Perú

Más de S/200 mil de fondos públicos, avión de la FAB y seis tripulantes por Nadine Heredia: así fue la operación orquestada por Lula da Silva

La exprimera dama peruana solicitó asilo a la embajada de Brasil tras ser condenada a 15 años de prisión por lavado de activos

Guardar
Nadine Heredia - Lula da
Nadine Heredia - Lula da Silva

La madrugada del 15 de abril de este año, la exprimera dama Nadine Heredia ingresó a la embajada de Brasil en Lima y solicitó asilo diplomático. Acababa de conocer la orden de prisión dictada en su contra tras una condena a 15 años por lavado de dinero, vinculada a la financiación de campañas electorales con recursos de Odebrecht y del gobierno venezolano. Ese mismo día, la cancillería brasileña notificó oficialmente al gobierno peruano que concedía asilo a Heredia y a su hijo menor, amparándose en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil explicó que la decisión tuvo fundamentos humanitarios: Heredia se recuperaba de una cirugía compleja de columna y estaba acompañada por su hijo menor de edad. Perú respondió concediendo el salvoconducto solicitado, lo que permitió que Heredia saliera del país sin intervención de las autoridades judiciales locales.

Nadine Heredia salió de madrugada de la Embajada de Brasil escoltada por vehículos del Estado peruano

Durante varios meses, el procedimiento y los costos involucrados en el traslado de Heredia permanecieron bajo reserva. Las autoridades brasileñas evitaron difundir información sobre la operación. Sin embargo, una solicitud de acceso a la información del diputado Marcel Van Hattem obligó al Ministerio de Defensa a revelar documentación oficial.

Así fue la operación de Lula da Silva por Nadine Heredia

Por instrucción directa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, una aeronave de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) despegó de Brasilia a las 22:45 del 15 de abril con rumbo a Lima. El modelo E-135 Shuttle (VC-99C, matrícula FAB 2560) viajó con una tripulación de seis miembros: tres pilotos, un mecánico y dos comisarios. Tras una escala técnica en Cuiabá, la nave aterrizó en el aeropuerto internacional Jorge Chávez a las 2:45 del 16 de abril.

El objetivo de la misión era recoger a Heredia y a su hijo, quienes abordaron el avión militar en la madrugada. El aeroplano partió de Lima a las 4:20 y arribó a Brasilia a las 11:40 de ese mismo día.

Fuente: Canal N

De acuerdo con la documentación oficial, el costo total de la operación ascendió a 345.013,56 reales (aproximadamente 64 mil dólares o S/217 mil). El mayor rubro fue el logístico, con 318.019,20 reales (aproximadamente 59 mil dólares o S/200 mil) desembolsados en gastos de traslado y operación del avión. Los viáticos de la tripulación sumaron 7.547,62 reales (aproximadamente mil 400 dólares o S/4 mil 760) y las tasas aeroportuarias llegaron a 19.456,74 reales (aproximadamente 3 mil dólares o S/12 mil).

La ONG Transparencia Internacional tildó el episodio como “una de las deshonras que el pueblo brasileño no merecía”. En redes sociales, calificó la actuación de la FAB como el papel de “piloto de fuga” para una figura condenada por corrupción.

Publicación de Transparencia Internacional sobre
Publicación de Transparencia Internacional sobre el traslado de Nadine Heredia. | X

A raíz de la difusión del costo y los detalles de la misión, se generaron cuestionamientos en el Congreso brasileño y en la opinión pública. Desde la oposición, Van Hattem escribió en redes sociales: “surrealista el apoyo de Lula a criminales internacionales con nuestro dinero”.

Hoy, Heredia permanece en territorio brasileño bajo la protección de asilo diplomático. Su defensa ha presentado recursos ante la Corte Suprema de Brasil para bloquear cualquier intento de extradición, en una causa que sigue generando impacto político y discusiones sobre los procedimientos de asilo y el uso de fondos públicos para operativos diplomáticos de esta magnitud.

