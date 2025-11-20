Perú

Gobierno de Perú aprueba extradición de Fernando ‘Piti’ Estrada González: el narco peruano requerido por lavado de activos y crimen organizado

La medida busca que Estrada González enfrente el proceso judicial en Perú tras permanecer más de una década prófugo y mantener operaciones ilícitas entre Argentina y Lima

Guardar
Con la captura y extradición
Con la captura y extradición de Estrada González, la estructura del clan Estrada en Argentina queda severamente debilitada. | Foto: La Nación

Desde hace más de una década, Fernando “Piti” Estrada González se mantuvo como uno de los prófugos más buscados por la justicia internacional. Su notoriedad se consolidó en Argentina, donde lideraba una red de narcotráfico en la Villa 1‑11‑14 del Bajo Flores y coordinaba operaciones desde Lima, Perú.

El Gobierno peruano emitió la Resolución Suprema Nº 247‑2025‑JUS, aprobando su extradición para que enfrente un proceso judicial por presunta comisión de delitos de lavado de activos con agravante de organización criminal. La medida se sustenta en informes de la Corte Suprema y de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas.

Captura y antecedentes

Fernando Estrada González, de 56 años, se presentó ante la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) tras anunciar su entrega mediante su abogado. Su aspecto físico había cambiado notablemente: más delgado, con el cabello aclarado y rulos, diferente a las imágenes conocidas de él.

(Maximiliano Luna)
(Maximiliano Luna)

Durante 13 años de evasión, logró mantener gran parte de la estructura criminal que compartía con su hermano Marco Estrada González, conocido como “Marcos”, quien fue expulsado de Argentina en 2022 tras cumplir una condena de 24 años de prisión. La banda operaba la venta de cocaína, pasta base y marihuana bajo un sistema de turnos rotativos, con control territorial en la Villa 1‑11‑14.

Evasión y operaciones internacionales

El narco peruano logró moverse entre Perú y Argentina a pesar de una circular roja de Interpol vigente desde 2010. Su localización implicó operativos conjuntos entre la Policía Federal argentina y la Dirandro peruana, que lo rastrearon hasta Arequipa tras un accidente de tránsito.

Su sobrino John Paul Revilla Estrada, alias “Burro”, fue detenido en marzo de 2025 en Perú, mientras que otro de sus socios, Raúl Martín Maylli Rivera, conocido como “Dumbo”, había sido capturado en 2022. Estas detenciones parecen haber limitado su red y precipitaron su decisión de entregarse a las autoridades argentinas.

Resolución de extradición

(Maximiliano Luna)
(Maximiliano Luna)

El 19 de noviembre de 2025, mediante Resolución Suprema Nº 247‑2025‑JUS, el Gobierno peruano autorizó la extradición de Estrada González. La decisión fue refrendada por los ministros de Justicia y de Relaciones Exteriores, y contó con la aprobación del Consejo de Ministros.

La medida se fundamenta en la presunta comisión de delitos de lavado de activos con agravante de organización criminal, conforme a tratados internacionales, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Procesal Penal peruano. La resolución habilita a las autoridades judiciales a recibirlo para iniciar el proceso en Perú.

Con la captura y extradición
Con la captura y extradición de Estrada González, la estructura del clan Estrada en Argentina queda severamente debilitada. | Foto: La Nación

“Piti” Estrada González era considerado el último gran prófugo del clan Estrada en Argentina. Su captura y próxima extradición dejan a la banda con varios de sus principales líderes muertos, detenidos o fuera del país.

Durante los años 90, los hermanos Estrada González consolidaron su poder a través de homicidios y control territorial en el Bajo Flores, expandiendo sus operaciones ilícitas hasta ocupar siete hectáreas en la Villa 1‑11‑14. La estructura de su red les permitió mantener el tráfico de drogas por años incluso con miembros de la familia perseguidos o presos.

Temas Relacionados

Fernando Estrada Gonzálezextradiciónnarcotráficocrimen organizadoArgentinaperu-noticias

Más Noticias

Sporting Cristal confirmó estadio para los ‘play offs’ por cupo a Copa Libertadores 2026: detalles de los partidos por lucha a la fase de grupos

Los ‘cerveceros’ derrotó a Atlético Grau en Sullana y está a la espera de su rival que saldrá entre Alianza Lima y Cusco FC. El primer duelo por semifinal será el martes 2 de diciembre

Sporting Cristal confirmó estadio para

Sismo en Perú: IGP reporta movimiento telúrico hoy, 20 de noviembre, en Junín

De acuerdo a datos recientes del Centro Sismológico Nacional, el temblor de magnitud 4.7 se registró en la ciudad de La Oroya, en la provincia de Yauli

Sismo en Perú: IGP reporta

Bolivia enfrentará a Surinam en la semifinal del repechaje para el Mundial 2026

La ‘verde’ deberá superar al cuadro de Concacaf para seguir con la ilusión de volver a una Copa del Mundo después de 31 años

Bolivia enfrentará a Surinam en

Arranca la operación de polígrafos en penales: personal del INPE pasará por el ‘detector de mentiras’

El proceso inicia en el penal más grande del país, como parte del plan del estado de emergencia en Lima y Callao para frenar filtraciones, corrupción y comunicación entre criminales

Arranca la operación de polígrafos

Karla Bacigalupo en el Miss Universo 2025: Videos y fotos de la participación de nuestra Miss Perú en el certamen de belleza

La candidata peruana se perfila entre las favoritas del certamen gracias a su seguridad en pasarela, su presencia escénica y el fuerte mensaje cultural que lleva al escenario mundial.

Karla Bacigalupo en el Miss
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fujimorismo exige salida de Waldemar

Fujimorismo exige salida de Waldemar Cerrón de la Mesa Directiva tras insultos de Raúl Noblecilla: “Usted merece la censura”

Comisión Permanente aprueba informe que inhabilita a Betssy Chávez por el golpe de Estado

César Hinostroza sería extraditado de Bélgica: Gobierno de Perú oficializa pedido por corrupción

⁠Patricia Juárez defiende voto a favor de la ampliación del Reinfo y niega que Fuerza Popular tenga vínculos con mineros ilegales

Elecciones generales del 2026 se encuentran “en riesgo” por falta de recursos, según JNE

ENTRETENIMIENTO

Karla Bacigalupo en el Miss

Karla Bacigalupo en el Miss Universo 2025: Videos y fotos de la participación de nuestra Miss Perú en el certamen de belleza

Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: los diseñadores peruanos detrás de su traje típico y vestido de gala

¿Dónde ver el Miss Universo 2025? Canal TV y streaming del certamen de belleza para seguir desde Perú

¿A qué hora es el Miss Universo 2025, certamen en el que Karla Bacigalupo aspira a la corona internacional?

¿Karla Bacigalupo logró entrar al top 30 del Miss Universo con los votos del público? Estos son los resultados

DEPORTES

Sporting Cristal confirmó estadio para

Sporting Cristal confirmó estadio para los ‘play offs’ por cupo a Copa Libertadores 2026: detalles de los partidos por lucha a la fase de grupos

Bolivia enfrentará a Surinam en la semifinal del repechaje para el Mundial 2026

Eddie Fleischman le respondió a ‘Chorri’ Palacios tras decir que no hay ‘10′ en la selección peruana: “Es culpa de su amigo Lozano”

¿Felipe Vizeu será el ‘9′ de Sporting Cristal en 2026? El anuncio de Gustavo Zevallos por la continuidad del brasileño

Pedro García fulminó al ‘Chorri’ Palacios por crítica a Jairo Concha, Piero Quispe y Sergio Peña: “Qué me importa quién se pone la ’10′"