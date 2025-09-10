Perú

Kate Candela acusa a Paula Arias de no pagarle tras su salida de Son Tentación: “Ella sabe del monto que me corresponde”

La cantante aseguró que renunció de manera notarial y que Paula Arias firmó un documento que confirma la deuda pendiente.

Por Pilar Cuya

Kate Candela acusa a Paula Arias de no pagarle tras su salida de Son Tentación. América Hoy.

Kate Candela, recordada por su paso en la agrupación salsera 'Son Tentación’, volvió a pronunciarse sobre su salida de la orquesta dirigida por Paula Arias. La cantante reveló que su renuncia fue presentada de manera formal y notarial, y que incluso la propia Paula firmó el documento en el que se comprometía a reconocer los pagos que le correspondían.

En declaraciones recientes, Candela aseguró sentirse decepcionada por cómo se manejó su retiro de la agrupación y señaló que, pese a haber entregado años de trabajo, disciplina y sacrificio, nunca recibió la liquidación que esperaba por ley.

“Yo nunca me quise ir de Son Tentación”

Con firmeza, Kate explicó que su salida de Son Tentación no fue voluntaria en un inicio, sino producto de circunstancias que se acumularon con el tiempo.

“Yo puedo decir con mucha tranquilidad que he sido su trabajadora número uno: puntual, responsable, optimista y siempre con la camiseta bien puesta. Nunca me quise ir de Son Tentación. Esa es otra historia que quizás algún día se sabrá. Lo que hice fue renunciar de manera formal, vía notarial. Paula firmó mi carta y ella sabe qué documento firmó y el dinero que me corresponde”, expresó la cantante al magazine de América Hoy.

El documento que compromete a Paula Arias

Según Candela, el acta de renuncia no fue un simple trámite. En ese escrito, Paula Arias habría aceptado reconocer el pago de los derechos laborales de la artista. Sin embargo, la intérprete señaló que, pese a esa firma, jamás recibió el dinero prometido.

“Ella aceptó hacer el pago de mis derechos, pero nunca establecimos fechas. Yo esperé tres meses y nada ocurrió. Después, ¿qué hace uno? Le echa tierra al dinero. Pero me dolió porque uno entrega esfuerzo y hasta momentos importantes de su vida. Yo sacrifiqué ver a mi padre, que vino de Japón, por cumplir con la agrupación, y ni siquiera me dieron permiso para verlo un día”, relató con evidente malestar.
La falta de reconocimiento

La artista confesó que el mayor dolor no fue el dinero, sino el nulo reconocimiento a sus años de esfuerzo en la orquesta. Para Kate, sus sacrificios y su entrega no fueron valorados por la lideresa de Son Tentación.

“Eso fue el reflejo de que todo lo que hicimos no valió absolutamente nada. Yo vi cómo otras compañeras se fueron de palabra, pero yo lo hice vía notarial para que quede claro. Aun así, no hubo cumplimiento de lo que me correspondía. Ella sabe perfectamente que ese documento existe y que tiene una responsabilidad”, agregó.

Candela también reflexionó sobre la actitud de su exjefa y dejó entrever que todavía guarda la esperanza de que asuma sus responsabilidades.

“Quizás podamos encontrar una Paula que cambie de parecer y se haga un poco más responsable. Yo no sé qué tanto se pueda creer, pero ya hay testimonios que alertan cómo se manejan las cosas. Ojalá algún día pueda reconocer lo que corresponde”, manifestó.

El trasfondo de la renuncia

La salida de Kate Candela de Son Tentación sorprendió a muchos seguidores, pues era considerada una de las voces más potentes y queridas de la agrupación. Sin embargo, con el tiempo, se conocieron tensiones internas y diferencias con Paula Arias.

Si bien la cantante no profundizó en los motivos exactos de su renuncia, aseguró que en su momento no quiso generar polémica por respeto a su carrera. No obstante, ahora se anima a contar lo que vivió, sobre todo en torno al incumplimiento de los pagos que, según ella, se le adeudan.

Un mensaje a sus colegas

La salsera aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a las nuevas generaciones de artistas que buscan abrirse camino en la industria musical.

“Uno tiene que saber poner límites y hacer valer sus derechos. Yo siempre me consideré una trabajadora responsable y profesional, y por eso presenté mi renuncia de manera formal. A las chicas que vienen, les diría que no permitan que se minimice su esfuerzo y que siempre se respalden con documentos. Eso es lo que nos protege”, comentó.

El presente de Kate Candela

Actualmente, Kate Candela se encuentra enfocada en su carrera como solista, buscando consolidar su estilo propio y conectar directamente con su público. Aunque las experiencias difíciles marcaron una etapa de su vida, la cantante asegura que cada aprendizaje le ha permitido fortalecerse y seguir creciendo como artista.

“Hoy estoy en una etapa distinta, con nuevos retos y metas. Lo que viví en Son Tentación forma parte de mi historia, pero ahora estoy en un camino en el que quiero mostrar quién soy como artista y seguir dando lo mejor de mí al público”, puntualizó.

