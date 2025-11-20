Tilsa Lozano enfrenta a Karla Tarazona por callar a Christian Domínguez: “¿Por qué la cara de tuje? No lo dejas ni hablar”

Explota Tilsa Lozano: critica a Karla Tarazona por intervenir en todas las respuestas de Christian Domínguez. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

En otro momento, en La Noche Habla, la conductora Tilsa Lozano dedicó varios minutos a analizar, cuestionar a Karla Tarazona por su actitud frente a los medios, especialmente durante las intervenciones en las que aparece acompañando a Christian Domínguez.

Todo comenzó cuando el programa presentó un informe en el que se veía a la pareja respondiendo preguntas de la prensa. Sin embargo, lo que llamó la atención de la exconejita fue la conducta de Karla, quien en varias oportunidades intervino para contestar antes que el propio cantante. Esa actitud fue la chispa que llevó a Lozano a lanzar una serie de observaciones contundentes.

“Y tú, como mujer, me parece una falta de respeto que tengas que responder en vez de tu pareja, como si el hombre no le dice, no le diera y no podría responder solo”, expresó Tilsa con evidente molestia. La conductora imitó incluso el gesto de Christian al quedarse callado mientras Karla hablaba por él:

Le dijo ‘Cara de tuje’

“Si vuelven a ver la nota, cada vez que a él le hacen una pregunta, ella responde por él y él hace… (imitando llanto) es lo único que hace”.

Tilsa cuestionó abiertamente esa dinámica, sugiriendo que detrás podría haber miedo o inseguridad.

“No entiendo. A mí me parece una falta de respeto que no lo deje hablar a él y que diga lo que tenga que decir, pues, ¿no? ¿Qué, le tiene miedo a lo que vaya a decir?”, lanzó sin reparos, abriendo la puerta a una conversación mayor sobre el manejo de la pareja ante la prensa.

Pero las críticas no terminaron ahí. Lozano también se detuvo en lo que llamó la “actitud permanente” de Karla en cada aparición pública. “¿Por qué esa cara de tuje de Karla todo el tiempo? ¿Por qué la mala onda? ¿Por qué la pata en alto? ¿Por qué a la defensiva?”, preguntó en tono serio, acompañando el comentario con una pausa que dejó claro que no se trataba solo de una broma.

La conductora insistió en que, después de más de dos décadas de trayectoria televisiva, Tarazona debería tener claro cómo funciona la exposición pública. “Si tienes veinticinco años de carrera en televisión, tienes que saber que a veces te dicen cosas que te gustan y a veces no”, afirmó. Incluso recordó que, en el pasado, Karla ha protagonizado varios episodios mediáticos relacionados con demandas a las exparejas con quienes ha tenido hijos, incluido al actual.

Para l, es incoherente actuar sorprendida o molesta por la presencia de la prensa cuando recientemente se ha llevado un conflicto familiar al ámbito público mediante una denuncia.

“Si haces cosas públicas como demandar a la mamá de un hijo, tú que tienes experiencia porque has demandado a todos los padres de tus hijos —incluido con el que estás ahora—, entonces obviamente la prensa va a ir a buscarte dentro y fuera del canal, en la puerta de tu casa, en el carro… como le pasó a él, que saltaba como una rana”, comentó en tono crítico.

Por eso cerró su comentario con un llamado a la coherencia y al profesionalismo, tanto para Christian como para Karla. Para la conductora, el desgaste frente a la prensa no debería ser motivo de hostilidad si se trabaja en un entorno donde la opinión pública y la exposición son parte del día a día.

“Si tienes veinticinco años de carrera, compórtate a la altura, sabiendo que seguramente cada cosa que nosotros hacemos va a rebotar. Así funciona la televisión”, sentenció.

