Perú

Doble alerta naranja en Perú: vientos de hasta 50 km/h y lluvias desde mañana, advierte el Senamhi

A partir de este lunes 17 de noviembre, de acuerdo a la institución, se registrarán dos fenómeno meteorológicos peligrosos en varias regiones del territorio nacional

Guardar
El COEN monitorea en tiempo
El COEN monitorea en tiempo real la evolución de los fenómenos meteorológicos y coordina acciones con gobiernos regionales y locales. (Infobae Perú)

A partir de mañana, lunes 17 de noviembre, varias regiones del Perú afrontarán la inminente aparición de dos fenómenos meteorológicos que motivaron la emisión de sendos avisos de alerta naranja por parte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Las previsiones oficiales detallan un incremento significativo de la velocidad del viento en la sierra centro y sur, así como precipitaciones de variada intensidad en la sierra norte, centro y sur, según reportes emitidos por el Senamhi.

El primer fenómeno advertido corresponde al aviso meteorológico N.º 414, catalogado como nivel naranja, que alerta sobre el incremento de la velocidad del viento en la sierra centro y sur.

Senamhi advierte incremento de la
Senamhi advierte incremento de la velocidad del viento. (Andina)

Según información del Senamhi, este evento se desarrollará desde el lunes 17 hasta el miércoles 19 de noviembre y afectará a los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lima, Moquegua, Puno y Tacna.

El comunicado oficial precisa que se esperan vientos de hasta 30 km/h en la sierra centro y ráfagas próximas a 38 km/h en la sierra sur, con picos que podrían alcanzar los 50 km/h en determinadas zonas.

En otro aviso, el organismo meteorológico advierte la posibilidad de precipitaciones localizadas. Esta situación, considerada de riesgo moderado a alto, llevó al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) a emitir recomendaciones específicas dirigidas tanto a autoridades como a la población.

Las imágenes satelitales confirmaron la
Las imágenes satelitales confirmaron la presencia de nubes con desarrollo significativo. (Asismet)

“El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda medidas de preparación ante el aviso meteorológico N.º 414 (nivel naranja) del Senamhi, en el que se informa sobre el incremento de la velocidad del viento de ligera a moderada intensidad”, explicó la entidad a través de un comunicado.

Entre las acciones sugeridas, el Indeci pidió a las autoridades realizar inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones y asegurar la correcta construcción de infraestructuras públicas.

También recomendó reforzar los techos y fijar los vidrios de las ventanas, además de alejarse de equipos eléctricos y materiales peligrosos cuando el viento se intensifique. Para la población, el organismo aconseja abrigarse, consumir bebidas calientes y acudir al centro de salud más cercano en caso de infecciones respiratorias.

Se prevén acumulados de hasta
Se prevén acumulados de hasta 20 mm/día de precipitaciones y granizadas sobre los 2800 metros en la sierra norte y centro. (Andina)

Sobre el desarrollo del evento, el Senamhi puntualizó: el lunes 17 de noviembre se prevén vientos sostenidos, mientras que el martes 18 las velocidades alcanzarían los 30 km/h en la sierra centro y 38 km/h en la sierra sur. Para el miércoles 19, todavía se anticipan vientos en rango elevado en las mismas zonas.

Segundo aviso

El segundo aviso destacado corresponde al N.º 415, también de nivel naranja, que fue difundido oficialmente por el Senamhi. Este advierte precipitaciones de diversa intensidad (lluvia, nieve, granizo y aguanieve) en la sierra de los departamentos de Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Pasco, Piura y Puno, abarcando así un vasto territorio entre el lunes 17 y el martes 18 de noviembre.

El pronóstico detalla que el martes 18 se esperan acumulados máximos de entre 15 y 20 mm/día en la sierra norte, entre 12 y 15 mm/día en la sierra central y alrededor de 12 a 14 mm/día en la sierra sur.

El aviso meteorológico N.º 414
El aviso meteorológico N.º 414 advierte sobre ráfagas de viento y posibles precipitaciones localizadas en la sierra centro y sur.

Además, se anticipan granizadas sobre los 2800 metros sobre el nivel del mar y nevadas localizadas a partir de los 3900 metros en la sierra centro y sur. La proyección incluye, además, descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 45 km/h, así como un aumento de nubosidad y lluvia dispersa hacia la costa norte.

Recomendaciones de Indeci

El Indeci, tras la publicación de los aviso, recomendó a los gobiernos locales revisar las rutas de evacuación y garantizar el acceso a servicios esenciales, como centros de salud y compañías de bomberos.

