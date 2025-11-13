Perú

Karla Bacigalupo reaparece radiante en ‘Miss Universo 2025’: supera problema de salud y continúa en competencia

La Miss Perú retomó las actividades oficiales en Tailandia luego de sufrir una aparente intoxicación alimentaria.

Karla Bacigalupo se incorpora con éxito a los eventos del ‘Miss Universo 2025′ luego de ausentarse por enfermedad. TikTok

La representante peruana, Karla Bacigalupo, reapareció en plena forma en el 'Miss Universo 2025′, luego de una breve ausencia que preocupó a sus seguidores. La joven modelo retomó sus actividades en Tailandia con energía renovada y una gran sonrisa, dejando atrás los rumores sobre su estado de salud.

Después de no asistir a la cena oficial del 11 de noviembre en Phuket, Karla Bacigalupo compartió en redes sociales su entusiasmo por continuar con la competencia.

Ready for Pattaya”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañando la frase con un video donde se la ve luciendo una falda blanca, top dorado y saco crop blanco, un look que fue elogiado por fanáticos y expertos en moda. En TikTok, se la observa bailando y sonriendo, demostrando que está completamente recuperada.

Su presencia fue recibida con alegría por parte del público peruano, que no tardó en expresar su apoyo a través de miles de mensajes en redes sociales.

El motivo de su ausencia de evento del MU 2025

La ausencia de Bacigalupo en uno de los eventos más importantes del certamen levantó sospechas. Según el creador de contenido y especialista en concursos de belleza, Jens Castro, varias candidatas se habrían visto afectadas por una intoxicación alimentaria tras consumir comida local en Tailandia.

“Candidatas intoxicadas por la comida tailandesa. Rumoran que Miss México, Miss Perú y Miss Honduras están intoxicadas”, señaló Castro en sus redes.

El incidente generó preocupación entre los seguidores del Miss Universo. En plataformas como X (Twitter) e Instagram, cientos de usuarios enviaron mensajes de apoyo a las concursantes que no pudieron asistir al evento de gala.

Castro agregó que la situación era “inusual”, ya que varias delegadas presentaron síntomas similares al mismo tiempo. Sin embargo, la organización del certamen no emitió un comunicado oficial, dejando la información en manos de reporteros y medios de farándula internacional.

Karla Bacigalupo se enfermó en Miss Universo y se ausentó en cena oficial | TikTok

Jessica Newton confirma descanso médico de ‘Miss Perú’

Ante la ola de rumores, Jessica Newton, presidenta de la Organización Miss Perú, aclaró la situación a través de sus historias en Instagram.

“Karla Bacigalupo no estuvo presente en la cena porque se encuentra en descanso médico. Estoy segura de que con los cuidados y un poco de reposo mañana estará mejor y lista para el viaje”, escribió la empresaria.

El mensaje tranquilizó a los seguidores y demostró el apoyo constante del equipo peruano hacia su candidata. Newton ha acompañado de cerca el proceso de preparación de Bacigalupo, quien desde el inicio del certamen ha destacado por su elegancia, disciplina y carisma.

Karla Bacigalupo explica lo que sucedió

Al día siguiente, ya recuperada, Karla Bacigalupo realizó una transmisión en vivo desde Tailandia para contar cómo vivió las horas de reposo. Aunque su voz se notaba algo afónica, la reina peruana se mostró animada y agradecida.

“Mejor, mucho mejor. Me quedé descansando ayer en la noche y hoy tempranísimo vine para el ensayo. Pero sí, muy bien”, contó con una sonrisa.

Durante el directo, una de sus compañeras internacionales se acercó para saludarla y preguntar cómo se encontraba. Bacigalupo respondió con amabilidad y aprovechó para preguntar también por el estado de salud de las demás concursantes.

“También había un par de mis compañeras que estaban un poquito mal, pero me están comentando que todas están súper bien. Es normal, todos somos seres humanos, y cuando uno está de viaje siempre pasa”, explicó con naturalidad.

Karla Bacigalupo reaparece y habla de su salud | TikTok

Con su regreso a los eventos oficiales, Karla Bacigalupo no solo disipó rumores sobre su salud, sino que reafirmó su fortaleza y compromiso con el certamen.

En redes sociales, las imágenes de su viaje a Pattaya, donde se realizarán los próximos ensayos y desfiles previos a la gran final, se llenaron de comentarios positivos. “¡Qué orgullo de representante!”, “Brilla con más fuerza, Karla” y “Perú contigo hasta el final”, fueron algunos de los mensajes más repetidos por los fanáticos.

La organización Miss Perú también compartió una publicación con un mensaje simbólico: “Como el ave fénix, renace entre llamas. Nuestra reina vestida de fuego y fuerza. Cada vuelo empieza después de un renacer”.

