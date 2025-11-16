Perú

Líderes indígenas en la COP30 exigen declarar la Amazonía en emergencia por el mercurio vertido por la minería de oro

AIDESEP denunció que más de 3,000 toneladas de mercurio han sido vertidas en los ríos amazónicos por la minería de oro. Piden intervención urgente y trazabilidad del oro para frenar la crisis sanitaria y ambiental

La ausencia de control sobre el comercio del oro extraído ilegalmente favorece el financiamiento de redes criminales y la destrucción sistemática de territorios indígenas.

La Amazonía peruana llegó a la COP30 con una advertencia urgente: la minería de oro está envenenando ríos y personas, y la comunidad internacional no puede seguir ignorándolo. Durante la conferencia de prensa “Emergencia en la Amazonía: infierno de la minería de oro, restauración ecológica y salud humana”, celebrada el 12 de noviembre en Belém do Pará, líderes indígenas exigieron que la región sea declarada en estado de emergencia ambiental y sanitaria.

AIDESEP, junto a federaciones de Madre de Dios, Loreto, San Martín y la Nación Wampís, denunció que el mercurio liberado por la minería aurífera está provocando daños irreversibles en ecosistemas y pueblos indígenas.

La expansión de la minería ilegal en la Amazonía peruana ha contaminado ríos clave como el Napo, Tigre y Nanay, poniendo en riesgo las fuentes de agua y la seguridad alimentaria de comunidades enteras. - FOTO: JULIO REAÑO

Un llamado urgente desde la COP30

Los representantes abrieron el evento con la proyección del video Sanar la Amazonía, que documenta los impactos del mercurio en las comunidades y la degradación acelerada de los ríos amazónicos. El material audiovisual reforzó un mensaje que los pueblos indígenas vienen sosteniendo hace años: la crisis ambiental es también una crisis humanitaria.

Según datos del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), más de 3.000 toneladas de mercurio han sido vertidas en los ríos amazónicos en los últimos 20 años. Este metal tóxico se acumula en peces y organismos acuáticos, afectando la salud de miles de familias que dependen del río para alimentarse.

“El Estado peruano calla frente a esta tragedia, y ese silencio lo hace cómplice”, denunciaron los líderes indígenas, instando a que la COP30 no repita las omisiones de cumbres anteriores.

La neuropediatra Lunielle da Cruz
La neuropediatra Lunielle da Cruz Caldeira atiende a una mujer indígena durante una misión de investigadores del instituto brasileño de salud pública Fiocruz para investigar los trastornos de salud entre los indígenas Munduruku que están potencialmente relacionados con la contaminación por mercurio causada por la minería ilegal de oro, en la aldea Sai Cinza, en el municipio de Jacareacanga, estado de Pará, Brasil 20 de febrero de 2025. REUTERS/Adriano Machado

Minería legal, ilegal e informal: una misma amenaza

Alfredo Vargas Pío, presidente de FENAMAD (Madre de Dios), señaló que la frontera entre minería legal e ilegal prácticamente ha desaparecido.

La minería formal e informal destruyen de la misma forma. El gobierno dice que lucha contra la minería, pero cada año aumentan las dragas”.

En Loreto, la situación es similar. Pablo Chota Ruiz, de ORPIO, alertó sobre la expansión minera en los ríos Napo, Tigre y Nanay, fuente directa de agua para la ciudad de Iquitos.

“La Amazonía agoniza por culpa del REINFO, que protege la extracción ilegal y empobrece al planeta”.

Distribución del mercurio emitido al
Distribución del mercurio emitido al ambiente y su deposición en los sedimentos, el suelo y la vegetación. Fuente: CINCIA

Concesiones sin consulta y oro sin trazabilidad

Desde San Martín, Wilfredo Tsamach, presidente de FERIAAM, denunció que el Estado continúa entregando concesiones sin consulta previa a las comunidades indígenas. Ese oro, dijo, termina en mercados internacionales sin ningún control.

“Ese oro está manchado con la sangre y el sufrimiento de los pueblos indígenas”.

Además, pidió a los países compradores demostrar la trazabilidad del metal para frenar el comercio que financia redes ilegales y destruye territorios.

La minería de oro en
La minería de oro en la Amazonía peruana libera mercurio en ríos y ecosistemas, afectando la salud de miles de personas y provocando daños irreversibles en territorios indígenas. - Composición: Infobae Perú

Sistemas autónomos de vigilancia

Tsanim Wajai Asamat, abogado del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), explicó que su pueblo ha creado sistemas propios de control territorial, como el sistema Charip, para frenar la minería ilegal y el tráfico que invade sus ríos.

“Luchamos contra el petróleo, la minería y el cambio climático, y lo hacemos con nuestras propias normas y sistemas de vigilancia territorial”.

Líderes Awajún y Wampis advierten
Líderes Awajún y Wampis advierten presencia de bandas armadas ligadas a la minería ilegal.

Un cierre con un mensaje global

La conferencia concluyó con un llamado conjunto dirigido a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) para declarar en emergencia a toda la Amazonía y garantizar transparencia en la cadena del oro.

Los líderes insistieron en que la justicia climática no será posible mientras la impunidad y la contaminación sigan avanzando sobre las comunidades.

“Sanar la Amazonía es sanar a la humanidad”.

Con estas palabras, las delegaciones indígenas cerraron su participación, exigiendo que la COP30 marque un punto de quiebre y que los compromisos climáticos se traduzcan en medidas inmediatas y reales.

