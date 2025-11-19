Perú

Denuncian criminalización contra líder asháninka Fabián Antúnez: prisión preventiva se basa en testimonios desmentidos

La defensa del dirigente señaló que los testigos protegidos no lo reconocieron y que la Fiscalía cambió su teoría luego de que sus principales pruebas fueran invalidadas. Comunidades asháninkas piden que el proceso continúe en libertad

Guardar
Fabián Antúnez, líder asháninka. Foto:
Fabián Antúnez, líder asháninka. Foto: Difusión

La situación legal del líder asháninka Fabián Antúnez Camacho llegó a un punto decisivo. Este jueves 20 de noviembre, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Satipo —a cargo del juez Cristian Periche— dará lectura a la resolución que definirá si mantiene o revierte la prisión preventiva de 18 meses dictada en su contra por las desapariciones de cuatro ciudadanos durante el paro asháninka de abril de 2023.

La movilización se realizó tras el asesinato del reconocido dirigente indígena Santiago Contoricón, crimen que indignó a toda la cuenca del río Tambo.

La defensa de Antúnez sostiene que el pedido de prisión preventiva perdió fuerza jurídica luego de que los elementos que lo sustentaban fueron desestimados. Durante la audiencia del 6 de noviembre, su abogado expuso que “a la fecha no existe ningún medio probatorio que justifique la vigencia del mandato de prisión preventiva”, señalando que los argumentos iniciales ya no forman parte ni de la acusación fiscal ni del sustento legal de la medida restrictiva.

Hombres indígenas Ashaninka, armados con
Hombres indígenas Ashaninka, armados con escopetas y arcos y flechas, se forman para bloquear una carretera en protesta por la muerte del líder Ashaninka Santiago Contoricon, de 57 años, en Puerto Ocopa, Perú, el viernes 14 de abril de 2023. Contoricón, que luchó contra el tráfico de drogas, es la víctima número 22 entre líderes indígenas peruanos asesinados en los últimos tres años. (AP Foto/Franklin Briceño)

Testigos que no reconocen al líder

El expediente fiscal se inició sobre la base de testimonios protegidos que afirmaban haber visto cómo las personas detenidas por los manifestantes fueron llevadas ante Antúnez, quien supuestamente habría ordenado su desaparición. Sin embargo, durante las diligencias de reconocimiento, estos testigos no lograron identificarlo y sus declaraciones fueron desmentidas por otros testimonios, entre ellos el de una hermana franciscana encargada del Albergue Casa Misión Santa Teresita del Niño Jesús, quien aseguró que Antúnez no salió del convento la noche de los hechos señalados.

La Fiscalía, ante la pérdida de credibilidad de los testigos, modificó su versión inicial. Ahora ya no acusa a Antúnez de haber ordenado la desaparición de las cuatro personas, sino de ser responsable por haber convocado y liderado la protesta asháninka, lo que —según el Ministerio Público— lo convertiría en conocedor y controlador de todo lo ocurrido durante el paro. La defensa denunció que este cambio evidencia que la imputación original colapsó.

Asimismo, la revisión del teléfono celular del líder indígena no arrojó ningún mensaje, contacto o registro que lo vincule con los hechos investigados.

Fabián Antúnez, líder asháninka. Foto:
Fabián Antúnez, líder asháninka. Foto: Difusión

Familias sin respuestas y una investigación cuestionada

Las desapariciones de José Valdivia Andamayo (32), Brandom Cruz Rojas (19), Erick Cabrera Cáceres (43) y Adrián Ramírez Fernández (51) durante el bloqueo de Puerto Ocopa siguen sin resolverse. Sus cuerpos no fueron hallados y las circunstancias de su desaparición continúan sin esclarecerse. Las familias denuncian que, desde los primeros días, la Policía y la Fiscalía no actuaron con la urgencia debida, y que la búsqueda recayó casi por completo en ellos.

En testimonios recogidos por medios locales y nacionales, los familiares expresaron su indignación ante la falta de apoyo institucional. La Defensoría del Pueblo, en un pronunciamiento de junio de 2023, advirtió que los esfuerzos de búsqueda fueron “insuficientes”, dejando a las familias en una “inaceptable incertidumbre”.

Hombres indígenas Ashaninka, armados con
Hombres indígenas Ashaninka, armados con escopetas y arcos y flechas, bloquean una carretera en protesta por la muerte del líder Ashaninka Santiago Contoricón, de 57 años, en Puerto Ocopa, Perú, el viernes 14 de abril de 2023. Como respuesta al asesinato de Contoricón, más de 1.000 indígenas Ashaninka llegados a la zona, cortaron hace dos semanas la principal carretera en demanda de justicia por el líder caído. (AP Foto/Franklin Briceño)

Criminalización del liderazgo indígena

Para la Central Asháninka de Río Tambo (CART), la acusación contra Antúnez constituye un proceso de criminalización a un defensor de derechos indígenas y ambientales. Como presidente de la organización, Antúnez firmó la convocatoria del paro asháninka exigiendo protección estatal frente al asesinato de Santiago Contoricón y a la creciente violencia del narcotráfico en la zona.

