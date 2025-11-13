Perú

Rafael Vela afirma que José Jerí realizó “coordinaciones ilícitas” con la cúpula de Patricia Benavides para definir su suspensión

El fiscal afirmó que su suspensión se definió a través de coordinaciones entre el presidente interino y el entorno de la exfiscal de la Nación, realizadas dentro del Congreso

Guardar
Vela afirmó que la decisión,
Vela afirmó que la decisión, coordinada entre Benavides, un grupo de exasesores y Jerí, se concretó tras una reunión en el Congreso

El fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato y de las fiscalías de lavado de activos a escala nacional, confirmó este miércoles que su suspensión se definió mediante un acuerdo entre el presidente interino José Jerí y el entorno de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

En declaraciones a Ideeleradio, el magistrado afirmó que en el “despacho” de Jerí, cuando aún se desempeñaba como legislador, “se hicieron algunas coordinaciones finales para que se pueda notificar la resolución” relacionada con el recurso de apelación que había presentado ante la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público.

Lo que sucede es que en algún momento, ya cuando se toma la decisión, que es coordinada entre la señora Patricia Benavides, un grupo de sus exasesores y el señor Fernández Jerí, todos ellos deciden reunirse en el Congreso de la República para intercambiar ya las precisiones de esta decisión”, indicó.

Según Vela, en aquella reunión se definieron “los detalles finales de cómo me iban a notificar esa decisión”, y los involucrados “querían que fuera bajo el escarnio de una ceremonia pública”.

Según documentación fiscal, el abogado
Según documentación fiscal, el abogado Rudy Aguedo del Castillo, vinculado a la red de Benavides, ingresó al Parlamento el 23 de noviembre de 2023 para reunirse con Jerí

“Todas esas coordinaciones terminan en el Congreso de la República (...), un territorio, entre comillas, donde pueden hacer todo tipo de coordinaciones, inclusive ilícitas, de esa naturaleza”, agregó.

De acuerdo con un documento fiscal difundido por el periodista Martín Sarmiento, el 23 de noviembre de 2023, el abogado Rudy Aguedo del Castillo, vinculado a la red de Benavides, ingresó al Parlamento a las 17:02 y salió a las 23:14, con la finalidad de entrevistarse con el actual jefe de Estado.

Al día siguiente, habría llamado al exasesor de la exjefa del Ministerio Público, Miguel Girao, para indicarle que lo hiciera ingresar “sin registro” a la oficina de Juan Fernández Jerí, titular de la ANC, ubicada en el octavo piso. Tras aquel encuentro, Aguedo del Castillo habría informado a Girao que la resolución contra Vela ya estaba concluida y preguntó dónde debía entregarla.

Paralelamente, Benavides habría solicitado a Jaime Villanueva, su entonces mano derecha, redactar un discurso que incluya una referencia a la “traición”, en alusión a Vela y a la también suspendida fiscal Marita Barreto, quien era coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

Vela sostuvo que Benavides encargó
Vela sostuvo que Benavides encargó a su mano derecha, Jaime Villanueva, redactar un discurso con una referencia explícita a la “traición"

Decisión

En noviembre de 2023, la ANC confirmó la sanción de ocho meses y quince días, sin goce de haber, contra el responsable del trabajo frente a casos que involucran a expresidentes como Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala, así como a la excandidata Keiko Fujimori y otras figuras políticas.

La medida se vinculó, entre otros aspectos, a declaraciones posteriores al fallo que liberó a Fujimori a mediados de 2020. En esa ocasión, Vela afirmó que la decisión “ya estaba tomada antes de la audiencia” y precisó que se “buscó la excarcelación (...) a todo trámite y en el menor tiempo posible”.

La procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, había advertido que con la suspensión de Vela “corren riesgos todos los casos a cargo del equipo Lava Jato porque este grupo desde hace 5 años conoce los casos complejos de corrupción”.

