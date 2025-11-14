Estas siete regiones sufrirán descenso de temperatura nocturna este viernes 14, advierte el Senamhi

Hay avisos meteorológicos vigentes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. (Noticia24)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó, mediante el Aviso Meteorológico N.º 408, la presencia de un descenso de la temperatura nocturna en la sierra centro y sur del país. El fenómeno, clasificado de ligera a moderada intensidad, comenzará a partir de la medianoche del viernes 14 de noviembre y se extenderá hasta las 10:00 a.m. de ese mismo día. Las autoridades resaltan la importancia de tomar precauciones, sobre todo en comunidades de mayor altitud.

Según Senamhi, durante este periodo se presentarán ráfagas de viento de hasta 40 km/h, escasa nubosidad y un aumento en la temperatura diurna. Las mínimas podrían llegar a 5℃ en localidades por encima de los 3.000 metros en la sierra centro, mientras que en la sierra sur, en zonas sobre los 3.500 metros, las temperaturas alcanzarían los 3℃. Aunque son condiciones normales para la región, implican riesgo para las personas más vulnerables.

El nivel de peligro determinado por Senamhi es amarillo, lo que significa que pueden darse fenómenos peligrosos, aunque dentro de los valores habituales del área. El descenso térmico impacta la salud, especialmente de niños, ancianos y personas con afecciones respiratorias o cardiovasculares, y puede generar complicaciones en actividades al aire libre, sobre todo en sectores rurales con viviendas expuestas al frío.

Senamhi alerta por frío nocturno en la sierra centro y sur

Regiones afectadas

Los departamentos con mayor riesgo por el descenso de temperatura nocturna son:

Áncash

Ayacucho

Huancavelica

Huánuco

Junín

Lima

Pasco

Estas regiones agrupan localidades ubicadas a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, lo que aumenta la sensación térmica de frío durante la noche y la madrugada. Las autoridades locales y regionales, en conjunto con el COEN del INDECI, monitorean la situación para prevenir efectos graves en la población vulnerable.

Recomendaciones del INDECI ante noches frías en la sierra

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) aconseja a la población adoptar medidas de prevención frente al descenso de temperatura nocturna. Entre las acciones más relevantes figuran proteger la cabeza, rostro y boca para impedir la entrada de aire frío a los pulmones y utilizar prendas adecuadas como chompas, guantes y gorros.

La protección de niños y ancianos resulta prioritaria, ya que son especialmente susceptibles a enfermedades respiratorias y otros impactos del frío. Ante síntomas de infecciones respiratorias, es fundamental acudir sin demora al centro de salud más cercano.

Un grupo de ciudadanas limeñas cruzan una calle del centro de la ciudad en un día de otoño lluvioso, descenso de temperaturas y vientos fuertes. (Andina)

INDECI sugiere consumir bebidas calientes, frutas, vegetales frescos, dulces, azúcar y grasas para reforzar la tolerancia al frío. Además, conviene almacenar alimentos y agua potable en lugares seguros y mantenerse informado a través de fuentes oficiales y redes del COEN.

El organismo, mediante el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mantiene contacto permanente con autoridades regionales y locales para asegurar la protección de la ciudadanía y minimizar el impacto del descenso de temperatura nocturna en la sierra centro y sur.