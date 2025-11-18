Onelia Molina cuenta que su mascota falleció atropellada: “El carro pasó y nunca paró”

El lunes 17 de noviembre, Onelia Molina, integrante de Esto es Guerra, relató en televisión los momentos de angustia y tristeza que vivió tras la muerte de su perra Nieve, quien la acompañó durante casi cinco años. Aunque la joven ya había hablado de la pérdida en sus redes sociales, la audiencia desconocía los detalles del accidente hasta que ella decidió contar su experiencia en vivo.

Visiblemente afectada, Onelia Molina explicó que su mascota había sido atropellada cuando intentó cruzar la calle. “A Nieve la atropellaron. Nieve siempre ha sido súper bien portada, bien educada, siempre obediente, siempre estaba a mi costado y nunca corría. El sábado salimos y había un perrito al frente. Ella sí suele ladrar, pero no suele irse y cruzó”, recordó entre lágrimas la joven.

La participante del programa detalló que la situación ocurrió en un breve descuido. Su mascota, al regresar, fue alcanzada por un vehículo cuyo conductor nunca se detuvo tras el impacto. “Ella quiso volver a cruzar de regreso y bueno, el carro pasó. Lo que sí me mató y que yo jamás haría eso es que pasó y nunca paró”, declaró.

Cuando le preguntaron si el conductor fue consciente de lo que había pasado, Onelia reconoció su desconcierto, aunque prefirió evitar acusaciones directas: “Nunca paró. No sé si la habrá visto. Yo sé que Nieve es chiquita entonces quiero pensar que de repente no la vio y no sintió, pero nunca paró”.

Tras el accidente, la joven intentó auxiliar a Nieve y buscó ayuda veterinaria, pero ya no había nada que hacer. “Corrí, ella ya no se movía. Cuando llegué al veterinario, me dijeron que ella no sufrió, a ella la golpeó el carro y murió inmediatamente”, expresó en medio del llanto y el apoyo de sus compañeros.

La despedida de Onelia a Nieve

Días antes de compartir los detalles en televisión, Onelia Molina escribió un mensaje de despedida en su cuenta de Instagram. El texto resume el profundo vínculo que mantuvo con Nieve durante más de cuatro años. “Ayer mi mundo se vino abajo, los que me conocen saben lo que significa Nieve para mí, ayer un pedazo de mi ser, la bebe de mamá, se fue de mi lado”, escribió.

En el mismo mensaje, la influencer recordó cómo la presencia de su mascota fue fundamental en diferentes etapas personales. “La que nunca me falló, la que siempre estuvo ahí, la que me vio reír, llorar, gritar, sufrir, ver literal mis peores versiones y siempre estuvo ahí a mi lado moviéndome la cola, lamiéndome las lágrimas y sacándome sonrisas, te voy a extrañar por siempre mi pinchecha hermosa”.

Onelia Molina también compartió el impacto emocional que ha tenido la pérdida y lo que significó Nieve en su vida: “Espero haberte hecho el 1% feliz de lo que tú me hiciste, me cambiaste la vida, me hiciste una mejor persona y me hiciste una gran mamá, te amo y te amaré por siempre”.

La joven finalizó su despedida reafirmando la importancia de la mascota: “Esa luz que alumbraba mi día a día, simplemente se apagó, fuiste y serás mi ángel con colita. Espero haber sido una buena mamá y espero poder volver a tenerte cerquita mío en otro momento. Uniste cosas que no rompiste, sanaste heridas que no causaste, llenaste vacíos y espero que el dolor de tu partida algún día sea menor, porque hoy me duele el alma y el corazón. Dónde sea que estés quiero que sepas que mamá te ama con todo su ser”.