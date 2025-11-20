Perú

¿Cuál es la diferencia entre nefrología y urología?

Aunque ambas especialidades trabajan con órganos del sistema urinario, su enfoque es distinto

Tanto el nefrólogo como el
Tanto el nefrólogo como el urólogo son profesionales esenciales para preservar la salud renal y urinaria (Freepik)

Cuidar la salud de los riñones es fundamental para prevenir enfermedades que afectan a una parte importante de la población peruana. Según el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), los problemas renales suelen pasar desapercibidos porque avanzan de manera silenciosa, y cuando se detectan suelen encontrarse en etapas avanzadas. Por ello, una atención temprana puede marcar la diferencia.

En ese contexto, muchas personas suelen confundirse respecto a qué especialista deben visitar cuando presentan síntomas urinarios o renales. Las dos áreas más relacionadas con estos temas son la nefrología y la urología, pero cada una tiene funciones distintas y complementarias.

¿Qué es la nefrología?

La nefrología es la rama de la medicina encargada del cuidado, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que afectan específicamente a los riñones. Su objetivo es estudiar el funcionamiento renal y detectar alteraciones que puedan comprometerlo. Los nefrólogos se enfocan principalmente en enfermedades médicas, no quirúrgicas.

Entre las afecciones más comunes que trata la nefrología se encuentran:

  • Enfermedad renal crónica.
  • Insuficiencia renal aguda.
  • Glomerulonefritis.
  • Síndrome nefrótico.
  • Infecciones renales complejas.
  • Alteraciones en los electrolitos y la presión arterial.
  • Daños renales asociados a diabetes o hipertensión.
La nefrología se encarga del
La nefrología se encarga del cuidado, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que afectan específicamente a los riñones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los nefrólogos también son los encargados de supervisar tratamientos como la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y el manejo médico de pacientes con trasplante renal, velando porque el órgano trasplantado funcione adecuadamente. Además, orientan a los pacientes sobre hábitos saludables, consumo de líquidos y alimentación adecuada para prevenir un mayor deterioro renal.

¿Qué es la urología?

La urología es la especialidad médica, y también quirúrgica, que se dedica al estudio y tratamiento de las enfermedades del aparato urinario en hombres y mujeres, así como del sistema reproductor masculino.

A diferencia de la nefrología, los urólogos pueden tratar tanto problemas médicos como quirúrgicos, ya que muchos de los trastornos urinarios requieren procedimientos, correcciones o intervenciones.

Entre las afecciones más frecuentes que atiende la urología están:

  • Cálculos renales (piedras en riñón, uréter o vejiga).
  • Infecciones urinarias recurrentes.
  • Hiperplasia prostática benigna (agrandamiento de la próstata).
  • Cáncer de riñón, vejiga o próstata.
  • Problemas de erección o fertilidad masculina.
  • Incontinencia urinaria.
  • Malformaciones del tracto urinario.
Entre las afecciones más frecuentes
Entre las afecciones más frecuentes que atiende la urología están los cálculos renales (Gabinete de Urología y Andrología)

La urología aborda desde procedimientos simples, como la extracción de cálculos, hasta cirugías complejas, como la extirpación de tumores.

¿Cuál es la diferencia entre nefrología y urología?

Aunque ambas especialidades trabajan con órganos del sistema urinario, su enfoque es distinto.

  • Tipo de enfermedades que tratan
    • La nefrología se encarga de enfermedades médicas que afectan la función de los riñones, como la insuficiencia renal o los trastornos metabólicos.
    • La urología se enfoca en enfermedades estructurales o quirúrgicas de los riñones, uréteres, vejiga y uretra, además de los órganos reproductivos masculinos.
  • Métodos de tratamiento
    • El nefrólogo utiliza tratamientos médicos, medicamentos y terapias como la diálisis.
    • El urólogo realiza procedimientos e intervenciones quirúrgicas cuando es necesario.
  • Órganos de especialidad
    • La nefrología se centra exclusivamente en los riñones.
    • La urología incluye todo el sistema urinario y el aparato reproductor masculino.
  • Cuándo acudir a cada uno
    • Debes acudir a un nefrólogo si tienes presión arterial alta difícil de controlar, hinchazón en piernas, cambios en la orina, antecedentes de daño renal o resultados alterados en exámenes como creatinina o filtración glomerular.
    • Debes consultar a un urólogo si presentas dolor al orinar, sangre en la orina, cólicos intensos por cálculos, problemas de próstata, incontinencia o infecciones urinarias recurrentes.

Comprender la diferencia entre nefrología y urología permite acudir al especialista adecuado y recibir atención oportuna. Ambos profesionales son esenciales para preservar la salud renal y urinaria, especialmente en un contexto donde las enfermedades de los riñones son cada vez más frecuentes y requieren una detección temprana para evitar complicaciones. Si tienes síntomas persistentes o antecedentes familiares, consultar a un especialista puede marcar una gran diferencia en tu bienestar futuro.

