Perú

Pasajero muere tras ataque a combi de la línea A2 en Pamplona Alta durante el estado de emergencia

La víctima, un joven de 25 años, fue alcanzada por un disparo luego de que un sujeto fingió ser pasajero y abrió fuego dentro de la unidad cerca de una posta en San Juan de Miraflores

Guardar
Un joven perdió la vida dentro de una combi de la línea A2 luego de que un sujeto fingió ser pasajero y disparó contra la unidad en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, pese al despliegue policial por el estado de emergencia. | Exitosa

La violencia contra el transporte público sumó un nuevo caso en San Juan de Miraflores. Un hombre de 25 años murió baleado dentro de una combi de la línea A2 tras un ataque ocurrido en la zona de Pamplona Alta, donde la Policía mantiene operativos por el estado de emergencia declarado en este sector de Lima. El crimen se registró en la vía principal cercana a una posta médica, en un horario con alta circulación de vehículos y peatones.

De acuerdo con la información policial y lo recogido por los agentes en el lugar, un individuo se hizo pasar por pasajero y detuvo la unidad como si fuera a descender. Cuando el vehículo se detuvo, el agresor sacó un arma y abrió fuego contra el conductor. El chofer logró evadir el impacto, pero el disparo alcanzó a un pasajero identificado como Luis Caja Salcedo, quien fue trasladado al hospital María Auxiliadora. El joven llegó sin vida al nosocomio pese al rápido auxilio que intentaron brindar las unidades policiales del distrito.

El ataque ocurrió frente a una posta y en plena circulación de transporte

Según los agentes desplegados en Pamplona Alta, el ataque se produjo cerca de las 19:30 de la noche del sábado. La combi se desplazaba en su ruta habitual cuando el sujeto, que aguardaba en una zona donde suelen subir y bajar pasajeros, realizó una señal para detener la unidad. Apenas se abrió la puerta, el individuo disparó hacia el interior, generando alarma entre los ocupantes y provocando que varios intentaran protegerse dentro del vehículo.

La zona donde se detuvo
La zona donde se detuvo la unidad concentra alta afluencia de pasajeros y tránsito constante. | Exitosa

La víctima se encontraba sentada en uno de los asientos posteriores. Los testigos indicaron que, después del disparo, el atacante corrió hacia una zona con pasajes estrechos que facilitan la huida. La policía recogió testimonios de las personas que observaron el desplazamiento del agresor, quienes señalaron que se mezcló entre los transeúntes antes de perderse de vista.

La policía ejecutó el plan Cerco tras el ataque en Pamplona Alta

Minutos después del hecho, las comisarías del distrito coordinaron la activación del plan Cerco. Se bloquearon accesos, se levantaron controles de identidad y se reforzaron los puntos de vigilancia donde suelen registrarse fugas hacia zonas altas del distrito. El jefe del Estado Mayor de la Policía llegó al lugar para supervisar las acciones, aunque evitó brindar declaraciones.

El general Adolfo Valverde fue el encargado de informar que la prioridad era ubicar al autor del ataque y determinar si tenía vínculos con otros hechos similares registrados en San Juan de Miraflores. Valverde señaló que se dispuso la presencia de patrullas en avenidas principales y zonas colindantes con asentamientos humanos para impedir que el agresor salga del área.

Más de cuarenta muertes violentas durante el estado de emergencia

El homicidio se suma a
El homicidio se suma a una serie de ataques similares registrados en rutas de Lima Sur

La muerte de Luis Caja Salcedo se suma a una serie de hechos violentos registrados desde que se implementó el estado de emergencia en esa parte de Lima Sur. Las autoridades han contabilizado más de cuarenta fallecidos en circunstancias delictivas durante este periodo, lo que ha generado cuestionamientos sobre el alcance real de las medidas adoptadas para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en distintos distritos.

El caso ocurrido en la combi de la línea A2 refuerza la preocupación del sector transporte, cuyos representantes han mostrado alarma por ataques similares en los últimos meses. Conductores y cobradores afirman que los asaltos y atentados no se han reducido a pesar del incremento de patrullajes y operativos nocturnos, y exigen mayores garantías de seguridad durante la jornada laboral.

