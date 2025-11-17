Mario Irivarren y Onelia Molina anuncian dolorosa pérdida: “Siempre en nuestro corazón” | Instagram

El domingo 16 de noviembre, Mario Irivarren y Onelia Molina compartieron con sus seguidores una noticia que llenó de tristeza a su comunidad digital: la partida de Nieve, su perrita y parte esencial de su hogar. La pareja anunció este golpe familiar en sus redes sociales, donde publicaron imágenes y videos que resumen años de historias y momentos cotidianos junto a su mascota.

La noticia se extendió rápidamente, recibiendo cientos de comentarios de apoyo y palabras de aliento. En Instagram, Onelia Molina explicó lo duro que resultó ese día para ella: “Ayer mi mundo se vino abajo, los que me conocen saben lo que significa Nieve para mí”.

En su publicación aseguró que durante cuatro años, dos meses y veintitrés días, Nieve la acompañó en cada uno de los capítulos más importantes de su vida, volviendo los días mejores y consolando en los momentos difíciles.

“La que nunca me falló, la que estuvo en mis peores y mejores días, siempre ahí, moviendo la cola, lamiendo las lágrimas y sacando sonrisas”.

Las imágenes que acompañaron el mensaje mostraban escenas cotidianas y especiales, como cenas familiares, viajes al aire libre y juegos en la casa. Nieve también se hizo presente en las celebraciones y en las pequeñas rutinas, formando parte del día a día de la pareja.

Mario Irivarren también le dedicó palabras a Nieve

Mario Irivarren también se despidió con palabras emotivas. Destacó lo especial del vínculo que lograron construir con su amiga de cuatro patas. “Hay seres tan especiales como tú, que crean un vínculo tan poderoso con las personas, que superan esa barrera entre humano y animal. Tú no eras una simple mascota, eres y siempre serás parte de esta familia”, escribió.

Mario relató costumbres que marcaron cada jornada con Nieve: dormir juntos, salir a pasear, o la manera en que ella pedía comida o se escondía cuando intuía que la iban a bañar. “Tu partida nos deja un vacío enorme, aún sigo pensando que es solo un mal sueño. Te recordaré por siempre como esa perrita alegre, noble, tierna, amorosa, engreída, renegona e inteligente”.

El contenido de ambos generó una reacción inmediata. Personalidades del medio y usuarios anónimos compartieron sus propias historias de duelo, empatizando con la pérdida y valorando la manera en la que la pareja visibilizó su tristeza.

“No existen palabras para aliviar el dolor de perder a quien fue motivo de alegría todos los días”, señaló una seguidora. Otros agradecieron a Onelia Molina y Mario Irivarren la transparencia con la que se permitieron mostrar el cariño a Nieve y el duelo posterior.

Durante más de cuatro años, Nieve acompañó a la pareja en numerosas vivencias. Se sumó a paseos, reuniones, fiestas y visitas, y se ganó un espacio protagonista en la vida familiar de la pareja. La historia de Nieve también sirve para comprender el papel fundamental que pueden tener las mascotas en el bienestar emocional de las personas.

“Espero haberte hecho el 1% feliz de lo que tú me hiciste. Me cambiaste la vida, me hiciste una mejor persona y me hiciste una gran mamá, te amo y te amaré por siempre”, escribió Onelia.

La historia de Nieve queda así entre los recuerdos de la pareja y de quienes la acompañaron a distancia, recordando a la perrita como un ser capaz de unir y sanar en los silencios del hogar.

“Te voy a extrañar todos los días de mi vida, hijita hermosa”, concluyó Mario, y miles de voces en la red acompañaron esa despedida, confirmando que la huella de una mascota puede ser tan significativa como la de cualquier miembro de la familia.