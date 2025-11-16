Sergio Coloma sorprendió a Natalia Salas al escribirle una canción y cantarla en su matrimonio | Instagram

La boda religiosa entre Natalia Salas y Sergio Coloma se celebró el 15 de noviembre de 2025 en Lima. La ceremonia, rodeada de amigos, familiares y su hijo, unió a la pareja en un momento que fue mucho más allá de la formalidad y se convirtió en motivo de emoción para todos los presentes.

Uno de los instantes más comentados ocurrió durante el intercambio de palabras. Sergio Coloma sorprendió a la actriz al tomar el micrófono y cantar una canción que él mismo escribió para ella, un acto que generó aplausos y lágrimas entre los asistentes.

Durante la ceremonia, el ingeniero se levantó, respiró hondo y afrontó el reto de cantar. Su emoción era evidente y se transmitió a todos los invitados.

La letra de la canción incluyó frases como: “Nos encontramos en la noche un ocho de febrero. Te había visto en una foto y ya me gustabas sin saber por qué. Me imaginé que conocerte me haría mejor. Cuando me acerqué pensé que estabas muy lejana. Me sonreíste y no pude parar. Sospecho que eres mi crush, aún antes de conocerte. Si estoy viviendo un sueño, no quiero despertar”. Coloma rompió en llanto mientras interpretaba el tema ante su esposa y los invitados.

Sergio Coloma sorprendió a Natalia Salas al escribirle una canción y cantarla en su matrimonio

El diseñador Yirko Sivirich, presente en la celebración, decidió registrar esta escena y compartirla en redes sociales. El video, donde se observa a Coloma acompañado de aplausos y gestos de apoyo, obtuvo respuestas inmediatas y generó ternura en la comunidad digital.

La reacción de Natalia Salas no pasó desapercibida. Las lágrimas en sus ojos y la sonrisa expresaron el impacto que tuvo el gesto en la actriz, quien vivió cada segundo de la interpretación rodeada por el cariño de sus allegados. El momento musical evidenció la conexión entre ambos tras más de siete años de relación y la superación conjunta de pruebas personales.

Sergio Coloma sorprendió a Natalia Salas al escribirle una canción y cantarla en su matrimonio

Los invitados de la boda de Natalia y Sergio

Distintas personalidades del medio artístico y televisivo peruano acompañaron a la pareja. Asistieron la productora Cathy Sáenz, el actor Julián Zucchi, Adolfo Aguilar, Stephie Jacobs, Christopher Gianotti, Úrsula Boza, Kukuli Morante y Emilia Drago.

Parte del elenco de la telenovela “Eres mi bien” también dijo presente, entre ellos Mónica Sánchez, Fiorella Luna, Fiorella Flórez, Claudio Calmet, Nathalia Vargas, Diego Villarán, Leandro Hernández y Stephanie Orué. Un momento especial se vivió cuando Natalia Salas compartió una foto junto a quienes hicieron de su familia ficción, acompañando la imagen con la frase “Mamá se casó”.

A la celebración se sumaron figuras vinculadas al reality “El Gran Chef Famosos”, como Nelly Rossinelli, Gino Pesaressi y Mateo Garrido Lecca. Garrido Lecca protagonizó un episodio divertido al bailar festejo, mientras su esposa, Verónica Álvarez, bromeaba con “es mi contacto de emergencia”, lo que generó risas entre los presentes.

Julián Zucchi, Adolfo Aguilar, Stephie Jacobs, Christopher Gianotti y Úrsula Boza fueron algunos de los invitados a la boda.

No faltaron sus viejas compañeras de “Reinas de Corazones 90′”, como Cielo Torres, Ximena Díaz, Maria Grazia Polanco y Mayra Goñi, que aprovecharon la ocasión para cantar parte de su repertorio. El cierre de la fiesta quedó marcado por el espectáculo de Brenda Carvalho y su show de Axé, que animó los minutos finales con energía y música.

El festejo incluyó guiños a la cultura peruana, especialmente durante la “hora loca”, que evocó la diversidad de las tres regiones del país. Los invitados participaron activamente y la fiesta avanzó hasta la madrugada, entre bailes y mensajes de felicitación.

La interpretación de la canción por Coloma se convirtió en el gran símbolo de la noche. La emoción compartida en ese instante sigue sumando reacciones en redes sociales, donde la boda de Natalia Salas y Sergio Coloma quedó instalada como uno de los sucesos más comentados del panorama artístico de 2025.