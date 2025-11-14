El bono que habría motivado el ‘golpe’ al Ministerio Público: el audio de la reunión donde se discutió pedido de elección extraordinaria de fiscal de la Nación

Fiscalía de la Nación - Ministerio Público

La crisis institucional en el Ministerio Público sumó un nuevo episodio tras la divulgación del audio de una reunión entre presidentes de las Juntas de Fiscales Provinciales, donde se discutió la urgencia del pedido de elección extraordinaria de Fiscal de la Nación. En la grabación a la que accedió Infobae Perú se menciona expresamente la necesidad de que se asegure la homologación de las remuneraciones, específicamente el bono aprobado por el Congreso (Ley 32432).

“Hasta el 30 de noviembre tenemos plazo para que se nos incorpore el presupuesto adicional de la homologación, así como están ganando los colegas, los señores jueces, y también como ya lo sustentó nuestro fiscal de la Nación ante la Comisión de Presupuesto, el tema del bono de alta función jurisdiccional o por alta función que nos falta, que se tiene que incorporar en este presupuesto”, se escucha en la grabación.

Luego de leer el documento propuesto para enviar al fiscal Tomás Gálvez, quien sería Juan José Mendoza Abarca, presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Centro, defiende que “para tener una sostenibilidad, se requiere un pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos” y matiza que la posición “no está ni a favor ni en contra de nadie”, aunque evidencia su distancia respecto al retorno de Delia Espinoza.

“Este documento está elaborado para que la Junta de Fiscales Supremos de una vez, como autoridad colegiada constitucionalmente reconocida, decidan quién es el fiscal de la Nación, porque el día de hoy [tenemos] un fiscal de la Nación que está coordinando con el presidente de la República, con el Legislativo, Presupuesto, entre otros, políticas para combatir la inseguridad ciudadana con otros estamentos del Estado, y mañana tenemos otro fiscal de la Nación que va a retornar por temas propiamente procesales”, menciona.

Audio atribuido a Juan José Mendoza Abarca, presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Centro.| Infobae

Fuentes del Ministerio Público consultadas por Infobae resaltaron que el trasfondo financiero suma presión política y administrativa en plena pugna por la conducción del despacho superior fiscal, dado que consideran que Gálvez tiene mayor posibilidad de conseguir el presupuesto necesario para la aplicación de la bonificación adicional mensual establecida por la Ley 32432, promulgada para equiparar los beneficios económicos de los fiscales titulares del Ministerio Público con los jueces titulares del Poder Judicial.

Disputa por la titularidad del Ministerio Público

En los últimos días, la magistrada Delia Espinoza exigió formalmente su reposición como Fiscal de la Nación titular, invocando el cumplimiento de una sentencia judicial y pidiendo la transferencia de gestión. Tomás Gálvez, propietario interino del cargo, rechazó lo que calificó como “una indebida interpretación del orden jurídico” y mencionó que solo la Junta Nacional de Justicia puede habilitar formalmente el retorno de Espinoza.

El papel de la Junta de Fiscales Supremos es decisivo en el panorama descrito. De acuerdo al artículo 158 de la Constitución Política del Perú, la JFS tiene la potestad de designar al titular del Ministerio Público.