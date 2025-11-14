Así fue el impactante rescate de pescador artesanal que cayó al mar tras volcar su embarcación en Tumbes

Impactantes imágenes del rescate de pescador artesanal en Tumbes. Fuente: TVPerú

Un dramático rescate se realizó frente a las costas de Puerto Pizarro, en Tumbes, luego de que dos pescadores artesanales cayeran al mar tras el vuelco de su embarcación durante una faena de pesca. El accidente se registró en la zona conocida como La Boca, donde oleajes anómalos sorprendieron la pequeña nave y provocaron la caída de uno de los tripulantes.

Las imágenes difundidas por TV Perú revelan la tensión vivida por los rescatistas al intentar poner a salvo a los afectados.

El pescador que cayó al agua fue identificado como Jhoan Vicente Salazar Infante, acompañado por su tío Basilio Infantes Farías, quien logró permanecer sobre la embarcación hasta que llegó la ayuda. Ambos regresaban de una jornada de trabajo cuando una fuerte ola causó el vuelco de la nave artesanal. La rápida intervención de la Marina de Guerra del Perú resultó clave para evitar consecuencias más graves.

Los minutos de incertidumbre quedaron grabados en video por los rescatistas, donde se observa a Jhoan Salazar luchando por mantenerse a flote mientras los marinos se aproximaban con una barra de madera para auxiliarlo. Durante el operativo, se escuchan frases como: “Tranquilo, tranquilo, ya estamos acá… agárrate acá, Cholo”, mientras se esforzaban por subirlo a la embarcación militar y trasladarlo a tierra firme. La escena muestran el peligro real y la coordinación requerida ante emergencias marítimas.

Momentos del rescate en los que los marinos suben al pescador Jhoan Salazar a la embarcación, luego de que fuera arrastrado por los oleajes anómalos frente a las costas de Tumbes. Foto: Composición Infobae Perú

Pescador salva de morir tras el vuelco de su embarcación

La Marina de Guerra del Perú comunicó que una nave de patrullaje en la zona detectó las señales de auxilio y procedió al rescate. El personal de Infantería de Marina de la Base Naval El Salto se movilizó tras recibir la alerta de los compañeros de faena.

Las imágenes revelan a Jhoan Salazar visiblemente exhausto, mientras los rescatistas lo incorporaban a la nave militar. En declaraciones recogidas por Andina, el pescador manifestó: “Ya no jalaba, ya no tenía fuerzas”, reflejando la gravedad de la situación antes de recibir auxilio. Su tío, Basilio Infantes Farías, permaneció sobre la pequeña embarcación hasta que fueron rescatados y, junto con su sobrino, fue trasladado a tierra firme.

Ambos recibieron atención médica de inmediato y lograron recuperarse del susto sin lesiones graves, demostrando la importancia de la intervención oportuna.

El vuelco de la embarcación dejó graves pérdidas materiales para Jhoan Salazar y su tío Basilio Infantes, quienes no pudieron rescatar su pesca ni los equipos de trabajo. Fotos: Facebook

Perdieron su embarcación y pesca tras accidente

Aunque los pescadores resultaron ilesos, enfrentan pérdidas materiales considerables. La embarcación artesanal resultó gravemente dañada y no pudo ser recuperada. Toda la pesca del día y los insumos de trabajo, valorizados en aproximadamente 4.000 soles, se perdieron con la nave, según RPP Noticias.

En la región de Tumbes, más de 4.000 pescadores artesanales dependen de esta actividad para su subsistencia diaria, enfrentando condiciones adversas y precariedad en sus embarcaciones, conforme a datos de Andina. Compañeros de los afectados señalaron que, tras este incidente, reforzarán las medidas de precaución.

La reestructuración beneficiará a 10.557 pescadores artesanales en todo el Perú. Foto: Vatican News (Imagen referencial)

El accidente revela los riesgos constantes que enfrentan quienes laboran en el litoral, donde un solo embate del oleaje puede causar pérdidas económicas y poner en peligro la vida de los pescadores. El mar impone desafíos diarios a quienes dependen de él para subsistir.

Oleajes anómalos intensificaron el peligro en el litoral

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó la persistencia de oleajes anómalos en distintos sectores del litoral. Según el Aviso Especial N.º 52-25, estos fenómenos ocurrieron desde Tumbes hasta el sur del país y persistieron hasta hoy, 13 de noviembre, con mayor impacto en playas abiertas o semiabiertas orientadas al suroeste.

Tales oleajes pudieron superar las alturas promedio en hasta un 50 % para casos leves, o incluso duplicar la altura en condiciones moderadas, elevando el peligro para embarcaciones artesanales. La fase de luna llena contribuyó adicionalmente al incremento del nivel de marea en ciertas áreas.

Mar se desborda en La Punta debido al oleaje anómalo que ya cobró un fallecido - Andina

La Marina exhortó a pescadores, operadores portuarios y quienes realizan actividades marítimas a respetar las medidas de seguridad, no exponerse a riesgos innecesarios y mantenerse informados sobre el estado del mar. El organismo continuará monitoreando el litoral para emitir alertas oportunas y proteger la vida y bienes de quienes viven o trabajan en las zonas costeras.