programa ‘Magaly TV La Firme’, Samahara tenía permiso para realizar la reunión solo hasta las 10 de la noche, un límite que no habría respetado.

Cumpleaños de Samahara Lobatón acaba
Cumpleaños de Samahara Lobatón acaba en polémica: vecinos denuncian ruido y serenazgo interviene. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En las imágenes difundidas por la producción se observó al personal de serenazgo conversando con la presidenta de la Junta de Vecinos, quien confirmó que la autorización vencía a las 10:00 p.m. Sin embargo, a las 10:19 p.m. la música seguía sonando. En el video, el efectivo de serenazgo pregunta con claridad: “¿Hasta qué hora tiene permiso la señora?, ¿hasta las 10 tiene permiso? Voy a llamar a fiscalización.”

Mientras tanto, en el set, Magaly Medina comentaba que la presidenta vecinal había reafirmado que el horario estaba excedido y que los reclamos ya se estaban acumulando. “La presidenta de la junta vecinal le dijo que Samahara tenía permiso hasta las 10 de la noche. Ya es 10:19 p.m. y me dicen que el tono continúa. Va a venir fiscalización”, advirtió la conductora, dejando entrever que la situación podría escalar si la fiesta no se detenía.

La intervención se produjo porque, según reportaron los vecinos, la música y el movimiento en la terraza se volvieron molestos, especialmente considerando que se trataba de un condominio residencial. Algunos residentes revelaron, fuera de cámaras, que la bulla se escuchaba incluso desde los primeros pisos. Este malestar habría impulsado la llamada al serenazgo, que llegó para verificar el cumplimiento de las normas internas del edificio.

Cumpleaños de Samahara Lobatón acaba
Cumpleaños de Samahara Lobatón acaba en polémica: vecinos denuncian ruido y serenazgo interviene. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

A pesar de la tensión, Samahara continuó celebrando dentro del ambiente festivo que había organizado para recibir su cumpleaños número 24. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la presencia de Melissa Klug y Jesús Barco, quienes asistieron juntos a la reunión pese a estar oficialmente separados. La expareja ingresó al condominio sin declarar nada a la prensa, aunque los reporteros del programa intentaron obtener alguna reacción. Luego, al retirarse, ambos se marcharon en el vehículo de Melissa, nuevamente sin ofrecer comentarios.

La aparición de Melissa y Barco juntos encendió las especulaciones, sobre todo porque, aunque han confirmado el fin de su relación, continúan coincidiendo en reuniones familiares y compromisos relacionados con sus hijos. En esta ocasión, fueron parte del círculo íntimo que acompañó a Samahara en su celebración, lo que dejó abierta la discusión sobre el tipo de vínculo que mantienen actualmente.

Cumpleaños de Samahara Lobatón acaba
Cumpleaños de Samahara Lobatón acaba en polémica: vecinos denuncian ruido y serenazgo interviene. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La influencer, por su parte, compartió historias de Instagram mostrando detalles de la decoración, de los invitados y de la fiesta, sin hacer referencia al incidente con serenazgo ni a las quejas vecinales. Su rostro mostraba alegría por poder festejar rodeada de sus seres queridos, aunque las imágenes difundidas por el programa de espectáculos reconstruyeron el momento en el que la autoridad municipal llegó para solicitar información sobre la autorización de la reunión.

Según testigos, la fiesta se mantuvo bajo control tras la intervención, aunque no se sabe si fiscalización llegó finalmente a emitir alguna advertencia formal. Lo que sí quedó claro es que el cumpleaños de Samahara no pasó desapercibido, ya no solo por la reunión y el ambiente festivo, sino por el altercado que marcó la noche.

Cumpleaños de Samahara Lobatón acaba
Cumpleaños de Samahara Lobatón acaba en polémica: vecinos denuncian ruido y serenazgo interviene. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Samahara LobatónMelissa KlugMagaly TV La FirmeMagaly Medinaperu-entretenimiento

Más Noticias

Cadena mexicana acelera su expansión en Perú con segunda tienda: ¿Dónde está y qué vende?

Se trata de la segunda apertura en 40 días de la marca proveniente de México. Para fines de 2025, planean abrir una más y el plan para 2026 es continuar con la llegada a centros comerciales

Cadena mexicana acelera su expansión

Karla Bacigalupo agradece apoyo de Jessica Newton tras salir del Top 30 del Miss Universo 2025: “Gracias mi Perú bello”

Aunque no avanzó a la siguiente ronda, la modelo resaltó la importancia del apoyo recibido de parte de su organización y reafirmó su amor por el país con un sentido “Arriba Perú”

Karla Bacigalupo agradece apoyo de

Kábala EN VIVO: números ganadores del jueves 20 de noviembre de 2025 y video del sorteo

Como cada martes, jueves y sábado, La Tinka comparte los números resultados del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Kábala EN VIVO: números ganadores

Laura Spoya, tras separarse de Bryan Rullán, confiesa: “No puedo estar con un hombre menos exitoso que yo”

“Mi suegra entraba y cambiaba el aire acondicionado”, las confesiones de la influencer desatan un análisis sobre inmadurez, límites y relaciones tóxicas. Todo esto, en medio de la separación del empresario mexicano

Laura Spoya, tras separarse de

Miss México es la nueva Miss Universo 2025: Fátima Bosch fue coronada en Tailandia

La mexicana logró imponerse sobre más de 120 candidatas al cetro universal de la belleza en Tailandia. Fátima fue una de las favoritas desde el inicio de la competencia

Miss México es la nueva
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí destituyó a Rafael

José Jerí destituyó a Rafael Muente como presidente de Osiptel: “Se consuma la captura política”, asegura exfuncionario

Waldemar Cerrón recibe el respaldo de la mayoría de congresistas: así votaron a la moción de censura contra el legislador de Perú Libre

“A Rafael López Aliaga le va a pasar factura haber renunciado a la alcaldía de Lima”, señala exoficial del Congreso

Congreso evalúa convertir a Indecopi en organismo autónomo: BCRP participaría en la elección de su Consejo Directivo

Contraloría avala tarjetas navideñas de S/ 1.900 para el Congreso en plena polémica por millonarios beneficios

ENTRETENIMIENTO

Tilsa Lozano revela como Christian

Tilsa Lozano revela como Christian Domínguez intentó callarla por defender a Karla Tarazona: “Cuando la engañó con Chabela”

Karla Bacigalupo agradece apoyo de Jessica Newton tras salir del Top 30 del Miss Universo 2025: “Gracias mi Perú bello”

Laura Spoya, tras separarse de Bryan Rullán, confiesa: “No puedo estar con un hombre menos exitoso que yo”

Miss Universo 2025 EN VIVO: Karla Bacigalupo queda fuera del Top 30 y así fue su participación en la gala final

Leslie Shaw minimiza a quienes caminaron junto a Shakira y afirma que ella hubiera cobrado: “Una debe darse su lugar como artista”

DEPORTES

Ayacucho FC interpuso denuncia legal

Ayacucho FC interpuso denuncia legal contra Diego Haro tras polémica suspensión: “Llegaremos hasta las últimas instancias”

Facundo Callejo, optimista de cara a los play-offs de la Copa Libertadores 2026: “Nosotros somos bravos”

Pablo Bengoechea pondera la presencia de Alex Valera en la selección peruana: “Ganan un delantero con potencial enorme”

Programación de la fecha 5 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV

Vivian Baella revivió el juicio que le ganó a la Federación Peruana de Vóley: “Me dio pena, pero era justo”