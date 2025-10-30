Lima no es potencia mundial: capital peruana queda fuera del top 5 de los centros históricos más bellos de Latinoamérica

Lima queda fuera del top 5: las ciudades con los centros históricos más bellos de Latinoamérica, según TourLane. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La capital del Perú no logró posicionarse entre los cinco primeros lugares del ranking de los centros históricos más bellos de América Latina, según un reciente informe de la agencia de viajes alemana TourLane, que evaluó 65 ciudades del mundo por su valor histórico, conservación arquitectónica y atractivo turístico. Aunque Lima es reconocida por su legado virreinal y su riqueza cultural, su centro histórico no alcanzó los primeros puestos, dominados por urbes que destacan por su restauración patrimonial y su integración con la vida contemporánea.

La publicación de TourLane tomó en cuenta factores como la preservación del patrimonio arquitectónico, la autenticidad de los espacios urbanos y la vitalidad cultural, lo que permitió identificar a las ciudades latinoamericanas que mejor equilibran historia y modernidad. En este contexto, países como Colombia, México y Brasil lograron ocupar los lugares más altos del listado, consolidándose como referentes turísticos en la región.

El informe también resalta que las ciudades seleccionadas no solo conservan su arquitectura colonial, sino que mantienen vivas sus tradiciones, expresiones artísticas y espacios públicos, convirtiéndose en verdaderos museos al aire libre. Cada una refleja la identidad cultural de su país a través de sus calles, fachadas y plazas históricas.

Calesas jaladas por caballos transitan por el Centro Histórico de Lima. (Foto: Andina)

Sudamérica: riqueza patrimonial

Entre los países sudamericanos con mayor presencia en el ranking, sobresalen Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia y Ecuador, que lograron posicionar sus centros históricos entre los más hermosos de América Latina. Estas urbes representan un ejemplo de cómo la conservación y el turismo pueden coexistir sin afectar la esencia cultural de sus pueblos.

En la región, Cartagena de Indias (Colombia) ocupa el primer puesto sudamericano y el número uno del ranking general de Latinoamérica. Conocida como la Ciudad Amurallada, Cartagena conserva intactas sus murallas del siglo XVI, calles empedradas y balcones cubiertos de buganvillas, lo que le ha permitido mantener su esplendor colonial y atraer a millones de visitantes cada año.

En segundo lugar figura Salvador de Bahía (Brasil), cuyo barrio histórico de Pelourinho combina iglesias barrocas, fachadas coloridas y música afrobrasileña, reflejando el mestizaje cultural del país. Le sigue Buenos Aires (Argentina), que destaca por su mezcla de arquitectura europea, vida urbana vibrante y su valor como centro cultural de la región.

Lima no figura entre los cinco centros históricos más atractivos de Latinoamérica, según estudio internacional. (Foto Difusión)

Top 5 de los centros históricos más hermosos

El listado regional elaborado por TourLane ubica a las siguientes ciudades como las más representativas del patrimonio histórico sudamericano:

Cartagena (Colombia) — Puesto 1 en Sudamérica Salvador de Bahía (Brasil) — Puesto 2 Buenos Aires (Argentina) — Puesto 3 Colonia del Sacramento (Uruguay) — Puesto 4 Sucre (Bolivia) — Puesto 5

Estas cinco urbes combinan arquitectura colonial, planificación urbana histórica y riqueza cultural viva, convirtiéndose en los principales destinos patrimoniales del continente. Cada una ofrece un testimonio tangible del pasado latinoamericano, desde las calles empedradas de Colonia hasta las iglesias barrocas de Quito.

Centro histórico de Buenos Aires. (Foto: Difusión)

Ranking completo de América Latina

De acuerdo con TourLane, el top 10 de América Latina quedó conformado de la siguiente manera:

Cartagena (Colombia) Oaxaca (México) Salvador de Bahía (Brasil) Ciudad de Panamá (Panamá) Buenos Aires (Argentina) Antigua (Guatemala) Mérida (México) Colonia del Sacramento (Uruguay) Sucre (Bolivia) Quito (Ecuador)

El informe destaca que las ciudades mencionadas preservan su identidad histórica mientras impulsan el turismo sostenible, logrando una convivencia armónica entre la modernidad y el pasado colonial.

Informe de TourLane revela las joyas históricas de Latinoamérica y excluye a Lima del top 5 regional. (Foto: Difusión)

Patrimonio vivo y turismo

TourLane subraya que los centros históricos latinoamericanos constituyen una fuente de orgullo cultural y desarrollo turístico. Cada ciudad en el ranking conserva una parte esencial de la historia de la región, desde las huellas del mestizaje hasta las influencias europeas y africanas que dieron forma a su identidad actual.

Este jirón no solo es un cruce de caminos, sino también un lugar donde se alzan edificios históricos que han sido testigos de la rica y variada vida cultural de la ciudad a lo largo de los siglos. (Art DiNo)

Aunque Lima no aparece entre los primeros lugares, los expertos coinciden en que posee un enorme potencial patrimonial que podría ser mejor aprovechado mediante proyectos de restauración, peatonalización y promoción cultural.