Diversos especialistas sostienen que la imputación desconoce la forma de toma de decisiones en los pueblos indígenas. La exministra de Justicia Marisol Pérez Tello destacó que en las comunidades amazónicas las decisiones no las toma un líder en solitario, sino asambleas comunales: “Si se responsabiliza a Fabián, se tendría que responsabilizar a toda la asamblea; eso carece de sentido”.

Foto: Jacob Reyes
Foto: Jacob Reyes

Una vida marcada por la defensa del territorio

Fabián Antúnez no es un dirigente improvisado. Su liderazgo se forjó en medio del conflicto armado interno, que en los años ochenta le arrebató a su padre y a ocho hermanos. A lo largo de los años, encabezó la defensa territorial frente al narcotráfico y la tala ilegal, impulsó la titulación de comunidades asháninkas y promovió alternativas económicas como el cacao orgánico premiado internacionalmente a través de la cooperativa Kemito Sankori.

En 2021, participó en la incautación de casi una tonelada de cocaína transportada por el río Tambo, lo que le generó amenazas directas de organizaciones criminales.

Fabián Antúnez, líder asháninka. Foto:
Fabián Antúnez, líder asháninka. Foto: Difusión

Lo que decidirá el juez

La resolución que emitirá el juez Cristian Periche determinará si la prisión preventiva se mantiene o se sustituye por comparecencia con restricciones. La defensa asegura que Antúnez está dispuesto a someterse a todas las reglas de conducta necesarias y afrontar el proceso en libertad.

El caso sigue abierto y, mientras las familias de los desaparecidos continúan exigiendo verdad, la investigación fiscal enfrenta cuestionamientos por inconsistencias, versiones modificadas y falta de avances concretos.

Temas Relacionados

asháninkapuerto ocopaFabián AntúnezMinisterio Públicoperu-noticias

Más Noticias

Retrasos de hasta 30 minutos en servicios del Metropolitano por tráiler varado que invadió la vía exclusiva en el Centro de Lima

El vehículo pesado quedó detenido en la vía exclusiva a la altura de Plaza 2 de Mayo, lo que afectó la circulación y generó acumulación de buses

Retrasos de hasta 30 minutos

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto por fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las ‘blanquiazules’ arrancaron sin problemas en el primer set, pero en el siguiente juego se vio sorprendida con el nivel del cuadro de Puente Piedra, que igualó la serie. Sigue las incidencias del encuentro

Alianza Lima vs Deportivo Soan

¿A qué hora es la final del Miss Universo 2025 en países de Latinoamérica, EE.UU. y España? Horario y dónde ver la ceremonia en vivo

120 reinas buscan convertirse en la nueva Miss Universo. Conoce todos los detalles de la transmisión si te encuentras en México, Argentina, Colombia, Perú, España y otros países

¿A qué hora es la

Violento crimen en la avenida Grau: dos agresores persiguieron a un hombre y lo abatieron a plena luz del día tras vaciar sus municiones

Agentes de Emergencia y peritos llegaron al lugar para iniciar las diligencias. Una cámara en la fachada será clave para reconstruir el crimen

Violento crimen en la avenida

Sebastien Pineau puso fin a una sequía goleadora de 452 días al contribuir con una anotación en holgado triunfo del Recreativo de Huelva

El delantero peruano participó en un partido amistoso contra Rociana, en el Memorial Fuente Clara Cabrera. Alineó de titular, aprovechando su oportunidad con un gol de buena factura

Sebastien Pineau puso fin a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gerente de Seguridad de Miraflores

Gerente de Seguridad de Miraflores renuncia en vivo y explota contra alcalde Carlos Canales por decirle que “no sirve”

Confirman segunda prisión preventiva para el exjuez César Hinostroza, con extradición aprobada desde Bélgica

Escolares de Trujillo rompen seguridad de José Jerí y se lanzan sobre él: presidente rechaza bailar a pedido de congresista

Ministro de Energía y Minas reconoce que Reinfo es usado por la minería ilegal, pero no pone oposición: “Es un registro que se tiene que trabajar”

PJ aprueba solicitar a Bélgica la extradición de César Hinostroza por liderar Los Cuellos Blancos del Puerto

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo y Janet Barboza

Ethel Pozo y Janet Barboza cuestionan declaraciones de Pamela Franco: “La gente tiene memoria, calladita hubieras quedado mejor”

Las películas favoritas del público en Netflix Perú

Luigui Carbajal fue captado entrando a un hotel sin su esposa por ‘Magaly TV La Firme’

Luigui Carbajal se defiende de ampay de Magaly Medina y alerta que lo ‘sembraron’: “Una cámara me estaba esperando”

Silvia Núñez del Arco estalla contra Jaime Bayly por acusarla de infidelidad frente a su hija: “Me acusó de malhablado y mentiroso”

DEPORTES

Alianza Lima vs Deportivo Soan

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto por fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sebastien Pineau puso fin a una sequía goleadora de 452 días al contribuir con una anotación en holgado triunfo del Recreativo de Huelva

Golazo de Diego Otoya desde fuera del área para ampliar el Sporting Cristal vs Atlético Grau por Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Atlético Grau 2-1: goles y resumen del triunfo ‘celeste’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

“Gustavo Álvarez tendría todo arreglado con Perú”, la revelación de Mr Peet sobre el nuevo DT de la ‘bicolor’ para el 2026