José Jerí celebra sus 39 años con torta regalada por policías y show del alcalde Ulises Villegas con viral ‘La Máquina’

El presidente interino José Jerí celebró este jueves su cumpleaños número 39 junto a miembros de la Policía Nacional (PNP) y lideresas del comedor popular Maria Reiche en el distrito de Comas.

El mandatario supervisó durante la mañana la formación de futuros oficiales y suboficiales de la PNP, quienes le dedicaron un saludo de onomástico al concluir la actividad oficial y le obsequiaron una torta, en presencia del jefe de la institución, Óscar Arriola.

Más tarde, Presidencia difundió imágenes del encuentro de Jerí con lideresas, acompañado por la ministra Lesly Shica y el burgomaestre de Comas, quien le obsequió una camiseta de la selección. “El mejor presidente del Perú”, expresó Villegas, a pesar de que el agasajado solo suma cuatro semanas en el cargo.

La autoridad distrital compartió en su cuenta de TikTok un video en el que una de las asistentes pidió al gobernante bailar la canción viral ‘La Máquina’, aunque él declinó y solo Villegas hizo la coreografía.

Una encuesta de CPI indica que el 50,6 % respalda su designación, el 55,9 % aprueba su gestión y el 66,9 % prefiere que permanezca hasta el cambio de mando en julio

Jerí ya había acudido a Comas días antes para encabezar la ceremonia de izamiento de bandera en la Institución Educativa 2026 Simón Bolívar. Durante el evento, uno de los asistentes lo invitó a bailar el tema viral, pero él solo respondió con una sonrisa.

El mandatario interino cumplió esta semana un mes en el cargo con la lucha contra la criminalidad organizada como su principal prioridad y un estilo que busca asemejarse al de Nayib Bukele en El Salvador o de Daniel Noboa en Ecuador para tratar de proyectar una imagen de firmeza.

A diferencia de su antecesora Dina Boluarte, Jerí muestra disposición para aparecer ante los medios y participa en actos públicos sin evitar las cámaras, como cuando cantó ‘De música ligera’ durante una clase piloto en la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles de Huánuco.

Aunque tuvo una investigación por una denuncia de violación hasta poco antes de asumir, el Congreso dominado por fuerzas conservadoras lo eligió para reemplazar a Boluarte, quien fue destituida por incapacidad para hacer frente a la ola criminal.

Su primera actividad fuera del Palacio de Gobierno consistió en una intervención en una cárcel, donde se requisaron objetos prohibidos y los presos fueron exhibidos en condiciones de sumisión ante las cámaras, replicando prácticas vistas en El Salvador y Ecuador.

Con su gabinete ya formado, declaró estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días para enfrentar el aumento de extorsiones y asesinatos vinculados al crimen organizado, especialmente en el transporte urbano.

La medida permite que las Fuerzas Armadas patrullen junto a la Policía, restringe derechos como la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión, y endurece condiciones carcelarias. No obstante, las denuncias no se han detenido.

Según una encuesta de CPI para RPP, el 50,6 % de los peruanos respalda la designación de Jerí. El 55,9 % muestra conformidad con su desempeño y el 27,2 % expresa rechazo.

Además, el 66,9 % quiere que permanezca en funciones hasta julio, fecha de transferencia del mando al próximo jefe de Estado, frente a un 23,3 % que opta por su reemplazo.