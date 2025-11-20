Perú

Fiscalía abre nueva investigación al suboficial Luis Magallanes por intento de homicidio contra amigo del músico ‘Trvko’

El Ministerio Público amplió las pesquisas sobre el suboficial Luis Magallanes e incluyó una nueva acusación por intento de homicidio ocurrido el mismo día en que murió el rapero ‘Truko’ durante una manifestación antigubernamental

Fuente: Willax

El Ministerio Público abrió una nueva investigación contra el suboficial Luis Magallanes, quien ya enfrenta una pesquisa fiscal por la presunta comisión del delito de homicidio calificado contra Eduardo Ruiz, cantante de hip hop de 32 años conocido como ‘Truko’, que murió en una protesta antigubernamental por un disparo que él ocasionó.

De acuerdo con un documento de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo difundido este miércoles por el portal de investigación Ojo Público, las diligencias preliminares están previstas por un plazo de 70 días.

En esta nueva pesquisa, Magallanes afronta cargos de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de Renato Ríos, amigo de ‘Truko’. La disposición señala que los hechos en investigación también ocurrieron durante la manifestación del pasado 15 de octubre, cuando varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Arzobispo Loayza, entre ellas Ríos.

Según la resolución, la Policía Nacional (PNP) —a través de la División de Investigación de Homicidios— cuenta con un plazo de 30 días para realizar diligencias bajo supervisión de la Fiscalía. Entre las acciones dispuestas figura la toma de declaración indagatoria a la víctima, con apoyo de material audiovisual, para esclarecer las circunstancias de los hechos.

En esta pesquisa adicional se le imputa la tentativa de homicidio contra Renato Ríos, amigo del músico, también herido en la misma manifestación del 15 de octubre

El despacho fiscal aclaró que las calificaciones jurídicas de los presuntos delitos tienen carácter provisional y pueden modificarse conforme avance la investigación.

Posturas

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, admitió en un primer momento que el autor del disparo que mató a ‘Trvko’ fue Magallanes, y que hubo un segundo agente que estaba con él y que, tras realizar disparos “al aire”, observó al herido en una calle del centro de Lima antes de abandonar la zona.

Sin embargo, con el paso de los días pasó de pedir perdón a los deudos a ofrecer un férreo respaldo al efectivo policial e incluso mencionó que actuó en debida defensa propia.

El agente, que fue ingresado en el hospital de la PNP por presuntos traumatismos, integra la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). Aunque estuvo detenido siete días, quedó en libertad y recibió el respaldo del Ministerio del Interior y del presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi.

La Fiscalía fijó 70 días para las diligencias preliminares y encargó a la División de Investigación de Homicidios de la PNP un periodo de 30 días para actuar bajo supervisión fiscal, incluida la declaración indagatoria de la víctima.

A partir de la muerte del manifestante y la violenta represión de la protesta, el Ejecutivo dispuso cambios en la jefatura de la región policial de Lima, la Dirincri y la Dirección de Inteligencia de la PNP. Del mismo modo, ordenó la “retención de cargo” de varios oficiales generales por “necesidades del servicio”, mientras se desarrolla un proceso sumario interno.

Magallanes declaró semanas atrás en Willax que los manifestantes le lanzaron bombas molotov, que fue despojado de su arma y celular, y que una “turba gritó que lo mataran y quemaran”.

