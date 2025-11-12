Perú

Onelia Molina afirma no ser celosa sobre amistad de Laura Spoya y Mario Irivarren: “vivo con un hombre que me tiene muy segura”

La modelo habló por primera vez sobre los rumores que vinculan a su pareja con la exMiss Perú, luego de que ambos mostraran gran química durante un programa en vivo

“No me molesta su amistad con Laura Spoya”: Onelia Molina responde a especulaciones sobre Mario Irivarren. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

En medio de los recientes rumores que intentaban sembrar dudas sobre su relación, Onelia Molina decidió pronunciarse y hacerlo con calma y madurez. La joven modelo y odontóloga, pareja de Mario Irivarren, respondió a las especulaciones que apuntaban a un supuesto vínculo entre el exintegrante de Esto es Guerra y la modelo Laura Spoya, con quien ha compartido conducción en el programa Good Time.

Durante las últimas semanas, en redes sociales circularon comentarios y videos donde muchos notaron la “gran química” entre Mario y Laura frente a cámaras.

Esa cercanía fue suficiente para despertar rumores sobre un posible acercamiento sentimental entre ellos, pese a que ambos han sostenido públicamente una buena amistad.

“Vivimos juntos y confío en él”: Onelia Molina enfrenta con elegancia los rumores sobre Mario Irivarren y Laura Spoya. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Ante el crecimiento de estas versiones, Onelia decidió romper su silencio y, en declaraciones a América Espectáculos, habló con naturalidad sobre el tema. Lejos de mostrarse incómoda o molesta, la modelo reafirmó la confianza que tiene en su pareja.

No, para nada. Yo he vivido de cerca su relación, sé que son patazas y se llevan muy bien. Hemos salido los tres juntos, así que a mí no me molesta”, expresó Onelia con una sonrisa, dejando en claro que conoce perfectamente la dinámica entre Mario Irivarren y Laura Spoya.

La respuesta, directa pero serena, reflejó la seguridad que la joven siente dentro de su relación. En un momento donde los rumores pueden crecer con facilidad en redes sociales, Onelia optó por la transparencia y la confianza como base de su vínculo con el exchico reality.

“Vivimos juntos y confío en él”: Onelia Molina enfrenta con elegancia los rumores sobre Mario Irivarren y Laura Spoya. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

De por sí, yo no soy celosa, no me incomoda. Hay comentarios, sí, pero yo vivo día a día con él, vivo con un hombre que me tiene muy segura”, agregó, dando a entender que los rumores no logran afectarla.

Su declaración no solo desactiva las especulaciones, sino que también muestra una relación basada en la confianza y el respeto. Mientras en el mundo del entretenimiento las dudas y los chismes suelen ser pan de cada día, Onelia Molina elige otro camino: la tranquilidad y la madurez emocional.

Esta no es la primera vez que la modelo responde con templanza ante situaciones mediáticas que involucran a Mario Irivarren. Hace apenas una semana, durante una conversación en el pódcast Doble Sentido, Onelia también abordó un tema que en su momento generó polémica: la conversación entre Irivarren y su ex, Vania Bludau.

En aquella ocasión, Onelia explicó que lo que realmente le incomodó no fue la charla en sí, sino la manera en que se dio el intercambio. Aun así, volvió a destacar su confianza en Mario y su madurez para manejar el pasado.

“Vivimos juntos y confío en él”: Onelia Molina enfrenta con elegancia los rumores sobre Mario Irivarren y Laura Spoya. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

No me parece mal que una persona hable con su ex y limen asperezas, siento que es parte de su pasado. Yo sabiendo todas las cosas que han pasado, que son fuertes, no soy celosa, ni tóxica; peco de confiada, pero pongo las manos al fuego por Mario porque sus intenciones no fueron malas”, dijo entonces la modelo.

Estas palabras reflejan una visión de pareja alejada de los celos y más centrada en el respeto mutuo. En tiempos donde las relaciones mediáticas suelen enfrentarse al escrutinio constante del público, Onelia Molina parece tener claro su lugar: una mujer que confía, que no se deja llevar por rumores y que conoce de cerca al hombre con el que comparte su vida.

Por su parte, Mario Irivarren no ha hecho declaraciones directas sobre los rumores con Laura Spoya, pero ambos continúan mostrando una relación profesional cordial y divertida en los espacios televisivos que comparten.

“Vivimos juntos y confío en él”: Onelia Molina enfrenta con elegancia los rumores sobre Mario Irivarren y Laura Spoya. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

