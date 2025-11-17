Más de 1,300 estudiantes fueron apoyados con viajes para rendir el examen de Beca 18. (Foto: Midis)

Más de 1.300 estudiantes de zonas remotas accedieron al Examen Nacional de Preselección (ENP) de Beca 18 – Convocatoria 2026, gracias a un operativo logístico coordinado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Este despliegue involucró a cerca de 28.000 jóvenes beneficiarios del programa Juntos, quienes aspiran a ingresar a la educación superior y transformar el futuro de sus familias.

Según cifras oficiales del Midis, un total de 27.961 jóvenes en situación de pobreza, atendidos a través de Juntos, participaron en la jornada de evaluación desarrollada este domingo en todas las regiones del país.

Lesly Shica, ministra de la cartera, encabezó la estrategia para garantizar la inclusión de jóvenes de comunidades rurales y zonas alejadas, coordinando el traslado y acompañamiento junto con diversas instituciones públicas. La movilización de equipos territoriales supervisó el proceso para evitar que algún estudiante quedara excluido por motivos económicos o distancia geográfica.

Retos en el traslado y recorridos extremos

El Midis detalló que cerca de 1.300 jóvenes proceden de áreas especialmente distantes de los centros de evaluación. Las dificultades de traslado fueron contundentes: en la comunidad de San Juan Mishahuari (Loreto), algunos estudiantes recorrieron 268 kilómetros en un trayecto de dos días en lancha hasta el colegio sede del examen.

En Oxapampa (Pasco), cuatro postulantes partieron desde el Valle de Nazarategui y realizaron un viaje de día y medio por vía fluvial. En Cajamarca, 81 estudiantes del distrito de Tabaconas viajaron más de 15 horas para presentarse a la prueba. Estos casos evidencian la magnitud del esfuerzo necesario para acceder a oportunidades educativas en zonas rurales.

Testimonios y respaldo institucional

El impacto de la iniciativa se reflejó en los propios testimonios de los participantes. Elen Cecilia Ipushima Ríos, originaria de Loreto, agradeció al programa Juntos por el soporte brindado durante el viaje y la preparación para el examen: “Me siento muy confiada de ser preseleccionada. Creo que he dado un buen examen y solo espero alcanzar mi sueño que es ser una profesional”, afirmó en declaraciones al Midis.

Santiago Morales Rojas, de Cajamarca, resaltó que la orientación y el acompañamiento institucional fueron claves para su participación: “No fue únicamente el gestor local quien informó a mi familia sobre Beca 18, sino que también me orientaron en la inscripción y apoyaron en la preparación. Ahora solo espero retribuir el apoyo logrando la beca”, relató.

Crecimiento y relevancia de Beca 18

El Midis informó que el número de jóvenes aptos para el ENP 2026 representa un crecimiento del 39,52% comparado con el año anterior, cuando hubo 20.041 postulantes. Además, el 29% de los participantes proviene del programa Juntos, reflejando el impacto de la iniciativa para impulsar la movilidad social.

Pronabec define fecha clave para resultados del ENP y detalla los beneficios completos de Beca 18| Pronabec

El acompañamiento ofrecido abarcó desde el traslado seguro hasta la orientación y el apoyo académico, reforzando el compromiso institucional con la igualdad de oportunidades.

¿Cuándo saldrán los resultados del examen de preseleccionados?

Los resultados del Examen Nacional de Preselección (ENP) 2025 se publicarán el 22 de diciembre de 2025, fecha en la que se dará a conocer la lista oficial de preseleccionados. De esta manera, quienes integren esa nómina accederán a la siguiente etapa para competir por las becas que cubren matrícula, pensión, alimentación, alojamiento, movilidad y materiales de estudio.