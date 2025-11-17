Yolanda Medina revela que su amistad con Christian Domínguez se rompió por Pamela Franco: “No me querrán ver”

Yolanda Medina: “Me decepcioné mucho” al ver lo que Pamela vivió con Christian Domínguez. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La conversación tomó un giro emocional cuando Yolanda Medina confesó ante el polígrafo: “¿Se rompió tu amistad con Christian Domínguez por Pamela Franco?”. Tras varios segundos de silencio, la cantante respondió con un “Sí” que marcó el punto de partida de una confesión cargada de nostalgia, decepción y afecto todavía vigente.

La máquina confirmó que decía la verdad, abriendo espacio a una reflexión que ella parecía tener guardada desde hacía tiempo.

Yolanda explicó que su relación con Christian venía de muchos años atrás. “Siempre le he tenido un gran cariño. Le tengo un gran cariño”, repitió, como si quisiera dejar claro que, a pesar de todo, no guarda rencor. Incluso afirmó que no perdería la esperanza de un eventual reencuentro:

Yolanda Medina rompe su silencio: así terminó su relación de amistad con Christian Domínguez. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Revela inconveniente en radio que trabaja Christian Domínguez

“Algún día que nos encontremos, hablaremos”. Pero lo cierto es que esa conversación pendiente se ha hecho larga. “Después de lo que pasó con Pamela, yo no lo volví a ver nunca más hasta la fecha de hoy”, confesó.

Cuando el conductor le preguntó por qué habían tomado caminos tan distantes, Yolanda relató una situación que marcó un antes y un después. Contó que, en una oportunidad, quiso asistir al programa donde trabajaba el cantante, pero el productor fue directo: no podía asistir porque Christian estaba ahí.

“Eso me dijo”, recordó. Hasta hoy, asegura, no pisa ninguno de los espacios televisivos vinculados a él o a Karla Tarazona. No porque tenga un conflicto directo con ella, sino porque nunca retomaron comunicación.

Yolanda Medina rompe su silencio: así terminó su relación de amistad con Christian Domínguez. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La explicación que da Yolanda es simple, aunque dolorosa: “Asumo que no me querrán ver”. Y es que, cuando ocurrió el escándalo de la famosa camioneta, ella salió en defensa de Pamela. Era una época turbulenta, donde la relación de Domínguez volvía a estar en el ojo público, y Yolanda eligió apoyar a su amiga.

Ese gesto, al parecer, marcó un quiebre tácito con Christian. Aunque ella no lo expresa con dureza, la forma en que lo cuenta deja entrever que algo se rompió sin necesidad de palabras ni enfrentamientos.

“Yo siempre trato de defenderla”, dijo, refiriéndose a Pamela. “La he visto en su declive, en su caída”. La cantante explicó que su vínculo con ella era cercano, que se acompañaban en momentos difíciles y que, durante todo ese episodio mediático, veía a su amiga completamente desbordada emocionalmente. Desde esa postura de protección, ella buscaba incluso información directamente con Cristian. “Oye, Cholo, ¿Cómo está Pame?”, le preguntaba. Y él siempre respondía lo mismo: “Bien, Chola”.

Yolanda Medina rompe su silencio: así terminó su relación de amistad con Christian Domínguez. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

El ampay que los separó

Para Yolanda, la relación entre ellos parecía sólida. “Siempre pensé que era firme todo”, dijo con sinceridad. Aseguró que Christian le daba señales de estabilidad, de compromiso, de afecto hacia Pamela. “Siempre me demostró —o tal vez le creí— que Pamela era la mujer de su vida, porque la cuidaba mucho”. Ella veía unión, veía complicidad, veía lo que describió como “mucho amor”. Incluso desde fuera, a través de las redes sociales, sentía que la pareja era “un caramelo”.

Por eso, cuando explotó todo y la situación tomó el rumbo que todos conocen, la decepción fue inevitable. “Me decepcioné mucho”, admitió. Y no lo dijo solo como amiga de Pamela, sino como mujer. “Creo que como todas las mujeres, cuando tenemos una amiga y pasa esto, una se decepciona”.

Yolanda Medina rompe su silencio: así terminó su relación de amistad con Christian Domínguez. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión