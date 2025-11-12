Barrios Altos: anciano de 89 años muere arrollado por bus de la ruta 50 y conductor se da a la fuga

Fatal accidente en la avenida Los Incas: bus de la 50 atropella a un anciano que salía a caminar. Infobae Perú / Captura TV - Exitosa

Barrios Altos se tiñó de tragedia. A las siete de la noche, un hombre de 89 años, identificado como Alejandro Higinio Flores Moreno, perdió la vida tras ser atropellado por un bus de la línea 50 en la avenida Los Incas, cerca del jirón Junín, a un costado de la iglesia Santo Cristo.

La noticia causó profunda conmoción entre los vecinos y su familia, que aún no puede creer lo sucedido. De acuerdo con el reporte de un medio conocido, el accidente ocurrió mientras don Alejandro realizaba una de sus caminatas habituales.

Según contaron sus familiares, el anciano solía salir cada tarde para tomar aire fresco y mantenerse activo, un hábito que, paradójicamente, terminó costándole la vida.

Familiares piden justicia

“Él era jubilado, ya no trabajaba, solo salía a caminar. Lo que tengo entendido es que se estaba yendo o regresando del seguro”, relató un familiar visiblemente afectado, mientras observaba el punto donde su ser querido fue atropellado.

Don Alejandro vivía en la zona conocida como Huerta Perdida, a pocas cuadras del lugar del accidente. Sus vecinos lo describen como un hombre tranquilo, amable y querido, que pasaba sus tardes sentado junto a su esposa en el parque del barrio.

“Le gustaba salir a andar, a caminar con su esposa. Mayormente, estaba en el parquecito, sentado, tomando aire”, recordó otro pariente con la voz entrecortada.

La tristeza se mezcla con la indignación. El familiar del fallecido denunció que el chofer del bus no se detuvo a auxiliarlo y continuó su camino, dejando el cuerpo del anciano tendido sobre la pista.

“Queremos justicia. ¿Cómo puede dejar una persona así tirada y ni siquiera auxiliarla?”, exclamó entre lágrimas. “Ese semáforo está pintado, porque ni las motos ni los carros respetan. Algunos sí, pero la mayoría no. Tú cruzas y ¡fum!, te pasan por encima. Deberían poner un rompe muelles para que los carros frenen”, mencionó el familiar a Exitosa Noticias.

Las palabras del familiar resumen un sentir común en el vecindario. Según los testimonios recogidos por Exitosa, los vecinos han denunciado repetidas veces que los conductores no respetan la señalización en esa zona del Cercado de Lima, donde las mototaxis, buses y vehículos particulares suelen pasar con la luz roja sin detenerse.

“A veces uno tiene miedo de cruzar porque los carros no paran. Ya se han visto varios accidentes, pero las autoridades no hacen nada”, contó una vecina, mostrando su preocupación por la falta de control policial.

Las cámaras de seguridad del sector registraron el momento del impacto, y según fuentes policiales, las imágenes permitirían identificar la unidad responsable. Sin embargo, hasta el cierre de la transmisión, el conductor del bus seguía prófugo. Vecinos y transeúntes incluso detuvieron otros vehículos de la línea 50 para intentar averiguar quién estaba al volante en el momento del accidente.

Mientras tanto, la familia de Alejandro Higinio Flores Moreno permanece en el lugar, esperando que las autoridades actúen con celeridad. Su muerte no solo deja un profundo vacío, sino que también expone un problema más grande: la falta de respeto a las normas de tránsito en zonas residenciales de la capital.

