Magaly Medina se burla de Pamela López por su canción ‘La Clandestina’ y revela para quién iría dirigida: “El título lo dice todo”

Magaly arremete contra Pamela López por ‘La Clandestina’: “¿Eso te parece sutil?”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El próximo lanzamiento de la canción ‘La Clandestina’ ha generado una nueva ola de comentarios, ironías y polémicas en el mundo del espectáculo peruano. Esta vez, la protagonista de las críticas ha sido Pamela López, cuya nueva faceta musical ha despertado sospechas, debates en redes y, sobre todo, la reacción frontal de Magaly Medina, quien no dudó en cuestionar la “sutileza” del mensaje que la trujillana intenta transmitir.

Las especulaciones crecieron desde el momento en que se conoció el título de la canción, en un contexto donde su historia con Christian Cueva y sus indirectas a Pamela Franco siguen latentes.

En las semanas previas, la popular ‘KityPam’ ha venido promocionando en redes el estreno del tema en colaboración con Paul Michael. Desde que compartió los primeros adelantos, varios usuarios se sintieron identificados de inmediato con frases que evocan engaños, infidelidad y traición, y que, según ellos, podrían estar inspiradas en la polémica relación de su expareja con Franco. La elección del título ha sido combustible suficiente para que las interpretaciones se multipliquen, aun cuando Pamela insiste en que no está dirigida a nadie en particular.

Fue justo esa insistencia la que provocó que Magaly Medina estallara en carcajadas durante su último programa, donde comentó que la cantante intenta vender la idea de que todo se trata de coincidencias, cuando para ella es evidente que no lo es. La periodista, conocida por su estilo directo y sin filtros, cuestionó que López hable de “sutileza” cuando precisamente la palabra “clandestina” ha sido una de las más repetidas en medio de la polémica triada amorosa.

Durante la reciente emisión, Magaly expresó con ironía: “Es que voy a ser bien sutil, la letra de mi canción es sutil. Eso de la tiradera está de moda. ¿Cómo se llama tu canción, mamita? ‘La Clandestina’. O sea, si eso no es directo, por favor. Tiene la sutileza de un burro, de una vaca pisando el jardín”. La frase no solo provocó risas en el estudio, sino también en redes sociales, donde miles compartieron el clip y coincidieron con su apreciación.

Magaly continuó su comentario dejando en claro que el título, por sí solo, muestra el camino del mensaje. Para ella no existe posibilidad de interpretaciones múltiples, sino una sola muy evidente. “No pues, ¿a quién se le ocurre que eso va a ser sutil? No es sutil, ni elegante, ni discreto. Si tú haces una canción que se llama ‘La clandestina’, el título nomás lo dice todo. Además, esa es una palabra que la comenzamos a usar acá, vamos a pedir derechos de autor. ¡Qué sutileza por Dios, aplaudo tu sutileza!”, remató la ‘Urraca’ entre aplausos sarcásticos y un gesto de burla que no pasó desapercibido.

Pero la historia no termina ahí. Antes de esta crítica, la relación entre Pamela López y Pamela Franco ya venía acumulando tensiones. Días atrás, en el programa ‘Amor y fuego’, López respondió enérgicamente a los cuestionamientos de la cumbiambera, quien había insinuado que la trujillana tenía un “pasado oscuro” en el norte del país. Aquella afirmación fue la chispa que encendió nuevamente el enfrentamiento entre ambas.

En su descargo, Pamela López lanzó un mensaje contundente: “Debería seguir estudiando porque de primaria no pasa. ¿Cómo va a decir: ‘A mí me dijeron’? A mí también me han dicho que practicas el oficio más antiguo del mundo, ¿es verdad? ¿Tengo que salir a decirlo con pruebas? Gracias a ti fui una damnificada. Eres una de las tantas que están saliendo en la lista”, declaró, dejando clara su molestia.

