Perú

Tercer varamiento de ballenas en Tumbes enciende alertas sobre el ecosistema marino en el mar peruano

Fenómeno reiterado preocupa a pescadores, turistas y autoridades en plena temporada de avistamiento. De julio a octubre son los meses ideales para ver a estos animales

Por Manuel Rojas Berríos

Una ballena fue hallada varada y muerta en la caleta Grau, en Tumbes, generando alarma entre pescadores y operadores turísticos. Foto: Tumbes Noticias

El hallazgo de una nueva ballena varada en la costa de Tumbes ha generado inquietud entre pobladores y autoridades.

El reciente varamiento, ocurrido en la playa de la caleta Grau el martes 28 de octubre, representa el tercer caso registrado en menos de dos meses.

Fueron los pescadores artesanales quienes reportaron el cuerpo sin vida de este ejemplar de más de 14 metros en la zona conocida como Mal Paso.

La región norte del Perú, famosa por el avistamiento de ballenas, enfrenta así una serie de eventos inusuales que han encendido la preocupación tanto en la comunidad científica como en quienes dependen del turismo marino.

Las ballenas encontradas en estos episodios corresponden a diferentes especies, incluyendo ejemplares de ballena azul y juveniles de ballena jorobada, lo que despierta entre los expertos la necesidad de realizar estudios exhaustivos sobre posibles alteraciones en sus rutas migratorias o en el ecosistema.

Un ejemplar de ballena jorobada, especie común en Piura y Tumbes. Foto: Gobierno del Perú

Tres hallazgos en la costa

El primer caso fue reportado el 2 de septiembre, con el hallazgo de un cetáceo varado en la playa Malpaso, perteneciente al distrito La Cruz.

Pocos días después, el 18 de octubre, otra ballena azul fue encontrada sin vida en la playa de Plateritos. El más reciente, en la caleta Grau, involucra un ejemplar que llevaba varios días en proceso de descomposición cuando fue descubierto por pescadores locales, según datos de Andina.

La Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Tumbes ha intervenido en los casos recientes. Tras el descubrimiento de la ballena azul adulta —de casi 24 metros de longitud—, la entidad tomó muestras para su análisis forense y toxicológico, y notificó del caso a las coordinaciones nacionales.

Hasta la fecha, no se ha difundido un informe oficial que explique las causas detrás de estos sucesivos varamientos. La incertidumbre ha movilizado tanto a la comunidad pesquera como a diversos colectivos ambientalistas, quienes solicitan la intervención urgente de organismos especializados como Imarpe y los gobiernos locales.

En simultáneo, los habitantes de la zona y los operadores turísticos demandan respuestas claras, ya que la acumulación de grandes cuerpos en descomposición representa también un potencial riesgo sanitario. La presencia de estos animales muertos en playas frecuentadas afecta el ambiente, la economía local y la percepción de seguridad entre los visitantes.

Contexto migratorio

Las costas de Tumbes y Piura son paso obligado para decenas de cetáceos como parte de su migración anual desde la Antártida, con rutas que abarcan más de 6.000 kilómetros. Entre julio y octubre, el avistamiento de ballenas —especialmente la jorobada y la azul— atrae a miles de turistas y constituye un pilar para el desarrollo local.

El fenómeno observado este 2025 se da justo al cierre de la temporada de nacimientos y reproducción, en áreas protegidas y vigiladas por entidades como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

Especialistas consultados por medios locales explican que no es común encontrar ejemplares juveniles varados sin motivo aparente, lo que refuerza la urgencia de estudios científicos sobre el estado de salud de las poblaciones de estos cetáceos y la posible influencia de factores ambientales o antrópicos.

