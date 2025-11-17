Perú

Precio del dólar sigue bajando: Así abrió el tipo de cambio hoy 17 de noviembre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Guardar
¿Cuál es la tendencia del
¿Cuál es la tendencia del precio del dólar en Perú? - Crédito Andina/Carla Patiño Ramírez

Precio del dólar hoy lunes 17 de noviembre en Perú. El tipo de cambio ha abierto con baja alrededor de S/3,3650 en Bloomberg. Cabe recordar que la divisa cerró el pasado viernes en S/3,3650, según la última sesión cambiaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Mientras, en la página ‘Cuánto está el dólar’ se detalla que en el mercado paralelo el precio del tipo de cambio se encuentra en estos valores:

  • Compra: S/3,355
  • Venta: S/3,375.
Así abrió el dólar hoy.
Así abrió el dólar hoy. - Crédito Captura de Bloomberg

Este año se espera una etapa de volatilidad en el corto plazo. Sobre todo con el desempeño de la economía peruana a las luces de las presiones globales y la campaña electoral para el 2026. Informes de bancos han dado también adelantos de cómo cambiará su precio en 2025 y 2026.

Así cerró el dólar hoy.
Así cerró el dólar hoy. - Crédito Captura del BCRP

Tipo de cambio de Sunat

Consulta también cómo se cotiza el tipo de cambio según el portal de Sunat, el que se usa para las operaciones en la entidad:

  • Compra: S/3,365
  • Venta: S/3,374

Es de conocimiento público que este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Proyecciones económicas de Perú

La economía peruana se recuperó en el cierre del 2024 de la contracción que sufrió el año anterior, el control de la inflación y la mejora en el consumo privado fueron los dos impulsores del desempeño monetario del país. El repunte incentiva a mejorar la proyección de crecimiento del PBI para el periodo de 2025.

El Banco Central de Perú elevó su proyección de crecimiento económico del 3.1% al 3.2% para este año y prevé un mayor dinamismo de sectores vinculados a la industria primaria. El organismo espera que la inflación se ubique en un 2% en medio del rango meta del banco entre el 1 y el 3 por ciento.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó en su “Reporte de Perspectivas Económicas” que Perú experimentó una recuperación económica en 2024 con un crecimiento estimado del 3.1 por ciento y este repunte se le atribuye al consumo privado.

Para este año se estima un crecimiento similar al del periodo anterior aunque con un comportamiento más conservador, detalló el organismo. Se estima que Perú podría recibir entre 20.000 y 30.000 millones en inversión internacional en 2025 en caso de que las reformas estructurales que impulsan la confianza y promueven la inversión privada sean aprobadas en el Congreso.

El sol ante el dólar y el euro

Pese a la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

La pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

Sin embargo, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

El sol peruano es una
El sol peruano es una de las divisas más estables en la actualidad.(Reuters)

La resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Aunque analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

Temas Relacionados

Dólardólar en PerúTipo de cambioBCRPSol peruanoperu-economia

Más Noticias

Simone Scherer salió en defensa de Aixa Vigil tras las pifias de hinchas de Alianza Lima: “Tienen que pasar la página”

La referente de San Martín se mostró firme en el apoyo a su compañera, luego de los abucheos que recibió por parte de un sector de la hinchada de su exequipo. “Aixa decidió estar con nosotros”, afirmó

Simone Scherer salió en defensa

¿Piensa vender su auto? Demanda de seminuevos triplica a nuevos en Perú: esto es lo que el mercado está pagando, según NeoAuto

Cada vez más peruanos compran SUVs de segunda mano, mientras las marcas chinas duplican su participación y ponen en aprietos a Toyota, Hyundai, Kia y Nissan, de acuerdo con la Asociación Automotriz

¿Piensa vender su auto? Demanda

CTS se paga máximo hoy, pero aún podrías tener que esperar para retirar: ¿Cuántos días?

Retiro CTS. La fecha límite para el pago es, por esta ocasión, el lunes 17 de noviembre. Sin embargo, un banco informa que el acceso al dinero se hará efectivo en unos días

CTS se paga máximo hoy,

Pago de la CTS 2025 se deposita máximo hoy lunes 17 de noviembre

Este año ocurrirá algo diferente con el pago de la CTS, monto que miles de trabajadores esperan poder retirar. La guía oficial del MTPE detalla por qué las empresas podrán depositarlo luego del 15 de noviembre sin incurrir en infracción

Pago de la CTS 2025

Jorge Fossati rompió su silencio sobre posible llegada de Christian Cueva a Universitario y advirtió: “El gran dueño del club es el hincha”

El técnico uruguayo reconoció que tiene interés en el volante de Emelec, pero que primero tiene que definir su continuidad en la ‘U’ y escuchar a la afición

Jorge Fossati rompió su silencio
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza llegó al Ministerio

Delia Espinoza llegó al Ministerio Público y expone desacato de la Junta Nacional de Justicia

Municipalidad de Lima busca más recursos del Estado para pagar deuda de S/4.000 millones: ¿qué proyectos impulsa en el Congreso?

La última Navidad de este Congreso: recibirán tarjeta de S/1.900 y bonos que suman casi S/47.000

Escándalo en reconstrucción del estadio de Ayacucho: solo 18 % de avance y aumento de presupuesto a S/ 422 millones

La asesora de confianza de José Jerí que elevó su patrimonio en más de 100 mil dólares en menos de cuatro años

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Medina afirma que Marisol

Yolanda Medina afirma que Marisol la envidia y cuenta lamentable anécdota en la radio: “La verdad, la empujé”

Pamela Franco afirma que sus respuestas en entrevista con María Pía fueron pauteadas: “Tenía miedo de quedarme sin trabajo”

Yolanda Medina cuenta cómo se enteró de la salida de Pamela Franco: “Me traicionó, desapareció de un día para otro”

Yolanda Medina revela que amistad con Christian Domínguez terminó y que está vetada en su programa: “No me querrán ver”

Yolanda Medina llama ‘malagradecida’ a Michelle Soifer tras pedirle hacer feat: “Me cansé de rogar y decidí bloquearla”

DEPORTES

Simone Scherer salió en defensa

Simone Scherer salió en defensa de Aixa Vigil tras las pifias de hinchas de Alianza Lima: “Tienen que pasar la página”

Jorge Fossati rompió su silencio sobre posible llegada de Christian Cueva a Universitario y advirtió: “El gran dueño del club es el hincha”

Juan Román Riquelme reveló que quiso fichar a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán: “Hay futbolistas que nacieron para jugar en Boca Juniors”

Alianza Lima vs Deportivo Soan: día, hora y canal TV del duelo adelantado por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

GOLPERU dijo adiós a la Liga 1 y Jorge Kieffer dejó mensaje final: “No somos monedas de oro, no le podemos gustar a todos”