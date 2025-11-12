Perú

Barrios Altos: anciano de 89 años muere arrollado por bus de la ruta 50 y conductor se da a la fuga

El Cercado de Lima vuelve a ser escenario de una tragedia. Un adulto mayor murió atropellado cuando regresaba a su casa, y el conductor del bus implicado no se detuvo a socorrerlo. Vecinos piden mayor control en la zona

Guardar
Fatal accidente en la avenida Los Incas: bus de la 50 atropella a un anciano que salía a caminar. Infobae Perú / Captura TV - Exitosa

Barrios Altos se tiñó de tragedia. A las siete de la noche, un hombre de 89 años, identificado como Alejandro Higinio Flores Moreno, perdió la vida tras ser atropellado por un bus de la línea 50 en la avenida Los Incas, cerca del jirón Junín, a un costado de la iglesia Santo Cristo.

La noticia causó profunda conmoción entre los vecinos y su familia, que aún no puede creer lo sucedido. De acuerdo con el reporte de un medio conocido, el accidente ocurrió mientras don Alejandro realizaba una de sus caminatas habituales.

Según contaron sus familiares, el anciano solía salir cada tarde para tomar aire fresco y mantenerse activo, un hábito que, paradójicamente, terminó costándole la vida.

Indignación en Barrios Altos: bus
Indignación en Barrios Altos: bus atropella ha jubilado de 89 años y vecinos denuncian imprudencia constante. Infobae Perú / Captura TV - Exitosa

Familiares piden justicia

Él era jubilado, ya no trabajaba, solo salía a caminar. Lo que tengo entendido es que se estaba yendo o regresando del seguro”, relató un familiar visiblemente afectado, mientras observaba el punto donde su ser querido fue atropellado.

Don Alejandro vivía en la zona conocida como Huerta Perdida, a pocas cuadras del lugar del accidente. Sus vecinos lo describen como un hombre tranquilo, amable y querido, que pasaba sus tardes sentado junto a su esposa en el parque del barrio.

Le gustaba salir a andar, a caminar con su esposa. Mayormente, estaba en el parquecito, sentado, tomando aire”, recordó otro pariente con la voz entrecortada.

Indignación en Barrios Altos: bus
Indignación en Barrios Altos: bus atropella ha jubilado de 89 años y vecinos denuncian imprudencia constante. Infobae Perú / Captura TV - Exitosa

La tristeza se mezcla con la indignación. El familiar del fallecido denunció que el chofer del bus no se detuvo a auxiliarlo y continuó su camino, dejando el cuerpo del anciano tendido sobre la pista.

Queremos justicia. ¿Cómo puede dejar una persona así tirada y ni siquiera auxiliarla?”, exclamó entre lágrimas. “Ese semáforo está pintado, porque ni las motos ni los carros respetan. Algunos sí, pero la mayoría no. Tú cruzas y ¡fum!, te pasan por encima. Deberían poner un rompe muelles para que los carros frenen”, mencionó el familiar a Exitosa Noticias.

Las palabras del familiar resumen un sentir común en el vecindario. Según los testimonios recogidos por Exitosa, los vecinos han denunciado repetidas veces que los conductores no respetan la señalización en esa zona del Cercado de Lima, donde las mototaxis, buses y vehículos particulares suelen pasar con la luz roja sin detenerse.

Indignación en Barrios Altos: bus
Indignación en Barrios Altos: bus atropella ha jubilado de 89 años y vecinos denuncian imprudencia constante. Infobae Perú / Captura TV - Exitosa

“A veces uno tiene miedo de cruzar porque los carros no paran. Ya se han visto varios accidentes, pero las autoridades no hacen nada”, contó una vecina, mostrando su preocupación por la falta de control policial.

Las cámaras de seguridad del sector registraron el momento del impacto, y según fuentes policiales, las imágenes permitirían identificar la unidad responsable. Sin embargo, hasta el cierre de la transmisión, el conductor del bus seguía prófugo. Vecinos y transeúntes incluso detuvieron otros vehículos de la línea 50 para intentar averiguar quién estaba al volante en el momento del accidente.

