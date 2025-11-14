Perú

Camión cisterna con 9 mil galones de aceite se despista en Moquegua y genera alerta en área agrícola la Binacional

Equipos del Proyecto Pasto Grande y autoridades regionales verificaron que el derrame quedó confinado en un terreno agrícola sin llegar al canal

Guardar
Un camión cisterna boliviano se
Un camión cisterna boliviano se despistó en el km 17 de la carretera Binacional, derramando parte de sus 9.000 galones de aceite de soya. (Difusión)

La noche del miércoles 12 de noviembre quedó marcada por un hecho que activó protocolos técnicos en una zona rural de Moquegua. Un camión cisterna de placa boliviana BX-14181 terminó fuera de la vía en el kilómetro 17 de la carretera Binacional, en el sector Tumilaca, y su carga comenzó a derramarse sobre terrenos agrícolas. El producto transportado, aceite vegetal, se acumuló en un área limitada mientras las autoridades iniciaron las primeras verificaciones.

En las horas inmediatas posteriores, el Gobierno Regional Moquegua informó que el incidente no alteró la distribución del recurso hídrico para la población ni para los campos que dependen del canal Pasto Grande. Esta primera precisión redujo la preocupación de los usuarios del sistema, quienes esperaban un pronunciamiento definitivo de los responsables de la infraestructura.

El Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG) explicó que equipos técnicos acudieron al punto del accidente con el fin de revisar la zona y confirmar posibles rutas del derrame. “El despiste del camión ocasionó el derrame de aceite vegetal, pero no afectó el cuerpo de agua del canal de Pasto Grande”, comunicó la entidad. La revisión abarcó el terreno agrícola, la cuneta cercana y el tramo que conduce hacia una quebrada próxima.

Los operadores del vehículo indicaron que parte del contenido total —9.000 galones de aceite de soya— salió de la cisterna. Según su reporte, el volumen perdido equivalió a aproximadamente la mitad de la carga. Este dato permitió establecer un cálculo preliminar del alcance del derrame dentro del terreno afectado.

Verificación técnica en el área del siniestro

El derrame se concentró en
El derrame se concentró en un terreno agrícola de Tumilaca, lo que activó protocolos de evaluación del área. (Difusión)

El PERPG detalló que el aceite ingresó a una chacra perteneciente a un agricultor del sector, sin contacto con la infraestructura hidráulica que abastece a los usuarios. La zona donde ocurrió el despiste posee un desnivel moderado que detuvo la expansión del líquido derramado. Parte del producto quedó acumulado en un punto específico, lo cual facilitó la evaluación inmediata.

La estimación inicial señaló un radio de afectación de unos 130 metros en un cultivo de alfalfa. Los especialistas describieron vegetación con contacto directo con el aceite vegetal. A 12 metros se ubica una cuneta que dirige el agua de la zona hacia una quebrada, pero el recorrido no mostró alteraciones. “La quebrada no presenta signos de contaminación ni afectación visible”, confirmó el personal técnico tras las inspecciones.

Como medida preventiva, el PERPG instaló barreras oleofílicas en la cuneta con el objetivo de impedir cualquier traslado inesperado del producto. Esta acción se aplicó luego de revisar el flujo natural del agua y descartar filtraciones hacia el canal principal.

Medidas adoptadas por el Gobierno Regional Moquegua

Equipos técnicos del Proyecto Especial
Equipos técnicos del Proyecto Especial Pasto Grande (PERPG) revisaron cunetas, quebradas y rutas posibles del desplazamiento del producto. (Difusión)

El Gobierno Regional difundió un comunicado en el que aseguró que el suministro hacia los usuarios continúa sin cambios. “El abastecimiento sigue normal para sus diferentes usuarios”, informó la institución al difundir los resultados de la verificación en el lugar del accidente.

El proyecto Pasto Grande reiteró que su equipo técnico mantiene el seguimiento de la zona afectada y coordina acciones con otras instituciones para asegurar la continuidad del servicio. “El PERPG reafirma su compromiso de trabajar en coordinación con las demás instituciones para garantizar el abastecimiento del recurso hídrico”, indicó la entidad.

La presencia de aceite vegetal sobre el cultivo de alfalfa permitió identificar el comportamiento del producto dentro del terreno. El charco formado en la parte baja, debido al desnivel, impidió su desplazamiento hacia otros sectores. Esta característica redujo el riesgo de ingreso del aceite a sistemas de conducción de agua.

