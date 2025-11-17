Régimen de Garantía Mobiliaria del MEF: ¿Sabía que puede usar maquinaria, inventarios e incluso cuentas por cobrar para acceder a un crédito?

La reforma del Régimen de Garantía Mobiliaria impulsa el acceso al crédito para personas naturales y MYPE en Perú.

La reforma del Régimen de Garantía Mobiliaria, impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización (CNCF), viene transformando el acceso al crédito para personas naturales y micro y pequeñas empresas (MYPE) en el Perú.

Esta iniciativa, establecida mediante el Decreto Legislativo N.º 1400, ha generado cambios significativos en solo ocho meses, dirigido especialmente a sectores históricamente excluidos del sistema financiero.

MEF: reforma de garantía mobiliaria impulsa acceso al crédito en Perú

Entre marzo y octubre de este año se registraron 145.481 operaciones de garantías mobiliarias, lo que representa un crecimiento de 123,2% respecto al mismo periodo de 2024. El valor total garantizado superó los S/160.000 millones, de los cuales cerca de S/80.000 millones corresponden a créditos respaldados por estas garantías, equivalente a aproximadamente 7% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, resaltó el impacto de la reforma al señalar que “estamos democratizando el acceso al crédito”. Según explicó, la flexibilización en el uso de bienes como garantía permite que emprendedores y personas sin propiedades inmobiliarias accedan al financiamiento formal en mejores condiciones, dinamizando la inclusión financiera y la formalización del sector empresarial.

El número de operaciones de garantías mobiliarias crece 123,2% en ocho meses, superando las 145.000 transacciones.

Ministra Denisse Miralles: “Estamos democratizando el acceso al crédito”

El dinamismo de la medida se refleja sobre todo en los segmentos de créditos de menor monto. Los préstamos garantizados inferiores a S/1.000 se multiplicaron por cinco en el periodo analizado, mientras que los créditos entre S/1.000 y S/5.000 crecieron más de tres veces.

Aquellos cuya cuantía oscila entre S/5.000 y S/10.000 lograron duplicarse. Este comportamiento pone en evidencia una mayor incorporación de las micro y pequeñas empresas al sistema financiero formal.

El valor total garantizado por créditos con garantía mobiliaria supera los S/160.000 millones, equivalente al 7% del PBI nacional.

Crecen 123% las operaciones de crédito con garantía mobiliaria, según MEF

Uno de los aspectos centrales de la reforma es la ampliación del rango de bienes que pueden respaldar un crédito. Ahora no solo se consideran vehículos, sino también inventarios, maquinaria, cultivos, electrodomésticos, joyería, celulares, cuentas por cobrar y otros activos productivos.

Antes de la modernización del régimen, el 75% de las garantías se concentraba casi exclusivamente en la compra y venta de vehículos. Actualmente, más del 50% de estas garantías proviene de inventarios, maquinaria, joyería, electrodomésticos y bienes relacionados con la actividad de las MYPE.

SIGM de SUNARP facilita registro y verificación de garantías en tiempo real

La ministra Miralles subrayó que la reforma permite convertir activos que previamente eran considerados “no bancables” en herramientas viables para el financiamiento. “Es una política pública concreta para las MYPE, que impulsa la productividad y la inclusión financiera”, indicó.

La implementación del Sistema Informativo de Garantía Mobiliaria (SIGM), a cargo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), ha facilitado el registro y la verificación inmediata del estado de los bienes ofrecidos como garantía.

Entre marzo y octubre, el SIGM registró operaciones de 553 acreedores, incluidos bancos, cajas municipales, cooperativas, fintech, fondos colectivos, empresas de leasing, entidades públicas y personas naturales.

La reforma de la garantía mobiliaria, promovida desde el MEF, avanza como un motor de cambio en el acceso a financiamiento para la pequeña escala y consolida un ecosistema crediticio más seguro, inclusivo y dinámico en el Perú.