“El Instituto Nacional de Defensa Civil recomienda medidas de preparación ante el aviso meteorológico N.° 415 (nivel naranja) del Senamhi, en el que se anuncia la ocurrencia de precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de moderada a fuerte intensidad en la sierra”, señaló la institución.

Se prevén acumulados de hasta
Se prevén acumulados de hasta 20 mm/día de precipitaciones y granizadas sobre los 2800 metros en la sierra norte y centro.

Entre las medidas sugeridas figuran asegurar techos, establecer sistemas de alerta temprana y coordinar con las autoridades para reaccionar ante posibles emergencias.

En ambos casos, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), adscrito a Indeci, realiza el monitoreo de los departamentos incluidos dentro de las áreas en alerta y sostiene la coordinación operativa con gobiernos regionales y locales.

Las autoridades continúan evaluando la evolución de los fenómenos meteorológicos descritos en los avisos N.º 414 y N.º 415 del Senamhi.

Temas Relacionados

SenamhiIndeciLluvias en PerúSierra peruanaClimaperu-noticias

Más Noticias

Felipe Chávez repasó su primera aparición con la selección peruana: “Fue un gran honor y un mayor orgullo jugar por mi patria”

El prometedor mediocentro del FC Bayern no olvida su inicio oficial con la ‘bicolor’, a la que espera ofrecerle alegrías por muchos años. “La experiencia sigue siendo increíble”, dijo

Felipe Chávez repasó su primera

Anahí de Cárdenas conmueve en boda de Natalia Salas y Sergio Coloma al dirigir ritual de la arena: “Entrega, fortaleza, conexión”

La actriz y cantante, amiga cercana de la novia, protagonizó un ritual simbólico durante la ceremonia. Su discurso resaltó unión, resiliencia y el vínculo que une a la pareja

Anahí de Cárdenas conmueve en

La ruta del dinero en el caso Martín Vizcarra: así habrían llegado las coimas al expresidente por obras en Moquegua

El Ministerio Público expuso ante el Poder Judicial el esquema financiero que, según la investigación fiscal, articuló pagos ocultos desde consorcios vinculados a proyectos regionales

La ruta del dinero en

Terrible crimen en Chiclayo: Sujeto asesina a su madre y a su abuela a machetazos

Dos generaciones de una familia perdieron la vida tras un ataque en el distrito de Zaña, donde la policía detuvo al presunto agresor y vecinos manifestaron su indignación ante la tragedia

Terrible crimen en Chiclayo: Sujeto

Sismo de magnitud 4.2 con epicentro en Talara, Piura

A lo largo de su historia, el país ha enfrentado diversos sismos que han dejado miles de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Sismo de magnitud 4.2 con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La ruta del dinero en

La ruta del dinero en el caso Martín Vizcarra: así habrían llegado las coimas al expresidente por obras en Moquegua

Procuraduría pide que Francisco Sagasti pague 400 mil soles por pase al retiro de generales PNP

ONPE rechaza recurso de Perú Primero para inscribir a Martín Vizcarra como precandidato

Ministro Tiburcio anuncia expulsión de policías implicados en delitos:“Tienen que ser retirados de la institución”

El Congreso bicameral pone fin al transfuguismo y cierra paso a nuevas bancadas

ENTRETENIMIENTO

Natalia Salas y Sergio Coloma:

Natalia Salas y Sergio Coloma: lágrimas, baile y todos los invitados famosos que celebraron junto a la pareja su historia de amor

Anahí de Cárdenas conmueve en boda de Natalia Salas y Sergio Coloma al dirigir ritual de la arena: “Entrega, fortaleza, conexión”

Natalia Salas y Sergio Coloma celebran emotiva boda religiosa entre lágrimas y alegrías

Tilsa Lozano rompe el acta de su divorcio en vivo y celebra nueva etapa con saltos de alegría: “Voy a llorar de felicidad”

Melissa Linares aclara que denuncia contra Paco Bazán es por su hija y no por celos: “Estoy cansada de verla sufrir”

DEPORTES

Felipe Chávez repasó su primera

Felipe Chávez repasó su primera aparición con la selección peruana: “Fue un gran honor y un mayor orgullo jugar por mi patria”

Universitario venció a Alianza Lima y conquistó el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025: goles, resumen y definición por penales

Universitario ganó su primer trofeo en Matute en la historia de la Liga Femenina: así fue su celebración tras triunfo ante Alianza Lima

Ricardo Gareca le respondió a Agustín Lozano tras decir que hizo lo imposible para que se quede en Perú: “Tengo todas las conversaciones”

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026