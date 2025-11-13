Pamela López le recuerda a Franco que le pidió perdón a nivel nacional y le dijo ‘error’ a Christian Cueva: “Cometiste horrores”

Pamela López se burla de Pamela Franco: “Yo cometí errores, tú cometiste horrores”. Infobae Perú / Captura TV - Willax

La guerra entre Pamela López y Pamela Franco está más encendida que nunca. Si bien ambas han protagonizado varios cruces en los últimos meses, esta vez la todavía esposa de Christian Cueva decidió responder con todo, recordándole a la cantante que pidió perdón públicamente a nivel nacional y que incluso llamó “error” al futbolista.

La nueva versión de López no se guarda nada, y cada palabra que pronuncia suena como una estocada directa hacia su tocaya.

Pamela Franco empezó a decir que Pamela López tiene pasado cuestionable en redes

Todo comenzó cuando la cantante de cumbia dejó entrever que López tenía un pasado “cuestionable” en Trujillo y que varias personas le habían escrito contándole cosas sobre ella.

“No puedes tapar el sol con un dedo y creer que porque te vienes a otra ciudad, la gente se va a olvidar de lo que hiciste en otros lugares”, dijo Franco frente a cámaras. Además, lanzó una convocatoria a “todas las esposas dañadas y damnificadas”, afirmando que habría más mujeres involucradas en historias similares.

Pamela López responde a Franco

Esa declaración bastó para que Pamela López afilara la lengua y devolviera el golpe con ironía y determinación. “Yo creo que ella debería caminar, ir a su espejo y repetirse todo lo que ha dicho. Eso habla de ella. Se está confundiendo de persona, no todos somos iguales”, dijo tajante. La esposa de Cueva no solo negó tener miedo de lo que se diga de ella, sino que incluso desafió a Franco a seguir hablando.

“No tengo ningún temor, al contrario, le invito para que siga. Eso me ayuda, me genera”, expresó, agregando con sarcasmo que también estaba recibiendo mensajes de Chimbote: “Ya tengo ahí bastantes mensajitos, voy a ir recolectando y te los voy a mandar”.

La tensión fue subiendo y López aprovechó para enviar un mensaje contundente sobre el pasado y la hipocresía. “Que nadie se define por su pasado. Si yo viviera en el pasado, moriría amargada. La amargura se nota, y bien amargada me veo. Mira lo que tengo ahora y lo que tenía antes. Hay errores y hay horrores. Quizá yo pude cometer errores, pero tú cometiste el horror más grande de tu vida, tal como lo expresaste llorando, pidiendo perdón públicamente, diciendo que había sido un error. Pues sí, todos tenemos pasado, pero jamás voy a compararme contigo”, sentenció.

Pamela López le recuerda que le pidió perdón a nivel nacional

En sus palabras, Pamela López aprovechó para recordarle a Franco que ella misma reconoció su error en televisión cuando pidió disculpas por haberse involucrado con Christian Cueva. Fue una frase que encendió las redes y dejó en claro que la esposa del futbolista no está dispuesta a seguir callando.

Por su parte, Pamela Franco no se quedó atrás y defendió su postura, asegurando que López siempre quiso “hundirla” cuando se desató el escándalo. “Ella ha sido la que me quería hundir y sin motivo alguno. Pero a mí nadie me ha visto llorando en todos los canales. Yo jamás voy a estar en el piso. Así que tiene que comprar bastante cancha”, respondió desafiante.

Sin embargo, la réplica de López no tardó. “¿Qué yo he intentado hundirla? Si yo no he hecho nada. Todo lo que he dicho ha sido con base en verdades. Su crisis no fue por mí, fue por lo que ella eligió vivir. Ella misma dijo que fue la tercera y la cuarta. Que hoy se crea la oficial no significa que eso dure toda la vida”, disparó. Y, con una sonrisa, lanzó una frase que ya se viralizó en TikTok: “En algún momento yo voy a seguir comiendo mi canchita”.

Pamela López a Pamela Franco: “A mí también me han dicho que practicas el oficio más antiguo”

Pero el enfrentamiento no terminó ahí. López anunció que lanzará una canción titulada “La clandestina”, que, según muchos, estaría dirigida a su tocaya. “Para todas esas clandestinas, las piso como cucarachas, porque no están en el suelo, están en el subsuelo”, dijo entre risas. López, por su parte, le respondió sin filtro: “¿Qué otro talento tiene? ¿Meterse con hombres casados y mentir públicamente? Si ese es tu talento, te aplaudo. Yo prefiero no tenerlo”.

El intercambio de indirectas se volvió cada vez más filoso. López aseguró que también ha recibido mensajes sobre Franco: “A mí también me han dicho que practicas el oficio más antiguo. Pero yo no puedo decir nada sin pruebas. A mí me han escrito cientos de personas contándome tus tormentos en tu tierra. Las verdades duelen, pero es tu realidad”.

Finalmente, Pamela López dejó un último dardo sobre Christian Cueva, afirmando que tanto él como su nueva pareja “necesitan ayuda profesional”. “Que engañe a quien no los conoce. A mí no me va a engañar. Yo sé perfectamente que para sanar necesitan terapia. Sus publicaciones me tienen sin cuidado, pero puedo dar fe de que los dos necesitan ayuda profesional”, dijo.

