Paco Bazán afirma no ser ‘padre ausente’: “Voy a seguir esforzando para que a mi hija no le falte nunca nada”

El conductor negó las acusaciones y pidió proteger la privacidad de su hija, mientras su abogada aclaró que no existe atraso en la pensión a Melissa Linares

Paco Bazán aclara acuerdo con Melissa Linares y niega incumplimiento: "Siempre he sido un apoyo económico para mi hija".

El tema familiar de Paco Bazán volvió a generar debate público tras las recientes declaraciones de Melissa Linares, madre de su hija menor, quien lo acusó de ser un padre ausente y de no cumplir con los pagos acordados en la conciliación. La denuncia fue abordada por Magaly Medina en su programa este 12 de noviembre, donde el conductor deportivo respondió con prudencia, asegurando que su prioridad siempre serán sus tres hijos.

Durante la entrevista en ‘Magaly TV La Firme’, la periodista comenzó recordando que la hija de Bazán estudia en un colegio privado de alto nivel, lo que supone un compromiso económico significativo. Sin embargo, Melissa expresó su molestia por la presunta falta de cumplimiento en el régimen de visitas y el pago de ciertos gastos adicionales en una reciente entrevista.

“Tenía que recogerla un fin de semana sí y otro no, en las fechas que él eligió. Yo me he tenido que acoplar. No apareció, simplemente”, sostuvo Linares ante cámaras. “Como le digo a mi hija: quien no suma, no nos falta”, agregó, dejando entrever su malestar por la actitud del exfutbolista.

Melissa Linares acusa a Paco Bazán de faltar a su hija y no cumplir con los pagos; él rompe su silencio en Magaly TV.

Paco Bazán se defiende

Consultada por un reportero de Latina sobre si Bazán estaba al día con los pagos, la madre respondió tajante: “Al cien por ciento, no”.

Frente a estas declaraciones, Magaly Medina le preguntó directamente a Paco Bazán si se consideraba un padre ausente. El conductor, visiblemente incómodo, evitó profundizar en el conflicto familiar y pidió respeto hacia la privacidad de su hija.

Prefiero no dar comentarios sobre la madre de mi hija ni ampliar en temas de mi menor, porque estos asuntos mediáticos no les hacen bien a los niños”, señaló Bazán con tono sereno. “Solo te puedo decir que amo a mis hijos, a los tres por igual, y que me esfuerzo para darles las mismas condiciones a todos”, agregó.

La periodista insistió en conocer su posición frente a la acusación de abandono. Bazán reiteró su amor paternal y reconoció que, aunque podría haberse retrasado “uno o dos días”, su compromiso económico y emocional con su hija está intacto.

“Si me atrasé uno o dos días, lo lamento. Aprovecho tu cámara para comprometerme conmigo mismo a seguir esforzándome para que a mi hija no le falte nada. Tanto ella como su madre pueden estar tranquilas de que siempre seré un apoyo”, enfatizó.

Melissa Linares acusa a Paco Bazán de faltar a su hija y no cumplir con los pagos; él rompe su silencio en Magaly TV.

Su abogada, la doctora Peña, también intervino para aclarar los términos de la conciliación firmada entre las partes. Según explicó, el acuerdo incluye una pensión mensual de S/ 2.250, el seguro de salud y el pago directo del colegio, pero también contempla un punto adicional referido a los fines de semana en los que Bazán no pueda cumplir con las visitas.

“En esos casos, él debe asumir el pago de la nana, noventa soles por día, los viernes y sábados en los que no pueda estar con su hija. No se trata de un aumento en la pensión, sino de una compensación acordada para que la madre no se vea perjudicada”, explicó la abogada.“No existe ningún atraso real, todo lo pactado ha sido cancelado. Si ella busca un nuevo acuerdo conciliatorio, estamos abiertos al diálogo”, añadió.

Magaly Medina también se mostró crítica sobre la decisión de llevar el tema a los medios. “Si el padre ha venido cumpliendo y se retrasa unos días, no creo que sea motivo de una denuncia. Lo lógico sería llegar a un acuerdo, no exponer a la menor”, opinó la conductora.

Melissa Linares acusa a Paco Bazán de faltar a su hija y no cumplir con los pagos; él rompe su silencio en Magaly TV.

En otro momento, Medina preguntó si Bazán había dejado de visitar a su hija por viajar al norte del país para ver a su actual pareja. El exarquero negó rotundamente esa versión.

“No he salido de Lima. Detallar por qué motivos no coincidí con mi hija sería exponer una situación que involucra a una menor, y eso no lo haré”, respondió.

Finalmente, el exdeportista reafirmó su voluntad de mantener una relación sana con sus hijos y seguir cumpliendo con todas sus obligaciones.

“He acompañado a Catalina todos estos años, nunca la he dejado atrás ni económica ni emocionalmente, y eso no va a cambiar”, concluyó.

Melissa Linares acusa a Paco Bazán de faltar a su hija y no cumplir con los pagos; él rompe su silencio en Magaly TV.

