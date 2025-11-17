Perú

Yolanda Medina revela que su amistad con Christian Domínguez se rompió por Pamela Franco: “No me querrán ver”

La artista explicó que el productor del programa donde trabaja Christian junto a Karla no le permitió asistir tras el conflicto con Pamela

Guardar
Yolanda Medina: “Me decepcioné mucho” al ver lo que Pamela vivió con Christian Domínguez. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La conversación tomó un giro emocional cuando Yolanda Medina confesó ante el polígrafo: “¿Se rompió tu amistad con Christian Domínguez por Pamela Franco?”. Tras varios segundos de silencio, la cantante respondió con un “” que marcó el punto de partida de una confesión cargada de nostalgia, decepción y afecto todavía vigente.

La máquina confirmó que decía la verdad, abriendo espacio a una reflexión que ella parecía tener guardada desde hacía tiempo.

Yolanda explicó que su relación con Christian venía de muchos años atrás. “Siempre le he tenido un gran cariño. Le tengo un gran cariño”, repitió, como si quisiera dejar claro que, a pesar de todo, no guarda rencor. Incluso afirmó que no perdería la esperanza de un eventual reencuentro:

Yolanda Medina rompe su silencio:
Yolanda Medina rompe su silencio: así terminó su relación de amistad con Christian Domínguez. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Revela inconveniente en radio que trabaja Christian Domínguez

Algún día que nos encontremos, hablaremos”. Pero lo cierto es que esa conversación pendiente se ha hecho larga. “Después de lo que pasó con Pamela, yo no lo volví a ver nunca más hasta la fecha de hoy”, confesó.

Cuando el conductor le preguntó por qué habían tomado caminos tan distantes, Yolanda relató una situación que marcó un antes y un después. Contó que, en una oportunidad, quiso asistir al programa donde trabajaba el cantante, pero el productor fue directo: no podía asistir porque Christian estaba ahí.

“Eso me dijo”, recordó. Hasta hoy, asegura, no pisa ninguno de los espacios televisivos vinculados a él o a Karla Tarazona. No porque tenga un conflicto directo con ella, sino porque nunca retomaron comunicación.

Yolanda Medina rompe su silencio:
Yolanda Medina rompe su silencio: así terminó su relación de amistad con Christian Domínguez. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La explicación que da Yolanda es simple, aunque dolorosa: “Asumo que no me querrán ver”. Y es que, cuando ocurrió el escándalo de la famosa camioneta, ella salió en defensa de Pamela. Era una época turbulenta, donde la relación de Domínguez volvía a estar en el ojo público, y Yolanda eligió apoyar a su amiga.

Ese gesto, al parecer, marcó un quiebre tácito con Christian. Aunque ella no lo expresa con dureza, la forma en que lo cuenta deja entrever que algo se rompió sin necesidad de palabras ni enfrentamientos.

Yo siempre trato de defenderla”, dijo, refiriéndose a Pamela. “La he visto en su declive, en su caída”. La cantante explicó que su vínculo con ella era cercano, que se acompañaban en momentos difíciles y que, durante todo ese episodio mediático, veía a su amiga completamente desbordada emocionalmente. Desde esa postura de protección, ella buscaba incluso información directamente con Cristian. “Oye, Cholo, ¿Cómo está Pame?”, le preguntaba. Y él siempre respondía lo mismo: “Bien, Chola”.

Yolanda Medina rompe su silencio:
Yolanda Medina rompe su silencio: así terminó su relación de amistad con Christian Domínguez. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

El ampay que los separó

Para Yolanda, la relación entre ellos parecía sólida. “Siempre pensé que era firme todo”, dijo con sinceridad. Aseguró que Christian le daba señales de estabilidad, de compromiso, de afecto hacia Pamela. “Siempre me demostró —o tal vez le creí— que Pamela era la mujer de su vida, porque la cuidaba mucho”. Ella veía unión, veía complicidad, veía lo que describió como “mucho amor”. Incluso desde fuera, a través de las redes sociales, sentía que la pareja era “un caramelo”.