Temas Relacionados

Lula da SilvaNadine HerediaFABBrasilOdebrechtOllanta Humalaperu-politica

Más Noticias

Gol madrugador de Alfonso Barco para 1-0 en Emelec vs LDU Quito por semifinal ida de la Copa Ecuador 2025

El peruano polifuncional estuvo muy atento para asestar el golpe no bien inició el partido. En un saque de esquina, se anticipó a su marca y definió con un sorpresivo remate de zurda

Gol madrugador de Alfonso Barco

Bassco Soyer acelera su progresión para convencer al entrenador de Gil Vicente por ascenso al plantel de la Primeira Liga

El joven mediocentro coge vuelo en la escuadra de reserva y encuentra una oportunidad ideal para llegar al plantel principal. El DT César Peixoto analiza ofrecerle una oportunidad

Bassco Soyer acelera su progresión

Peruano que hoy representa a México, sigue brillando en el Mundial de Ajedrez como único latinoamericano en cuartos y figura clave en la India

El Gran Maestro consolidó una campaña sólida con triunfos ante Sarana y Harikrishna, resultado de un recorrido iniciado en su país de origen y sostenido con disciplina desde la formación escolar

Peruano que hoy representa a

Atún en aceite o en agua: cuál es más saludable

No todos los atunes en conserva son iguales: existe una diferencia importante entre el atún en aceite y el atún en agua, tanto en su valor nutricional como en su perfil calórico

Atún en aceite o en

PNP admite culpa por orden ilegal que causó daño cerebral a suboficial y anuncia posible cirugía en el extranjero para el agente

Máximo Ramírez, director de la Defensoría del Policía, garantizó recursos para la recuperación del suboficial Roger Quispe y anunció que pasará al retiro con “todos los beneficios” si no logra reintegrarse

PNP admite culpa por orden
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Revelan que traslado de Nadine

Revelan que traslado de Nadine Heredia costó más de S/200 mil a Brasil

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi por decirle ‘proterrorista’: “Es público que el señor me ha difamado”

Arrestan a alcalde de Ayacucho por nexo con red criminal: operativo incauta más de S/24 mil y hay otros dos ediles implicados

Ronald Atencio es el candidato presidencial de Venceremos: “Se impuso la forma racista de hacer política”, aseguró Vicente Alanoca

Delia Espinoza pide al PJ acelerar su reposición, pese a pedido de aclaración solicitado por su abogado

ENTRETENIMIENTO

Jaime Bayly sospecha de la

Jaime Bayly sospecha de la cercanía entre su esposa y su profesor de karate: “Ella es libre de estar con quien quiera”

Pamela Franco se arrepiente de haber jurado por su hija y pedir perdón a Pamela López por Christian Cueva: “Estaba mal”

Yolanda Medina llama ‘malagradecida’ a Michelle Soifer tras pedirle hacer feat: “Me cansé de rogar y decidí bloquearla”

Pamela Franco afirma que sus respuestas en entrevista con María Pía fueron pauteadas: “Tenía miedo de quedarme sin trabajo”

Susy Díaz revela que le dijo a Shakira en su encuentro antes del concierto

DEPORTES

Gol madrugador de Alfonso Barco

Gol madrugador de Alfonso Barco para 1-0 en Emelec vs LDU Quito por semifinal ida de la Copa Ecuador 2025

Bassco Soyer acelera su progresión para convencer al entrenador de Gil Vicente por ascenso al plantel de la Primeira Liga

GOLPERU dijo adiós a la Liga 1 y Jorge Kieffer dejó mensaje final: “No somos monedas de oro, no le podemos gustar a todos”

Luis Advíncula asumió toda la culpa del repechaje rumbo a Qatar 2022: “No fuimos al Mundial porque yo fallé, no por Valera”

A qué hora juega Perú vs Chile: partido amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025