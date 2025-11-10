Perú

Senamhi da nuevo pronóstico para Lima: qué distritos tendrán mayor temperatura en lo que viene de noviembre

El organismo meteorológico advierte que varios distritos del sector este de la capital registrarán valores cercanos a los 25 grados Celsius durante los próximos días

Senamhi Lima tendrá semanas más cálidas en noviembre

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) difundió un nuevo pronóstico de temperaturas en la ciudad de Lima Metropolitana para las próximas semanas de noviembre, indicando que varios distritos registrarán valores que no deberían sorprendernos para esta época del año.

Según declaró la ingeniera Patricia Rivera, especialista del Senamhi, los distritos de la zona este de Lima se perfilan como los más afectados por el repunte térmico que se espera en los siguientes días.

“Nos encontramos todavía con este periodo de transición (hacia el verano). Aunque parezca raro, es bastante normal durante la primavera típica limeña”, sostuvo Rivera durante su diálogo con Canal N.

El pronóstico para Lima Este
El pronóstico para Lima Este prevé máximas de hasta 25℃ y mínimas de 15℃, con predominio de sol desde el mediodía. (Crédito: Infobae Perú/Paula Elizalde)

A diferencia de años como 2023 y 2024, cuando las temperaturas estuvieron por encima de lo habitual y el invierno prácticamente no se sintió, este año la primavera muestra patrones meteorológicos tradicionales, precisó.

Rivera detalló que las mañanas continuarán con temperaturas frescas, acompañadas de vientos, nubosidad y neblina en los distritos ubicados cerca de la costa. Hacia el mediodía, los cielos tienden a despejarse y la sensación térmica aumentará en toda la ciudad.

“Ya al mediodía vamos teniendo estos cielos despejados, temperaturas mucho más cálidas”, indicó la especialista.

La temperatura en Lima Metropolitana
La temperatura en Lima Metropolitana llegará cerca de los 25 grados y la sensación de calor incrementará. (Senamhi)

La zona más cálida

Aunque Patricia Rivera no mencionó explícitamente los distritos con mayores incrementos térmicos, el reporte y los registros recogidos por Canal N permiten identificar que los distritos de Ate, Santa Anita, San Juan de Lurigancho, La Molina, Cieneguilla, Chaclacayo y San Luis están dentro de la zona este de Lima, la que concentrará los máximos valores de temperatura en lo que resta de noviembre.

Según los datos del Senamhi, las máximas pueden situarse entre 24℃ y 25℃ en estos sectores.

Consultada sobre cómo deberían vestirse los limeños ante este escenario climático, Patricia Rivera sugirió optar por prendas ligeras, pero en capas, para soportar tanto el frío matinal como el aumento de la temperatura hacia el mediodía.

Dos ciudadanos caminan por diferentes
Dos ciudadanos caminan por diferentes calles del Centro Histórico de Lima: uno luce ropa más abrigadora por el frío y otro prendas más ligeras por la sensación de calor. (Composición: Infobae Perú)

“No nos vistamos de forma tan abrigada, sino como decimos, en capas, con prendas un poco más frescas pero que permitan cubrirnos del viento”, remarcó Rivera.

El mensaje del Senamhi también incluyó una advertencia sobre la variabilidad de las sensaciones térmicas, especialmente en las primeras horas del día y al caer la tarde, un elemento que caracteriza al actual periodo estacional en la capital.

El pronóstico por zonas

Según el reporte meteorológico difundido, Lima Este experimentará este lunes 10 de noviembre una temperatura máxima de 25℃ y una mínima de 15℃, con cielo nublado en la mañana y predominio de sol desde el mediodía, con ráfagas de viento en la tarde.

Clima: las temperaturas que predominarán
Clima: las temperaturas que predominarán este 25 de julio en Lima| Andina

Para el martes 11 y miércoles 12 de esta semana, el rango esperado oscila entre los 24℃ de máxima y 15℃ de mínima, con condiciones similares en nubosidad y presencia de viento.

En la zona de Lima Oeste, incluyendo Callao, el pronóstico para el lunes prevé una máxima de 22℃ y una mínima de 17℃, mientras que el martes y miércoles se esperan máximas de 21℃. En estos distritos, el cielo permanece más cubierto en las mañanas, seguido por brillo solar y ráfagas de viento vespertinas.

Sensaciones térmicas

La especialista del Senamhi reiteró en su diálogo con Canal N que durante noviembre se esperan valores promedio para la ciudad en torno a los 24℃, con registros recientes que ya llegan hasta 25℃ en áreas como La Molina. Rivera puntualizó además que el comportamiento térmico aún se enmarca en los rangos normales, sin episodios extremos.

El equinoccio de primavera constituye
El equinoccio de primavera constituye un momento relevante tanto en la percepción climática. (Andina)

Se recordó que primaveras anteriores presentaron patrones atípicos, con inviernos prácticamente desaparecidos y temperaturas altas desde meses más tempranos, una tendencia que no se está repitiendo en 2025, según la información oficial del Senamhi.

El parte meteorológico insiste en la necesaria adaptación a los cambios propios de la estación, subrayando la variabilidad y la influencia de los vientos y la nubosidad costera en la sensación de frío o calor entre los limeños.

La nueva previsión posiciona a los distritos del este de Lima como los puntos con mayor exposición al avance del calor, mientras que las zonas cercanas al litoral presentan condiciones más frescas y neblinosas en las mañanas.

