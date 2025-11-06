Perú

Samahara Lobatón dedica sentido mensaje a Melissa Klug tras ruptura con Jesús Barco: “Sabe que la amo y es mi vida”

La pareja visitó el set de Magaly TV La Firme y sorprendió al hablar sin filtros sobre su pasado, sus peleas, la fe y cómo reconstruyeron su relación tras los escándalos

Samahara Lobatón sobre el fin de la relación de Melissa Klug y Jesús Barco. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La pareja conformada por Samahara Lobatón y Bryan Torres volvió al set de Magaly TV La Firme este 5 de noviembre y sorprendió con una entrevista más serena y madura, muy distinta a las explosivas apariciones que protagonizaron meses atrás. Ambos confesaron que su relación ha cambiado por completo y que hoy viven un momento de paz familiar, después de haber atravesado una etapa de enfrentamientos, rumores y crisis públicas.

Con una sonrisa tranquila, Samahara aseguró que ahora siente que la tormenta quedó atrás. “Ya pasamos lo peor. Ahora estamos alineados en la misma vereda. Hemos trabajado mucho como pareja y como papás”, expresó con tono reflexivo la exchica reality.

La joven influencer también reveló que sus hijos fueron planeados y son parte de una etapa de estabilidad que ambos buscan consolidar. “Ainara fue buscada, perdí una trompa antes de tenerla. Asael también fue planificado. Él llegó como una calma para mí”, explicó emocionada, dejando entrever que la maternidad se ha convertido en su mayor motor de cambio.

Samahara Lobatón sobre el fin de la relación de Melissa Klug y Jesús Barco: “La amo, pero no tengo nada que hablar”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Samahara Lobatón y Bryan Torres: “Tocamos fondo, pero hallamos la paz en la iglesia”

Por su parte, Bryan Torres coincidió en que su relación ha evolucionado con madurez. Lejos de las discusiones y los titulares polémicos, hoy aseguran que su prioridad es mantener una familia sólida. “Estamos en un proceso diferente, aprendiendo de los errores y poniéndonos en el mismo camino”, afirmó el cantante, mientras tomaba la mano de Samahara durante la conversación con Magaly Medina.

La conductora quiso saber si ambos seguían asistiendo a la iglesia y si continuaban con terapia de pareja, algo que ellos mismos habían mencionado tiempo atrás. Samahara respondió con firmeza:Sí, seguimos yendo a la iglesia. Y aunque Bryan no está en terapia, lo nuestro se ha vuelto un trabajo diario”.

Entre risas, Bryan añadió:Nuestra terapia ahora es nuestro círculo. Y sí, ahora soy doctor corazón”, dijo en tono de broma, generando risas en el set. Sin embargo, detrás de su humor se notó un cambio real en la manera en que ambos se comunican. La pareja reconoció que su entorno cercano ha sido clave en ese proceso y que han aprendido a resolver sus diferencias de forma más madura.

Samahara Lobatón sobre el fin de la relación de Melissa Klug y Jesús Barco: “La amo, pero no tengo nada que hablar”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando Magaly tocó el tema de la familia Klug y le preguntó directamente a Samahara por su madre, Melissa Klug sobre el fin de su relación con Jesús Barco. Con una expresión serena, pero firme, la joven evitó entrar en polémicas.

De ese tema no tengo nada que hablar. Mi mamá sabe que la amo, pero no voy a opinar. Ella saldrá a aclararlo”, sostuvo, dejando claro que no quiere exponer asuntos personales ni alimentar rumores sobre la ahora expareja.

La entrevista cerró con un tono positivo. Magaly Medina, visiblemente sorprendida por el cambio de actitud de ambos, les deseó lo mejor en esta nueva etapa. “Bueno, sigan por ese camino, porque no hay nada mejor que encontrar paz en una relación”, comentó la periodista con una sonrisa.

Bryan Torres, fiel a su estilo relajado, no perdió la oportunidad de soltar una frase que hizo reír a todos: “Si nos casamos, puede ser la madrina, Magaly”, dijo entre bromas.

Samahara Lobatón sobre el fin de la relación de Melissa Klug y Jesús Barco: “La amo, pero no tengo nada que hablar”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

