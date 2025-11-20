Gratificación de diciembre: fecha de pago, sanciones y todo lo que debes saber sobre esta última bonificación laboral del 2025

Gratificación de diciembre 2025: fecha de pago, sanciones y claves sobre la última bonificación laboral| Andina

El cierre del año implica para los empleadores la obligación de depositar la gratificación de diciembre a más tardar el 15 de diciembre de 2025, de acuerdo con la Ley N.º 27735. Este plazo rige de manera estricta para todos los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada. La transferencia del monto es obligatoria, ya que no se admiten prórrogas, y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) fiscaliza su cumplimiento.

Esta bonificación asegura a los trabajadores formales un pago adicional al finalizar el año, condicionado al cumplimiento de los requisitos legales. El depósito fuera de plazo o el incumplimiento pueden generar sanciones económicas para las empresas, según el tamaño y la cantidad de empleados involucrados.

Trabajadores CAS tendrán derecho a la gratificación, CTS y subsidio por sepelio| ANDINA

Cálculo de la gratificación de diciembre

La gratificación se calcula tomando como referencia la remuneración mensual vigente al 30 de noviembre, siempre que el trabajador haya laborado el semestre completo. Si el empleo no abarca los seis meses, el monto se liquida de forma proporcional: se divide el sueldo mensual entre seis y se multiplica por la cantidad de meses calendario trabajados.

Si la empresa otorga seguro de salud privado, corresponde una bonificación adicional del 6,75% de la gratificación. Para quienes cuentan con seguro social EsSalud, corresponde un adicional del 9% del monto de la gratificación.

Los empleadores están obligados a otorgar a sus trabajadores dos gratificaciones cada año. Foto: TKambio

Si el ingreso fue el 1 de diciembre, ¿corresponde gratificación?

El trabajador que ingresó a planilla el 1 de diciembre de 2025 no tiene derecho a la gratificación de diciembre de ese año. Para el beneficio se requiere al menos un mes completo trabajado en el semestre, según la Ley N.º 27735. Solo en el siguiente período podrá acceder a la bonificación, precisa la Cámara de Comercio de Lima.

La gratificación trunca corresponde a quienes cesan después de haber laborado al menos un mes completo. Se determina en función a los meses calendario transcurridos desde julio hasta la fecha de cese, empleando la remuneración del mes anterior al término del vínculo. Este pago debe realizarse, junto a los demás beneficios sociales, dentro de las 48 horas tras el cese de labores.

Trabajadores peruanos reciben en julio la gratificación del año. Foto: Andina

¿A quiénes alcanza la gratificación de diciembre?

La gratificación de diciembre comprende a:

Trabajadores sujetos al régimen laboral privado .

Trabajadores de micro y pequeñas empresas inscritas en el REMYPE , quienes perciben el 50% del monto tradicional.

Personal bajo el régimen agrario.

Empleados públicos que se rigen por el régimen laboral privado.

Quedan exceptuados los practicantes, locadores de servicios, autónomos y quienes laboran fuera de planilla.

¿Qué hacer si la gratificación no se paga en la fecha límite?

El pago de la gratificación es un derecho para todos los trabajadores formales. Si el depósito no se realiza hasta el 15 de diciembre, es recomendable consultar primero con el empleador, ya que en ocasiones se trata de cuestiones administrativas rápidas de solucionar.

Ante la falta de respuesta, se debe conservar boletas, contratos y documentos que respalden la relación laboral y el tiempo en planilla. El paso siguiente es presentar una denuncia ante la Sunafil, autoridad encargada de fiscalizar las normas laborales.

Las sanciones para los empleadores varían entre S/ 588,50 y S/ 139.742, según el tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados, sobre la base de la UIT de S/ 5.350 para 2025. Las micro y pequeñas empresas inscritas en el REMYPE no pueden recibir sanciones superiores al 1% de sus ingresos netos del ejercicio fiscal anterior dentro del mismo procedimiento sancionador, indicó la CCL.

Consejos para cuidar tu gratificación

Evita retirar grandes sumas en efectivo: Realiza extracciones solo cuando sea necesario y procura utilizar medios electrónicos para tus pagos. Los robos tras salir de cajeros o bancos suelen incrementarse en estas fechas. Desconfía de enlaces sospechosos: No accedas a tu banca digital ni ingreses datos personales a través de mensajes, correos o enlaces desconocidos. Confirma siempre la autenticidad de las páginas web y evita ofertas dudosas. Controla los impulsos de compra: Antes de gastar el monto recibido, evalúa prioridades y necesidades reales. Planificar y elaborar un presupuesto permitirá evitar compras innecesarias y futuros arrepentimientos. Verifica aplicaciones y códigos QR: Instala apps únicamente desde tiendas oficiales y asegúrate de que los enlaces de pago o QR correspondan a negocios reales para no caer en fraudes electrónicos.