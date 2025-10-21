Abogado de Eduardo Ruiz Sanz denuncia trabas en investigación por su muerte: “Están demorando el acceso a las cámaras”

Abogado del músico abatido en protestas, Eduardo Ruiz Sanz, también conocido como 'Trvko', denuncia retrasos en las investigaciones. | Latina Noticias

A seis días de la muerte del artista urbano Eduardo Ruiz Sanz, conocido como ‘Trvko’, durante la Marcha Nacional encabezada por la ‘Generación Z’, su familia y defensa legal denunciaron públicamente irregularidades en el proceso de investigación fiscal.

En una conferencia de prensa, el abogado Rodrigo Noblecilla advirtió que no se estaría permitiendo el acceso oportuno a material clave como las grabaciones de cámaras de seguridad, y que existe una dilación de las diligencias programadas.

“Están retardando en visibilizar el tema de las cámaras”, declaró Noblecilla ante los medios. Según detalló, la visualización de los videos programada para las 10:00 a. m. del 20 de octubre no se había realizado siquiera pasadas las 11:30 a. m., hora en la que se retiró del lugar. A ello se suma que, según el letrado, las notificaciones para asistir a diligencias llegaron con tan solo una hora de anticipación, dificultando su participación activa y continua en el caso.

“La idea es desgastarme, que no llegue. Me notifican con una hora de anticipación, cuando toda diligencia debe ser informada oportunamente. Esto afecta directamente el derecho de defensa”, aseguró el abogado.

Estas declaraciones se dan en medio de una creciente presión pública por esclarecer las circunstancias en las que el joven artista falleció. Según reportes oficiales, el suboficial de tercera Luis Magallanes ha sido señalado como presunto autor del disparo que acabó con la vida de Ruiz Sanz durante las manifestaciones del 15 de octubre. Por este motivo, el Poder Judicial dictó una detención preliminar de siete días contra el agente policial.

Exigen que investigación pase a manos del Ministerio Público

El abogado presentó un escrito en el que exige que la investigación por la muerte de Eduardo Ruiz sea asumida directamente por el despacho fiscal y no por la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

“Denunciamos falta de imparcialidad en actos de investigación hasta hoy. Retardan diligencias y las programan a la misma hora que la declaración de Magallanes. La Dirincri investiga a la Dirincri, de locos”, declaró el abogado a través de sus redes sociales. Según explicó, su solicitud busca garantizar el derecho de la familia a una investigación objetiva y transparente.

Además, el abogado refiere que existen hechos previos al levantamiento del cadáver —en la morgue del Hospital Loayza— que ameritan ser investigados de oficio, por lo que pidió que se derive esta parte del caso a la fiscalía competente.

El pedido de cambiar la instancia encargada de las diligencias se sustenta en que personal de la Dirincri estaría directamente implicado o subordinado jerárquicamente dentro del mismo cuerpo investigado, lo cual podría afectar la independencia del proceso. “Debe prevalecer la imparcialidad y justicia”, concluye el documento.

“Vamos a recopilar todo”

Durante la conferencia de prensa, estuvieron también presentes el padre y el hermano del joven, quienes expresaron su indignación por los cuestionamientos públicos hacia la imagen de Eduardo. El padre, Roger Ruiz, se refirió directamente a los señalamientos realizados por el congresista Fernando Rospigliosi, quien en una entrevista lo llamó erróneamente “Terruco”, deformando el alias artístico de su hijo.

“¿Cómo puede decir eso sin saber? ¿No se asesoran? Lo ha terruqueado a nivel nacional e internacional. Es una falta de respeto”, reclamó.

En respuesta, el abogado Noblecilla confirmó que enviarán una carta notarial al legislador para exigir su rectificación. “No me afecta lo que diga el señor, porque es falso. Pero tendrá que responder por sus palabras”, subrayó el hermano del artista. Si el congresista no se rectifica, procederán con una querella.

La familia Ruiz también adelantó que están recopilando testimonios y videos del momento en que Eduardo fue impactado. “Hay testigos, hay videos, hay todo. Él no hizo nada”, afirmaron.

