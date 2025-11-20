Perú

Pasajeros del Metropolitano trepan por ventanas de bus ante colapso del servicio: “Lima, potencia mundial”

El video viral desató indignación en redes y reavivó las críticas al colapso del sistema. ATU anunció medidas mientras las 30 nuevas unidades prometidas siguen sin llegar


Pasajeros ingresan por la ventana del bus y redes estallan. Video: Difusión

Un video difundido el 16 de noviembre volvió a poner en evidencia el caos del transporte público en Lima: dos usuarios del Metropolitano ingresaron a un bus por la ventana trasera en la Estación Aramburú, con ayuda de otros pasajeros que, entre risas, los impulsaron pese al evidente riesgo. La escena, grabada en plena hora punta, se volvió viral y desató críticas sobre el deterioro del servicio.

Las imágenes muestran a dos jóvenes trepando por la ventana mientras decenas intentan subir por la puerta principal. Testigos señalaron que esta acción irresponsable se originó por la escasez de buses que circulan en ciertos paraderos, situación que provoca largas filas, empujones y malestar entre los usuarios.

El hecho inundó redes sociales con comentarios irónicos como “Lima, potencia mundial”, utilizado para denunciar el colapso diario del sistema y la precariedad del transporte público en la capital. Para muchos, este episodio retrata no solo la insuficiencia del servicio, sino el nivel de desesperación al que han llegado los pasajeros.


Pasajeros del Metropolitano trepan por ventanas del bus. Foto: difusión

ATU responde: más orientadores, pero sin flota nueva

Ante la viralización del video, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que reforzará la presencia de personal de orientación en las zonas de embarque del Metropolitano. La entidad señaló que busca prevenir este tipo de incidentes y garantizar la seguridad de los usuarios.

Sin embargo, parte de la indignación ciudadana recayó sobre la demora en la incorporación de 30 nuevas unidades, anunciadas para julio de 2025 y aún no implementadas. La falta de buses sigue siendo uno de los principales factores detrás del hacinamiento y los riesgos en horas de mayor demanda.


ATU indicó que ampliará el número de orientadores en cada estación.

Una crisis que no es nueva

La crisis del Metropolitano no es reciente. El 1 de septiembre, José Aguilar, exjefe de la ATU, advirtió en Canal N que el sistema enfrenta una seria crisis operativa tras más de quince años de funcionamiento. Señaló que los últimos accidentes, como el choque de tres unidades, reflejan un deterioro acumulado por la falta de renovación de flota.

Según Aguilar, antes de la pandemia el Metropolitano movilizaba unas 600 mil personas al día; hoy, cerca de 450 mil. Pese a ello, la capacidad del sistema no ha crecido en la misma proporción. La falta de unidades, la demora en la adenda que permite acceder a financiamiento del Banco Mundial y la ausencia de subsidios estatales han llevado al sistema al límite.

El exfuncionario indicó que, mientras avanza la aprobación de esa adenda —proceso que podría tomar entre ocho y doce meses—, se requiere implementar medidas inmediatas como aumentar la velocidad de circulación, mejorar la fiscalización y coordinar con la Policía el control de los cruces críticos.


Caos en el Metropolitano: aglomeración, demoras y colapso en estaciones del centro y sur tras incidente con tráiler que invadió la vía exclusiva

El tráfico en Lima agrava el problema

Este caos se desarrolla en un contexto de congestión vehicular sin precedentes. Lima es una de las ciudades más congestionadas del mundo: según la Asociación Automotriz del Perú (AAP) y TomTom, la velocidad promedio en hora punta cae a 14.2 km/h, muy por debajo de Ciudad de México, Bogotá o Santiago de Chile.

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) estima que el tráfico le costará al país más de S/27.000 millones en 2025 —equivalente al 2,6% del PBI— debido al tiempo perdido, el gasto en combustible y la baja productividad. Para el ciudadano común, esto significa más

El episodio en la Estación Aramburú es una muestra del agotamiento del sistema frente a una demanda que no deja de crecer. La falta de buses, la congestión vial, el deterioro de las unidades y la ausencia de una reforma profunda mantienen al Metropolitano operando al límite.


Tráfico en Lima - Javier Prado