Los técnicos mantienen la vigilancia sobre el área con el fin de evaluar cualquier cambio en la vegetación y en la superficie afectada. La acumulación inicial del producto delimitó un sector concreto, lo que facilita la aplicación de medidas de control mientras se coordina el retiro del material impregnado en el suelo.

Temas Relacionados

MoqueguaProyecto Pasto Grandederrameperu-noticias

Más Noticias

Hernán Barcos reflexiona tras el tenso desencuentro con Álex Valera en el último clásico: “Sirve de experiencia para el futuro”

El ‘Pirata’ aseguró que no ha vuelto a encontrarse con el futbolista de Universitario de Deportes y reconoció que los ‘cremas’ fueron “justos ganadores” del torneo

Hernán Barcos reflexiona tras el

El desahogo de Ignacio Buse en Montevideo: apeó por primera vez a Vilius Gaubas y accedió a cuartos de final del Uruguay Open

La primera raqueta nacional se liberó de toda la tensión en las semanas previas con un estruendoso “vamos” en el punto final a pie de pista en el Carrasco Lawn Tennis Club de la capital uruguaya

El desahogo de Ignacio Buse

Retiran el cableado aéreo en Mesa Redonda, el Mercado Central y el Triángulo de Grau como parte del plan de recuperación urbana

La medida permite liberar más de 50 cuadras en el área comercial de Lima, mejorar la imagen urbana y prevenir incidentes eléctricos en espacios de alta afluencia

Retiran el cableado aéreo en

Hernán Barcos ofreció disculpas a Carlos Zambrano por quitarle la cinta de capitán en Andahuaylas: “Estaba con la cabeza un poco caliente”

El incidente entre los dos referentes de Alianza Lima quedó resuelto tras las disculpas públicas del atacante argentino de 41 años a las afueras del centro de entrenamiento

Hernán Barcos ofreció disculpas a

Álex Kouri fuera de las elecciones 2026: PJ confirma su inhabilitación por no pagar reparación civil

Tras cumplir su pena de prisión en el penal de Ancón II, el exgobernador del Callao busca sin éxito que se le retire el impedimento político

Álex Kouri fuera de las
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Álex Kouri fuera de las

Álex Kouri fuera de las elecciones 2026: PJ confirma su inhabilitación por no pagar reparación civil

José Jerí celebra sus 39 años con torta regalada por policías y show del alcalde Ulises Villegas con viral ‘La Máquina’

El bono que habría motivado el ‘golpe’ al Ministerio Público: el audio de la reunión donde se discutió pedido de elección extraordinaria de fiscal de la Nación

Rafael Vela afirma que José Jerí realizó “coordinaciones ilícitas” con la cúpula de Patricia Benavides para definir su suspensión

Ni Delia Espinoza ni Tomás Gálvez: presidentes de las Juntas de Fiscales Provinciales piden elección “extraordinaria” de Fiscal de la Nación

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Medina estará en ‘El

Yolanda Medina estará en ‘El Valor de la Verdad’: revelará tensiones con Marisol, episodios de violencia y secretos personales

Shakira sorprende al convocar a la Orquesta Filarmónica de Lima en su concierto: ¿qué canción interpretarán?

María Pía Copello queda en shock en vivo: su outfit para el concierto de Shakira fue arruinado durante celebración

Magaly Medina en contra de postulación de figuras de la farándula: “Creen que llegar al Congreso es para hacerse ricos”

Daniela Sarfati sorprende al revelar que fue adoptada e inspira mensajes de amor y gratitud en redes sociales

DEPORTES

El desahogo de Ignacio Buse

El desahogo de Ignacio Buse en Montevideo: apeó por primera vez a Vilius Gaubas y accedió a cuartos de final del Uruguay Open

Hernán Barcos ofreció disculpas a Carlos Zambrano por quitarle la cinta de capitán en Andahuaylas: “Estaba con la cabeza un poco caliente”

GOLPERU se despide de la Liga 1 tras 10 años: transmitirá su último partido en el Callao y pondrá fin a su ciclo

Paolo Guerrero felicita a Alex Valera por el golazo ante Rusia en amistoso: “Es importante que esté anotando goles con la selección peruana”

Movistar transmitiría el fútbol peruano el 2026: lo que pasaría con L1MAX y quién sería el nuevo comentarista de Liga 1