Benavides es investigada actualmente por liderar una presunta red criminal de tráfico de influencias que buscaba influir ilícitamente en decisiones de congresistas para destituir titulares de la JNJ, designar al defensor del pueblo e inhabilitar a la exfiscal Zoraida Ávalos.

Temas Relacionados

Rafael VelaJosé JeríPatricia Benavidesperu-politica

Más Noticias

Minedu suspende clases presenciales este viernes 14 de noviembre en Lima y Callao por paro de transportistas

La medida busca evitar riesgos en los desplazamientos y proteger a estudiantes, docentes y personal educativo durante la jornada de protesta

Minedu suspende clases presenciales este

Ejercicios de respiración para regular el sistema nervioso y sentir calma

La respiración consciente activa mecanismos fisiológicos que favorecen la relajación, equilibran las emociones y ayudan a que el cuerpo vuelva a un estado de tranquilidad

Ejercicios de respiración para regular

Paolo Guerrero felicita a Alex Valera por el golazo ante Rusia en amistoso: “Es importante que esté anotando goles con la selección peruana”

El ‘Depredador’ ha compartido una mirada positiva al nuevo rol goleador del ‘Cholo’, de quien espera que pronto se afiance en la ‘bicolor’. “Siempre tiene que estar viendo el arco”, suscribió

Paolo Guerrero felicita a Alex

Shakira sorprende al convocar a la Orquesta Filarmónica de Lima en su concierto: ¿qué canción interpretarán?

Músicos peruanos de cuerdas interpretarán una canción que la artista colombiana realizará en el Estadio Nacional.

Shakira sorprende al convocar a

Paro de transporte del 14 de noviembre: universidades anuncian clases virtuales y reprogramaciones para ese día

Las medidas incluyen virtualidad temporal, tolerancia en ingresos administrativos y uso opcional de instalaciones para la comunidad

Paro de transporte del 14
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ni Delia Espinoza ni Tomás

Ni Delia Espinoza ni Tomás Gálvez: presidentes de las Juntas de Fiscales Provinciales piden elección “extraordinaria” de Fiscal de la Nación

Martín Vizcarra tras pedido de 15 años de prisión ratificado por Fiscalía: “No hay posibilidad de asilo en absoluto”

Richard Concepción Carhuancho, juez que envió a prisión a Ollanta Humala y Keiko Fujimori, debutará como cantante de rock

¿Por qué se mencionó el ‘apagón’ en Matute durante la audiencia del golpe de Estado de Pedro Castillo?

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

ENTRETENIMIENTO

Shakira sorprende al convocar a

Shakira sorprende al convocar a la Orquesta Filarmónica de Lima en su concierto: ¿qué canción interpretarán?

María Pía Copello queda en shock en vivo: su outfit para el concierto de Shakira fue arruinado durante celebración

Magaly Medina en contra de postulación de figuras de la farándula: “Creen que llegar al Congreso es para hacerse ricos”

Daniela Sarfati sorprende al revelar que fue adoptada e inspira mensajes de amor y gratitud en redes sociales

Joven denuncia a ‘Yo soy’ porque no la dejaron audicionar como Ado: “Aceptaba un no del jurado si al menos me dejaban cantar”

DEPORTES

Movistar transmitiría el fútbol peruano

Movistar transmitiría el fútbol peruano el 2026: lo que pasaría con L1MAX y quién sería el nuevo comentarista de Liga 1

Paolo Guerrero felicita a Alex Valera por el golazo ante Rusia en amistoso: “Es importante que esté anotando goles con la selección peruana”

Los Juegos Bolivarianos 2025 tendrán transmisión ininterrumpida: plataforma de streaming hará cobertura 24/7 desde Lima y Ayacucho

Miguel Rondelli comprometido con la aportación de futbolistas de Cusco FC a la selección peruana: “Siempre estamos para colaborar”

Vania Torres hace historia en El Salvador: Perú celebra una nueva campeona mundial de surf