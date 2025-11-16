Pasajero muere tras ataque a combi de la línea A2 en Pamplona Alta durante el estado de emergencia

Un joven perdió la vida dentro de una combi de la línea A2 luego de que un sujeto fingió ser pasajero y disparó contra la unidad en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, pese al despliegue policial por el estado de emergencia. | Exitosa

La violencia contra el transporte público sumó un nuevo caso en San Juan de Miraflores. Un hombre de 25 años murió baleado dentro de una combi de la línea A2 tras un ataque ocurrido en la zona de Pamplona Alta, donde la Policía mantiene operativos por el estado de emergencia declarado en este sector de Lima. El crimen se registró en la vía principal cercana a una posta médica, en un horario con alta circulación de vehículos y peatones.

De acuerdo con la información policial y lo recogido por los agentes en el lugar, un individuo se hizo pasar por pasajero y detuvo la unidad como si fuera a descender. Cuando el vehículo se detuvo, el agresor sacó un arma y abrió fuego contra el conductor. El chofer logró evadir el impacto, pero el disparo alcanzó a un pasajero identificado como Luis Caja Salcedo, quien fue trasladado al hospital María Auxiliadora. El joven llegó sin vida al nosocomio pese al rápido auxilio que intentaron brindar las unidades policiales del distrito.

El ataque ocurrió frente a una posta y en plena circulación de transporte

Según los agentes desplegados en Pamplona Alta, el ataque se produjo cerca de las 19:30 de la noche del sábado. La combi se desplazaba en su ruta habitual cuando el sujeto, que aguardaba en una zona donde suelen subir y bajar pasajeros, realizó una señal para detener la unidad. Apenas se abrió la puerta, el individuo disparó hacia el interior, generando alarma entre los ocupantes y provocando que varios intentaran protegerse dentro del vehículo.

La zona donde se detuvo la unidad concentra alta afluencia de pasajeros y tránsito constante. | Exitosa

La víctima se encontraba sentada en uno de los asientos posteriores. Los testigos indicaron que, después del disparo, el atacante corrió hacia una zona con pasajes estrechos que facilitan la huida. La policía recogió testimonios de las personas que observaron el desplazamiento del agresor, quienes señalaron que se mezcló entre los transeúntes antes de perderse de vista.

La policía ejecutó el plan Cerco tras el ataque en Pamplona Alta

Minutos después del hecho, las comisarías del distrito coordinaron la activación del plan Cerco. Se bloquearon accesos, se levantaron controles de identidad y se reforzaron los puntos de vigilancia donde suelen registrarse fugas hacia zonas altas del distrito. El jefe del Estado Mayor de la Policía llegó al lugar para supervisar las acciones, aunque evitó brindar declaraciones.

El general Adolfo Valverde fue el encargado de informar que la prioridad era ubicar al autor del ataque y determinar si tenía vínculos con otros hechos similares registrados en San Juan de Miraflores. Valverde señaló que se dispuso la presencia de patrullas en avenidas principales y zonas colindantes con asentamientos humanos para impedir que el agresor salga del área.

Más de cuarenta muertes violentas durante el estado de emergencia

El homicidio se suma a una serie de ataques similares registrados en rutas de Lima Sur

La muerte de Luis Caja Salcedo se suma a una serie de hechos violentos registrados desde que se implementó el estado de emergencia en esa parte de Lima Sur. Las autoridades han contabilizado más de cuarenta fallecidos en circunstancias delictivas durante este periodo, lo que ha generado cuestionamientos sobre el alcance real de las medidas adoptadas para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en distintos distritos.

El caso ocurrido en la combi de la línea A2 refuerza la preocupación del sector transporte, cuyos representantes han mostrado alarma por ataques similares en los últimos meses. Conductores y cobradores afirman que los asaltos y atentados no se han reducido a pesar del incremento de patrullajes y operativos nocturnos, y exigen mayores garantías de seguridad durante la jornada laboral.

El testimonio policial y las diligencias en curso

En el informe proporcionado por los efectivos del distrito, se detalló que la víctima fue auxiliada de inmediato por una patrulla cercana. Los agentes trasladaron al joven al hospital debido a la gravedad de la herida, pero los médicos confirmaron su muerte poco después. La unidad de criminalística levantó evidencias dentro de la combi y revisó cámaras de seguridad ubicadas en negocios cercanos para identificar la ruta de escape del atacante.

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar por homicidio, mientras que los vecinos solicitaron presencia permanente de patrullas, ya que aseguran que esa zona se ha convertido en punto de refugio para delincuentes que se movilizan entre los cerros de Pamplona Alta. Los agentes mantienen rondas constantes y continúan las diligencias para dar con el responsable.