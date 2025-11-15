¿Por qué el BCRP decidió intervenir en el mercado cambiario tras cuatro años?

La entidad monetaria explicó que intervino para moderar la brusca caída del dólar, que había llevado el tipo de cambio a valores no registrados desde el 2020. Foto: Cambio Seguro

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) volvió a comprar divisas por primera vez desde el 2020, adquiriendo USD 104 millones para moderar la volatilidad del tipo de cambio. La decisión se produjo en un contexto de marcado fortalecimiento del sol, impulsado por un dólar internacional debilitado, altos términos de intercambio y una mayor disponibilidad de divisas en el mercado local.

Según informó la propia autoridad monetaria, esta intervención —la primera en más de cinco años— respondió a la necesidad de suavizar movimientos bruscos en el precio del dólar, cuyo retroceso llevó al tipo de cambio a niveles que no se veían desde el 2020.

La rápida apreciación del sol encendió las alarmas

José Luis Nolazco, docente de Economía de la Universidad de Lima, explicó que la acción del BCRP respondió a “una señal de preocupación” ante la velocidad con la que el sol venía ganando terreno frente al dólar. En diálogo con RPP, detalló que el fortalecimiento de la moneda local afecta a empresas cuyos ingresos se expresan en dólares, especialmente exportadoras.

Añadió que existen proyecciones de que el dólar estadounidense continúe debilitándose el próximo año, mientras los precios del cobre y del oro mantienen perspectivas favorables, lo que también alimenta la presión apreciatoria sobre el sol.

Hay estimaciones que apuntan a que el dólar seguiría perdiendo fuerza durante el año entrante, mientras el sol peruano seguiría fortaleciéndose. Foto: BBVA

Protección de reservas y amortiguación económica

Nolazco indicó que la intervención también busca preservar las reservas internacionales, que cumplen el rol de “amortiguador frente a un gran impacto” en una economía donde buena parte de las obligaciones está denominada en dólares.

“De alguna manera, tratar de comprar dólares es para inyectar dólares a la economía peruana y evitar dos cosas: evitar que se siga apreciando más el sol, que pueda estar por debajo de los S/ 3.30. O, en su defecto, tratar de que este fortalecimiento del sol se vaya gradualmente disminuyendo y no vaya fortaleciéndose como el 11% en lo que va del año”, sostuvo en RPP.

Factores globales: dólar débil y precios récord de metales

El economista recordó que el sol acumula un avance de 11% respecto al cierre del año pasado. Esto se explica por la caída de casi 10% del dólar global, el incremento de 22% en el precio del cobre frente al 2024 y el repunte del oro y la plata.

A esto se suma la incertidumbre por las políticas arancelarias de Donald Trump y los futuros movimientos de la Reserva Federal (FED). “Entonces el sol ha comenzado a apreciarse fuertemente y se ubica en S/ 3.37 (por dólar). Desde el 2020, no teníamos ese tipo de cambio“, puntualizó.

La moneda peruana ha avanzado un 11% en comparación con su nivel al finalizar el año anterior. Foto: Perú Travel

¿Cuánto está el dólar actualmente?

El dólar cerró el viernes 14 en S/ 3,3650, de acuerdo con la última sesión cambiaria del Banco Central de Reserva del Perú. En el mercado paralelo, los cambistas ofrecían la divisa a S/ 3,355 para la compra y S/ 3,375 para la venta, según el portal Cuánto está el dólar. La Sunat, por su parte, publicó un tipo de cambio de S/ 3,361 para la compra y S/ 3,368 para la venta, valores que se ajustan diariamente conforme a los movimientos del mercado y a la información del BCRP.

El escenario cambiario mantiene una cuota de volatilidad, influido por el desempeño de la economía peruana, las presiones externas y el ambiente político de cara a las elecciones del 2026. Diversos informes bancarios ya anticipan posibles comportamientos del tipo de cambio en 2025 y 2026, en un contexto donde los factores locales e internacionales seguirán marcando la tendencia de la moneda estadounidense.