Angie Jibaja envuelta en nuevo escándalo familiar en Chile tras ser acusada de quitarle el novio a su mamá e irse a vivir con él.

Angie Jibaja se encuentra nuevamente en el centro de un escándalo familiar que ha captado la atención de la prensa en Perú y Chile. La controversia surgió tras la acusación pública de su madre, Maggie Liza, quien sostiene que Jibaja habría iniciado una relación sentimental con quien era su pareja. La noticia fue difundida inicialmente por la periodista chilena Cecilia Gutiérrez, a través de sus redes sociales, generando debate y especulaciones en ambos países.

Ante la magnitud del escándalo, Jibaja optó por no confirmar ni desmentir la acusación y, en declaraciones para ‘Amor y Fuego’ expresó: “La verdad que todo se lo voy a dejar a Dios nomás, a Jehová porque si no me pongo mal, me pongo mal, me pongo triste y eso me hace daño”. Esta respuesta evasiva, sumada al tono de sus mensajes, ha sido interpretada como una señal de inestabilidad emocional.

El conflicto familiar en la vida de Angie Jibaja

La acusación de Maggie Liza contra su hija ha generado una ola de reacciones en el entorno mediático y familiar de Angie Jibaja. La periodista Cecilia Gutiérrez fue la primera en dar a conocer el caso, tras recibir mensajes de personas cercanas a la familia que alertaban sobre la supuesta relación entre Jibaja y la pareja de su madre. Gutiérrez explicó que la controversia se intensificó después de la aparición de Jibaja en el programa chileno ‘Primer Plano’, donde fue vista acompañada por un hombre mayor que ella, a quien inicialmente se identificó como su mánager, pero que luego se supo era la pareja de Maggie Liza.

“Resulta que la acusa su mamá de haberle quitado el pololo a la mamá”, afirmó Gutiérrez. Asimismo, diversos medios chilenos informaron que la situación escaló hasta requerir la intervención de la fuerza pública, aunque no se han revelado detalles sobre el incidente ni la identidad del hombre involucrado. Tras el enfrentamiento, varias fuentes indicaron que Jibaja habría abandonado la residencia que compartía con su madre en Valparaíso para mudarse con la pareja de esta.

La madre de Jibaja, Maggie Liza, no ha realizado declaraciones públicas recientes sobre el conflicto, pero en entrevistas anteriores, manifestó su preocupación por el bienestar emocional de su hija y lamentó la distancia que la separa de sus nietos. Mientras tanto, la respuesta de Jibaja ha sido evitar cualquier confirmación o desmentido directo.

Su actitud evasiva y el tono de sus mensajes han generado preocupación por su estabilidad emocional. Por su parte, la madre de Jibaja, en declaraciones previas expresó su tristeza por la distancia con sus nietos y el sufrimiento que percibe en su hija.

El contexto mediático de Angie Jibaja

El escándalo actual se produce en un momento delicado para Angie Jibaja, quien en los últimos meses había declarado estar en proceso de rehabilitación y acercamiento a la fe. Durante su participación en ‘Primer Plano’, la modelo aseguró que había dejado atrás los excesos y que buscaba reconstruir la relación con sus hijos. Jibaja relató que huyó de Perú debido a problemas personales y se trasladó a Chile, donde residía con su madre y la pareja de esta en Valparaíso.

El entorno familiar de Jibaja ya presentaba tensiones previas, marcadas por la distancia con sus hijos y dificultades personales. En abril de 2025, Maggie Liza manifestó en una entrevista: “Lo más triste es que no puede visitarlos ni hablar con ellos”. La madre también describió el estado emocional de su hija, señalando que la encontraba orando y llorando en su habitación, lo que reflejaba un sufrimiento interno persistente.

La trayectoria mediática de Angie Jibaja ha estado marcada por episodios de controversia y exposición pública, tanto en Perú como en Chile. Su participación en reality shows y su vida personal han sido objeto de atención constante por parte de la prensa. En este contexto, el reciente escándalo familiar ha reavivado el interés mediático en su figura y ha generado nuevas especulaciones sobre su estado emocional y su futuro.