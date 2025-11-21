Samahara Lobatón celebró sus 24 años, pero terminó enfrentando quejas vecinales y la llegada del serenazgo: “Tiene permiso hasta las 10”

Magaly revela intervención del serenazgo en cumpleaños de Samahara Lobatón por incumplir horario. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La noche que debía ser de celebración para Samahara Lobatón terminó convirtiéndose en un episodio incómodo cuando el serenazgo de Surco llegó hasta el condominio donde vive para intervenir su fiesta de cumpleaños.

La influencer cumplió 24 años y decidió celebrarlo a lo grande en la terraza del edificio, en el último piso, sin imaginar que los vecinos no estaban dispuestos a tolerar el nivel de bulla que, según ellos, se prolongó más allá del horario permitido.

De acuerdo con el programa ‘Magaly TV La Firme’, Samahara tenía permiso para realizar la reunión solo hasta las 10 de la noche, un límite que no habría respetado.

En las imágenes difundidas por la producción se observó al personal de serenazgo conversando con la presidenta de la Junta de Vecinos, quien confirmó que la autorización vencía a las 10:00 p.m. Sin embargo, a las 10:19 p.m. la música seguía sonando. En el video, el efectivo de serenazgo pregunta con claridad: “¿Hasta qué hora tiene permiso la señora?, ¿hasta las 10 tiene permiso? Voy a llamar a fiscalización.”

Mientras tanto, en el set, Magaly Medina comentaba que la presidenta vecinal había reafirmado que el horario estaba excedido y que los reclamos ya se estaban acumulando. “La presidenta de la junta vecinal le dijo que Samahara tenía permiso hasta las 10 de la noche. Ya es 10:19 p.m. y me dicen que el tono continúa. Va a venir fiscalización”, advirtió la conductora, dejando entrever que la situación podría escalar si la fiesta no se detenía.

La intervención se produjo porque, según reportaron los vecinos, la música y el movimiento en la terraza se volvieron molestos, especialmente considerando que se trataba de un condominio residencial. Algunos residentes revelaron, fuera de cámaras, que la bulla se escuchaba incluso desde los primeros pisos. Este malestar habría impulsado la llamada al serenazgo, que llegó para verificar el cumplimiento de las normas internas del edificio.

A pesar de la tensión, Samahara continuó celebrando dentro del ambiente festivo que había organizado para recibir su cumpleaños número 24. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la presencia de Melissa Klug y Jesús Barco, quienes asistieron juntos a la reunión pese a estar oficialmente separados. La expareja ingresó al condominio sin declarar nada a la prensa, aunque los reporteros del programa intentaron obtener alguna reacción. Luego, al retirarse, ambos se marcharon en el vehículo de Melissa, nuevamente sin ofrecer comentarios.

La aparición de Melissa y Barco juntos encendió las especulaciones, sobre todo porque, aunque han confirmado el fin de su relación, continúan coincidiendo en reuniones familiares y compromisos relacionados con sus hijos. En esta ocasión, fueron parte del círculo íntimo que acompañó a Samahara en su celebración, lo que dejó abierta la discusión sobre el tipo de vínculo que mantienen actualmente.

La influencer, por su parte, compartió historias de Instagram mostrando detalles de la decoración, de los invitados y de la fiesta, sin hacer referencia al incidente con serenazgo ni a las quejas vecinales. Su rostro mostraba alegría por poder festejar rodeada de sus seres queridos, aunque las imágenes difundidas por el programa de espectáculos reconstruyeron el momento en el que la autoridad municipal llegó para solicitar información sobre la autorización de la reunión.

Según testigos, la fiesta se mantuvo bajo control tras la intervención, aunque no se sabe si fiscalización llegó finalmente a emitir alguna advertencia formal. Lo que sí quedó claro es que el cumpleaños de Samahara no pasó desapercibido, ya no solo por la reunión y el ambiente festivo, sino por el altercado que marcó la noche.

