Auto atropella dos veces y mata a vendedora de golosinas en el Cercado de Lima

Esta madrugada, una vendedora ambulante identificada como Ana María Masías falleció tras ser embestida dos veces por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga en el jirón Rufino Torrico, en el Cercado de Lima. El esposo y testigo del hecho, Eloy, relató que el conductor primero arrolló a Masías y, posteriormente, la atropelló de nuevo cuando maniobraba el vehículo en reversa, sin brindarle auxilio.

De acuerdo con el testimonio, la pareja regresaba a su vivienda después de una jornada vendiendo en la zona. Asimismo, su pareja detalló que se encontraba guardando una de las carretas cuando el automóvil apareció de forma repentina y, tras el primer impacto, retrocedió.

El hecho ocurrió a pocos metros de la residencia familiar, donde también vive su hijo menor, de ocho años. Los vecinos reaccionaron al accidente e intentaron captar al conductor, quien se encontraba en el vehículo que ya había sido interceptado.

Atropellan a vendedora ambulante: familia acusa que conductor escapó y autoridades soltaron el vehículo|Latina Noticias

Sin embargo, la familia denunció que presuntamente las autoridades habrían liberado el automóvil y no mantienen bajo custodia al sospechoso.

“Y este carro aparece de arriba. De un momento aparece, mi esposa estaba allá en la esquina empujando su carreta”, señaló a Latina Noticias.

La familia de Ana María y vecinos insisten en que se esclarezcan los motivos por los cuales el vehículo fue liberado o, en todo caso, solicitan buscar al conductor del auto.

Cámaras de seguridad

Las cámaras de seguridad registraron el preciso momento del atropello. En este video, se aprecia que la mujer cruza junto a su carrito, pero es embestida por el conductor, quien aún no ha sido identificado.

Sin embargo, este chofer vuelve a avanzar e impacta contra la madre cuando ya se encontraba en el suelo. Es ahí donde los testigos acuden para ayudarla. El conductor nunca descendió del vehículo para brindar los primeros auxilios a la víctima.

La madre era originaria de Cusco, se había trasladado a Lima hace dos años junto a su familia en busca de mejores oportunidades. Desde su llegada, se dedicaba diariamente al comercio ambulatorio en la alameda Chabuca Granda, ubicada en el Cercado de Lima, donde ofrecía frutas y otros productos para mantener el hogar.

Las autoridades no han descartado que el conductor haya estado ebrio. Esperan que las cámaras ayuden a identificarlo y dar con su ubicación para que responda por la muerte de la madre.

Canales de emergencia

Puedes comunicarte de manera gratuita a las siguientes líneas para reportar un accidente en diversas zonas, recuerda que solo es un medio de emergencia:

Central de Emergencias 105 – Policía Nacional del Perú (PNP): Línea gratuita disponible las 24 horas para reportar accidentes, delitos o situaciones de peligro.

Bomberos 116: Número habilitado para emergencias relacionadas con incendios, rescates y accidentes de tránsito.

SAMU 106: Servicio de Atención Móvil de Urgencias para atención médica prehospitalaria en casos de accidentes y emergencias de salud.

Serenazgo Municipal: Cada municipio cuenta con líneas telefónicas y aplicaciones móviles donde los vecinos pueden alertar sobre situaciones sospechosas, accidentes o disturbios en la vía pública.