Mientras tanto, la familia de Alejandro Higinio Flores Moreno permanece en el lugar, esperando que las autoridades actúen con celeridad. Su muerte no solo deja un profundo vacío, sino que también expone un problema más grande: la falta de respeto a las normas de tránsito en zonas residenciales de la capital.

Indignación en Barrios Altos: bus
Indignación en Barrios Altos: bus atropella ha jubilado de 89 años y vecinos denuncian imprudencia constante. Infobae Perú / Captura TV - Exitosa

Temas Relacionados

Barrios AltosCercado de Limabus de la ruta 50peru-noticias

Más Noticias

Tomás Gálvez responde a Delia Espinoza tras exigir su restitución: “Aún no hay resolución, su carta no tiene sentido”

En entrevista, el fiscal supremo calificó de ‘sin sentido’ la carta de Delia Espinoza y aclaró que su reincorporación solo será válida cuando exista una resolución formal del Ministerio Público

Tomás Gálvez responde a Delia

Cómo preparar este truco casero para limpiar las hornillas de la cocina con solo 3 ingredientes

Las hornillas de la cocina acumulan grasa, restos de comida y bacterias que pueden convertirse en focos de contaminación

Cómo preparar este truco casero

Ganadores del Gana Diario del 11 de noviembre

¿Se rompió el pozo millonario este martes? Descubra si resultó el afortunado ganador del premio mayor

Ganadores del Gana Diario del

Ganadores de la Kábala este 11 de noviembre

La Kábala celebra tres sorteos a la semana, cada martes, jueves y sábado, después de las 20:30 horas. Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

Ganadores de la Kábala este

Plantean prohibir las uniones de hecho con menores de edad

La legisladora Ruth Luque propone considerar una falta muy grave que los jueces de paz emitan certificados en ese sentido, a fin de reforzar la asistencia y defensa de menores en situación de riesgo

Plantean prohibir las uniones de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Plantean prohibir las uniones de

Plantean prohibir las uniones de hecho con menores de edad

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla de Zaira Arias: “Me sorprende que esté como loquita para acceder al Congreso”

José Jerí imita a Dina Boluarte y canta ‘De música ligera’ durante acto oficial en Huánuco, pero falla al tocar guitarra

Juez confirma desacato de la JNJ en caso Delia Espinoza y avisa al Ministerio Público

Excanciller Francisco Tudela reveló qué dijo Alejandro Toledo al terrorista Cerpa Cartolini, del MRTA, para que lo liberen: “Fue terrible”

ENTRETENIMIENTO

Onelia Molina afirma no ser

Onelia Molina afirma no ser celosa sobre amistad de Laura Spoya y Mario Irivarren: “vivo con un hombre que me tiene muy segura”

Pati Lorena da detalles de su encuentro con la expareja de Laura Spoya: “Si hablo, haría daño a su familia”

Verónica González reafirma que los mellizos que espera son de Josimar y dice no temer ir presa: “El que no la debe, no la teme”

Magaly Medina opina sobre la transformación del ‘Orejas’ Flores tras su separación: “Está disfrutando la vida”

Magaly Medina a Christian Domínguez que se queja porque ‘siempre le recuerdan su pasado’: “Es un meme de sí mismo”

DEPORTES

Programación de la fecha 19

Programación de la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

Fabio Gruber llegó al Zenit Training Base para integrarse a la selección peruana con miras al amistoso contra Rusia

Entradas de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley: precio y venta para los partidos de la Fase 1 del torneo

Dueño de América de Cali presionado por comprar el pase de Luis Ramos: clubes de México y Colombia ya tienen oferta

Histórico delantero de Rusia desconoció a la selección peruana, la minimizó y pronosticó goleada: “Le vamos a meter 3-0″