El testimonio policial y las diligencias en curso

En el informe proporcionado por los efectivos del distrito, se detalló que la víctima fue auxiliada de inmediato por una patrulla cercana. Los agentes trasladaron al joven al hospital debido a la gravedad de la herida, pero los médicos confirmaron su muerte poco después. La unidad de criminalística levantó evidencias dentro de la combi y revisó cámaras de seguridad ubicadas en negocios cercanos para identificar la ruta de escape del atacante.

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar por homicidio, mientras que los vecinos solicitaron presencia permanente de patrullas, ya que aseguran que esa zona se ha convertido en punto de refugio para delincuentes que se movilizan entre los cerros de Pamplona Alta. Los agentes mantienen rondas constantes y continúan las diligencias para dar con el responsable.

Temas Relacionados

Estado de emergenciaasesinatoPamplona Altatransporte públicoperu-noticias

Más Noticias

Panamericana Sur cuenta con un nuevo puente peatonal de 40 metros de longitud, con rampas y paraderos

Una pasarela elevada inaugurada en Punta Hermosa permite un cruce más seguro a miles de personas, quienes ahora cuentan con rampas, paraderos y accesos adaptados para movilidad reducida

Panamericana Sur cuenta con un

Perú blinda su sistema eléctrico y corrige error que liberaba a hidroeléctricas RER de la Regulación Primaria de Frecuencia

La reciente modificación restituye la responsabilidad de hidroeléctricas de menos de 20 MW a prestar regulación primaria de frecuencia, tras ponerlas en el bolsón de exoneración para eólicas y solares

Perú blinda su sistema eléctrico

Senamhi alerta que temperatura diurna aumentará hasta 28℃ en la sierra sur

El Senamhi también recomienda evitar la realización de actividades físicas entre las 10:00 y las 17:00 horas, cuando la radiación UV alcanza sus niveles más altos

Senamhi alerta que temperatura diurna

Partidos de hoy, domingo 16 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día contará con varios encuentros en el marco de las Eliminatorias 2026 de la UEFA, así como de otros torneos de gran relevancia

Partidos de hoy, domingo 16

La gasolina más barata y más cara de Lima este 16 de noviembre

Así amanecieron los precios de los carburantes en la capital de Perú

La gasolina más barata y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Procuraduría pide que Francisco Sagasti

Procuraduría pide que Francisco Sagasti pague 400 mil soles por pase al retiro de generales PNP

ONPE rechaza recurso de Perú Primero para inscribir a Martín Vizcarra como precandidato

Ministro Tiburcio anuncia expulsión de policías implicados en delitos:“Tienen que ser retirados de la institución”

El Congreso bicameral pone fin al transfuguismo y cierra paso a nuevas bancadas

Venció el plazo y la JNJ no repuso a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

ENTRETENIMIENTO

Natalia Salas y Sergio Coloma:

Natalia Salas y Sergio Coloma: lágrimas, baile y todos los invitados famosos que celebraron junto a ellos su historia de amor

Anahí de Cárdenas conmueve en boda de Natalia Salas y Sergio Coloma al dirigir ritual de la arena: “Entrega, fortaleza, conexión”

Natalia Salas y Sergio Coloma celebran emotiva boda religiosa entre lágrimas y alegrías

Tilsa Lozano rompe el acta de su divorcio en vivo y celebra nueva etapa con saltos de alegría: “Voy a llorar de felicidad”

Melissa Linares aclara que denuncia contra Paco Bazán es por su hija y no por celos: “Estoy cansada de verla sufrir”

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 16

Partidos de hoy, domingo 16 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Edwin Oviedo advierte presunto movimiento que implica a Agustín Lozano en la FPF: “Lo único que se está pensando es en como perpetuarse”

Universitario vs San Martín 2-3: resumen de la victoria ‘santa’ por la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Emilio Saba protagoniza emotivo debut con Palestina ante Euskadi en San Mamés: vuelta olímpica de agradecimiento y unión en graderías