Por eso, cuando explotó todo y la situación tomó el rumbo que todos conocen, la decepción fue inevitable. “Me decepcioné mucho”, admitió. Y no lo dijo solo como amiga de Pamela, sino como mujer. “Creo que como todas las mujeres, cuando tenemos una amiga y pasa esto, una se decepciona”.

Yolanda Medina rompe su silencio:
Yolanda Medina rompe su silencio: así terminó su relación de amistad con Christian Domínguez. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Temas Relacionados

Yolanda MedinaChristian DomínguezKarla TarazonaEl Valor de la Verdadperu-entretenimiento

Más Noticias

Sorteo de La Tinka del domingo 16 de noviembre de 2025: resultados y verifica si ganaste

La Tinka celebra dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Averigüe si se rompió el pozo millonario

Sorteo de La Tinka del

Yolanda Medina llama ‘malagradecida’ a Michelle Soifer tras pedirle hacer feat: “Me cansé de rogar y decidí bloquearla”

Un feat perdido, mensajes sin responder y una amistad que se enfrió luego que la exchica reality decidió ingresar a ‘Combate’

Yolanda Medina llama ‘malagradecida’ a

Yolanda Medina admite que fue ‘alcahueta’ de Pamela Franco y revela por qué lo hizo: “La vi destrozada”

La artista precisó que jamás encubrió encuentros ocultos y que únicamente salió en defensa de su amiga en un momento de profundo dolor, cuando esta recién había descubierto el ampay de Christian Domínguez

Yolanda Medina admite que fue

¿Vuelo cancelado, con retraso o en hora? Este es el estado de vuelos hoy en el Aeropuerto Internacional de Lima

Todos los días el aeropuerto peruano recibe en sus instalaciones a miles de pasajeros; conoce cuál es el estatus de los vuelos de salida de hoy

¿Vuelo cancelado, con retraso o

Yolanda Medina afirma que Marisol la envidia y cuenta lamentable anécdota en la radio: “La verdad la empujé”

La cantante contó su versión sobre los ataques, el episodio del “hotel en motel” y la polémica pelea en una radio

Yolanda Medina afirma que Marisol
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La asesora de confianza de

La asesora de confianza de José Jerí que elevó su patrimonio en más de 100 mil dólares en menos de cuatro años

Lesly Shica denuncia amenazas y presiones para no mostrarse mucho con José Jerí: “Quieren atemorizarme, que deje de sonreír”

Los correos entre Lesly Shica y Julio Demartini: coordinaciones con congresistas, límites a la prensa y más

La última Navidad de estos congresistas: recibirán tarjeta de S/1.900 y bonos que suman casi S/47.000

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Medina llama ‘malagradecida’ a

Yolanda Medina llama ‘malagradecida’ a Michelle Soifer tras pedirle hacer feat: “Me cansé de rogar y decidí bloquearla”

Yolanda Medina admite que fue ‘alcahueta’ de Pamela Franco y revela por qué lo hizo: “La vi destrozada”

Yolanda Medina afirma que Marisol la envidia y cuenta lamentable anécdota en la radio: “La verdad la empujé”

“Dorada” la versión en español de HUNTR/X domina el ranking K-pop de iTunes en Perú: canciones más populares del momento

Pamela Franco se arrepiente de haber jurado en nombre de su hija por Christian Cueva y se justifica: “Estaba mal”

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 16

Partidos de hoy, domingo 16 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

GOLPERU dijo adiós a la Liga 1 y Jorge Kieffer dejó mensaje final: “No somos monedas de oro, no le podemos gustar a todos”

Ignacio Buse promete reponerse tras la dolorosa caída en la final del Challenger de Montevideo: “A seguir, no hay de otra”

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras la fecha 4 de la primera fase

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así quedaron los partidos