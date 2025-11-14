Perú

Paula Arias estalla contra Kate Candela por acusarla de deudora: “Yo puedo decir muchas cosas de ella”

La líder de Son Tentación respondió con firmeza a las acusaciones de Kate Candela, asegurando que ni la orquesta ni su empresa le deben dinero. Arias también afirmó que la exintegrante estaría minimizando la experiencia que obtuvo en la agrupación.

Paula Arias estalla contra Kate Candela.

El conflicto entre Paula Arias y Kate Candela volvió a encenderse con fuerza luego de que la líder de Son Tentación decidiera romper su silencio para responder a las recientes declaraciones de la cantante, quien la acusó de tenerle una deuda pendiente por indemnización tras su salida de la agrupación femenina.

“Se ha empeñado en agarrar el nombre y minimizar, sobre todo, el nombre del lugar donde ella ha crecido, donde ella se ha hecho conocida...Ahora sí, no tengo ninguna tipo de intención de acercarme a ella. Ella hoy por hoy está borrada de mi entorno”, indicó a América Hoy.

Paula Arias, visiblemente cansada de las especulaciones, aseguró que ni la orquesta ni su empresa le deben a Candela. Según señaló, las declaraciones de la exvocalista de Son Tentación no solo perjudican su imagen, sino que también buscan deslegitimar el trabajo que se realiza dentro de la agrupación.

Ya lo estoy tomando de una manera completamente diferente. Igual la decepción, igual sin sabor de querer hacer esta maldad, porque para mí ya me parece maldad. Ya no me parece algo normal. Estoy sintiendo, por su manera burlona, a una malagradecida completamente”, indicó Paula Arias.

La salsera también se mostró indignada por lo que considera una burla hacia su trayectoria y liderazgo en la industria musical. Agregó que Candela estaría minimizando la experiencia que ganó durante los años en que fue parte de la orquesta.

“Se me ha caído por completo. Y no lo estoy diciendo porque si le debo o no le debo. Esas cosas pudimos haber conversado hace mucho tiempo. Es de la manera como lo está haciendo. (Está diciendo) que, supuestamente, las demás están hablando a mi favor porque yo he tenido que llamar a todas para pagarles. Yo no necesito eso. Para empezar, eso es completamente falso”, recalcó.

En otro momento, Paula Arias indicó que Kate Candela es quien debería rendirle cuentas a sus extrabajadores, alegando que ha dejado sin empleo a muchos.

“Yo puedo decir muchas cosas que me han dicho de ella en su orquesta, que ha botado a mucha gente de un momento a otro, de la noche a la mañana ha botado a muchos músicos, artistas, coristas que se han quedado sin nada y no les ha dado nada, no les ha reconocido nada”, indicó.

Paula Arias exigió a Kate Candela que deje de hablar de ella. “Más bien que se preocupe y le mande esas canastas, esos pagos, a toda la gente que botó injustamente”, sentenció. Kate Candela, ahora consolidada como solista, aseguró que lo dicho por Arias no solo es falso, sino que desconoce completamente los hechos. La cantante desmintió tajantemente haber recibido llamadas, mensajes o algún tipo de acercamiento por parte de su exjefa, como Paula afirmó en un programa de televisión. Para Candela, esa supuesta comunicación nunca existió.

La cantante señaló que Paula Arias jamás intentó comunicarse con ella, ni tampoco mostró en pagarle una deuda que tiene pendiente con ella.

“Nunca. Ella mencionó que sí hubo comunicación, que me llamó, que me escribió e incluso dijo que llamó a mi mánager. Pero él no conoce nada de esa historia. Yo me quedé con varios cuestionamientos porque, si realmente quería comunicarse, tiene mi número. No sé de qué manera ella esté pensando o calculando las cosas”, manifestó Candela, mostrando su sorpresa y molestia por la versión de Arias.

Metro abre sede en populoso

Fito Páez y Susana Baca

¿Por qué muchos adultos mayores

Defensor del Pueblo exhorta a manifestantes

Delia Espinoza denuncia desacato
