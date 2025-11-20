Perú

⁠Gratificación de diciembre 2025: ¿Qué trabajadores no tienen derecho a recibir este beneficio?

De acuerdo a la normativa vigente, los empleadores deben abonar este beneficio antes del 15 de diciembre. Sin embargo, no todos los trabajadores son receptores de este beneficio

Guardar

En diciembre, los trabajadores del sector privado del Perú deberán recibir una gratificación, es decir, una bonificación obligatoria. Según la normativa vigente, los empleadores deben abonar este beneficio antes del 15 de diciembre.

Para el cálculo se toma como referencia la remuneración mensual que percibe cada persona, sumado a un aporte extraordinario por el concepto del Seguro Social de Salud (EsSalud) u otra entidad prestadora de salud. Es en este contexto que es importante que cada empleado conozca si le corresponda o no recibir este dinero.

Gratificación de diciembre 2025: fecha
Gratificación de diciembre 2025: fecha de pago, sanciones y claves sobre la última bonificación laboral| Andina

¿Quiénes no reciben?

Las personas que no tienen este derecho son los trabajadores informales y los que, por acuerdo con la empresa, perciben una Remuneración Integral Anual (RIA). En este régimen, tanto la gratificación como la CTS, ya están incluidas dentro del pago anual acordado con el empleador.

También se incluye a los empleados de microempresas que fueron contratados luego de que la compañía se inscribió en el REMYPE y los independientes al no estar en planilla.

El plazo para el segundo
El plazo para el segundo pago de la gratificación del año llega en menor tiempo para los trabajadores. - Crédito Andina/Carla Patiño Ramírez

¿Quiénes tienen derecho?

Los trabajadores subordinados de la actividad privada, ya sea con contrato indefinido, a plazo fijo o a tiempo parcial, tienen derecho a la gratificación. Este beneficio no requiere que el empleado cumpla con una jornada mínima diaria, por lo que incluso quienes laboran menos de cuatro horas pueden acceder a este pago.

En el caso de las pequeñas empresas inscritas en el Registro de Micro y Pequeña Empresa (REMYPE), los trabajadores contratados después de la inscripción reciben medio sueldo de gratificación, según lo dispone la Ley MYPE. De igual modo, quienes laboran en microempresas y fueron contratados antes del registro en REMYPE también acceden a medio sueldo de gratificación.

Si un trabajador ha laborado solo algunos meses durante el semestre, en este caso se calcula en función a un sexto del sueldo por cada mes completo trabajado. En situaciones donde existan inasistencias injustificadas, el empleador debe descontar un treintavo del sexto correspondiente por cada día no laborado. Este ajuste asegura que la gratificación refleje el tiempo efectivamente trabajado.

La gratificación trunca corresponde a trabajadores que cesan antes de la fecha de pago y han cumplido al menos un mes completo. El monto se determina de forma proporcional, considerando los meses calendario completos desde julio hasta la fecha de cese, basado en la remuneración del mes previo al término del vínculo. Este pago no se realiza en las fechas habituales, sino que debe entregarse junto a los demás beneficios sociales dentro de las 48 horas posteriores al cese del trabajador.

¿Qué sucede si no recibo la gratificación?

El incumplimiento del pago de la gratificación puede generar sanciones para los empleadores. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) tiene la facultad de fiscalizar y multar a aquellas empresas que no cumplan con esta obligación, con montos que varían según el número de trabajadores afectados y la gravedad de la infracción. Las multas pueden afectar significativamente a las pequeñas, medianas y grandes empresas infractoras.

En ese sentido, Los trabajadores que no reciban la gratificación en la fecha estipulada pueden presentar denuncias ante Sunafil para iniciar un proceso de fiscalización. Además, se recomienda mantener comprobantes y documentos relacionados con el pago, a fin de sustentar cualquier reclamo.

Temas Relacionados

GratificaciónGratificación 2025Derechos laboralesperu-economia

Más Noticias

Bebé raptado en hospital de Essalud: Extrabajadora lo ocultó en su casa de Ica y afirmó haber dado a luz horas antes

Sayra Pusa Hernández, la extrabajadora de limpieza del Hospital Augusto Hernández, ingresó al nosocomio para llevarse al recién nacido. Según la PNP, fingió un embarazo ante su familia luego de sufrir un aborto espontáneo

Bebé raptado en hospital de

CAL expresa su “preocupación”: Reforma que elimina a la JNJ avanza sin contemplar comentarios del sector

El Colegio de Abogados de Lima alerta que eliminar la JNJ no resolverá problemas estructurales de presupuesto o criminalidad

CAL expresa su “preocupación”: Reforma

Julio César Uribe respaldó a Ricardo Gareca tras polémica con Jean Ferrari y dejó fuerte mensaje: “Creen que están preparados y están lejos”

El ‘Diamante’ se refirió a la opinión del ‘Tigre’ sobre el recambio generacional en la selección peruana, la cual provocó el inesperado pronunciamiento del directivo de la FPF

Julio César Uribe respaldó a

Martín Vizcarra escuchará el miércoles 26 su sentencia por caso Lomas de Ilo: Fiscalía pide 15 años de prisión

Acabó el juicio oral contra el expresidente por presunto cohecho y el Poder Judicial programó inmediatamente el día para dar a conocer su decisión

Martín Vizcarra escuchará el miércoles

¿Vuelven los días fríos en Lima? Senamhi pronostica posibles lloviznas y humedad para mañana viernes

Davida Garay, meteorólogo de la institución, adviertió que la cobertura nubosa y la sensación de frío seguirán presentes, especialmente en sectores costeros

¿Vuelven los días fríos en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra escuchará el miércoles

Martín Vizcarra escuchará el miércoles 26 su sentencia por caso Lomas de Ilo: Fiscalía pide 15 años de prisión

Waldemar Cerrón minimiza insultos de Raúl Noblecilla contra el fujimorismo y Renovación: “Si no es cierto, no tiene por qué afectarnos”

Corte Suprema retrasa otra vez el Caso Manta y prolonga la espera de justicia para mujeres sobrevivientes

Arturo Fernández hace campaña electoral desde Argentina pese a mantener una sentencia de un año de prisión efectiva en Perú

Congreso plantea citar a Dina Boluarte, Wilfredo Oscorima y al presidente del IPD por obras inconclusas para los Juegos Bolivarianos

ENTRETENIMIENTO

Karla Bacigalupo figura entre las

Karla Bacigalupo figura entre las mejores fotografías del Miss Universo 2025

Rodrigo González llama “miserable” a Magaly Medina por culpar a Onelia Molina del accidente de su perrito

Pamela López jura que sus hijos no saben que Paul Michael es su novio y aclara convivencia: “Duerme en el cuarto de servicio”

Brunella Torpoco será la telonera del concierto de Servando y Florentino en Costa 21

Karla Tarazona descarta su salida de Panamericana ante posible llegada de Gisela Valcárcel

DEPORTES

Julio César Uribe respaldó a

Julio César Uribe respaldó a Ricardo Gareca tras polémica con Jean Ferrari y dejó fuerte mensaje: “Creen que están preparados y están lejos”

“No nos confiamos de nadie”: Yanlis Féliz se ilusiona con el Mundial de Clubes tras sexto triunfo de Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley

Reimond Manco aseguró que Jairo Concha no debe ser convocado a la selección peruana tras derrota ante Chile: “No quiere asumir, no está capacitado”

¿Qué técnico encaja con el perfil que busca la FPF? Diego Penny lanzó un inesperado candidato para la selección peruana

Los resultados que necesita Alianza Lima para quedarse con el segundo lugar de la Liga 1 2025