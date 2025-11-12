Perú

Demora en fondos para el JNE y ONPE podría acarrear en una denuncia contra José Jerí, advierte experto electoral

A menos de seis meses de las elecciones 2026, el sistema electoral carece de presupuesto completo. José Villalobos advirtió que demorar los fondos puede interpretarse como intento de impedir los comicios

Guardar
José Villalobos advierte que retrasar presupuesto electoral podría derivar en acusación contra José Jerí por impedir las Elecciones 2026. Créditos: Canal N

A menos de seis meses de las Elecciones Generales 2026, el sistema electoral peruano enfrenta una de sus mayores incertidumbres: no cuenta aún con el presupuesto necesario para ejecutar el proceso en su totalidad. Según advirtió el experto en temas electorales José Villalobos, el retraso en la asignación de recursos al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) podría constituir un delito de obstrucción al proceso democrático.

“En todos los gobiernos se retrasa la entrega del presupuesto electoral, pero el presidente José Jerí debe recordar que, si impide la realización de las elecciones, puede ser acusado constitucionalmente. Una forma de impedirlas es justamente no asignar el presupuesto a tiempo”, señaló Villalobos en declaraciones a Canal N.

El especialista advirtió que no se trata de un simple trámite administrativo, sino de una obligación legal del Ejecutivo. “La ONPE y el JNE necesitan esos fondos para desplegar sus actividades. Ya debieron haberlo entregado; de lo contrario, se retrasa el cronograma electoral y se pone en riesgo el proceso”, añadió.

El déficit supera los S/553 millones

El presidente del JNE, Roberto Burneo, confirmó que el presupuesto inicial aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asciende a S/390 millones, pero las necesidades reales del sistema electoral superan los S/553 millones. Esta brecha financiera podría comprometer tareas logísticas y operativas clave, como la impresión de material electoral, la capacitación de miembros de mesa y el despliegue del personal a regiones alejadas.

“Nos han aprobado S/390 millones, pero identificamos que el monto necesario es mucho mayor. Si no logramos el financiamiento total, las elecciones podrían verse comprometidas”, advirtió Burneo.

El titular del JNE aseguró que se mantienen coordinaciones con el Congreso y el MEF, aunque reconoció que el tiempo corre en contra. “No podemos esperar al 30 de noviembre, cuando se apruebe el presupuesto general del próximo año. Las elecciones requieren una planificación anticipada”, remarcó.

El JNE dio detalles del
El JNE dio detalles del cronograma electoral luego de reunirse con José Jerí

“Si no se da el presupuesto, se está impidiendo el proceso electoral”

Villalobos recordó que impedir la realización de elecciones es una de las pocas causales constitucionales por las que se puede acusar a un presidente en funciones. “Si el Ejecutivo no entrega el presupuesto, estaría afectando directamente el derecho ciudadano a elegir y ser elegido. Eso es gravísimo”, explicó.

El experto insistió en que el gobierno de transición tiene una responsabilidad crucial. “No se trata de evaluar si se gasta mucho o poco; las elecciones ya están en curso. Hay que asignar los fondos porque cada día de demora afecta la organización”, dijo.

Elecciones 2026: así será la
Elecciones 2026: así será la primera franja electoral de primarias a partir del 15 de noviembre

La importancia de garantizar confianza

El JNE reiteró que el cronograma electoral no puede modificarse, pues cualquier retraso afectaría la legitimidad del proceso y la confianza ciudadana. Las elecciones generales están programadas para el 12 de abril de 2026, fecha en la que los peruanos elegirán presidente, senadores y diputados bajo el nuevo sistema bicameral.

“Este gobierno de transición tiene la obligación de garantizar la continuidad democrática. No hacerlo pondría en riesgo la estabilidad institucional del país”, enfatizó Burneo.

Villalobos coincidió y llamó a la ciudadanía a mantenerse vigilante. “El voto del próximo año es uno de los más complejos que hemos tenido, con decenas de listas y candidatos. Por eso, más allá de los problemas presupuestales, es fundamental que la ciudadanía analice bien a quién elige”, concluyó.

Temas Relacionados

Elecciones 2026José JeríJNEONPEperu-politica

Más Noticias

Perú vs Rusia EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso por fecha FIFA 2025

Adrián Ugarriza es el ‘9′ de la selección peruana, mientras que Alex Valera esperará su turno en el banco de suplentes. También destacan los regresos de Pedro Gallese y Marcos López. Sigue las incidencias del cotejo

Perú vs Rusia EN VIVO

BCP cobrará nueva comisión en pagos adelantados del préstamo para tu negocio: Desde cuándo

El Banco de Crédito del Perú cobrará el 2% cuando canceles tu préstamo de una sola o adelantes pagos. Solo para el préstamo de Capital de Trabajo

BCP cobrará nueva comisión en

Latin Grammy 2025: Los artistas peruanos que aspiran ganar un galardón de este jueves 13 de noviembre

Desde la leyenda Susana Baca hasta la joven Nicole Zignago, el talento peruano brilla en las principales categorías de los premios más importantes de la música latina que se realizarán en Las Vegas.

Latin Grammy 2025: Los artistas

Clamoroso blooper de Pedro Gallese provocó gol de Rusia ante Perú en amistoso FIFA 2025

El capitán de la ‘bicolor’ se equivocó al querer salir jugando y Aleksandr Golovin anotó el 1-0 en el Gazprom Arena de San Petersburgo

Clamoroso blooper de Pedro Gallese

Migraciones anuncia nuevos módulos de autoservicio para tramitar pasaportes: desde cuándo y cómo funcionarán

La Superintendencia Nacional de Migraciones planea iniciar una fase piloto de autoservicio para la obtención de pasaportes, con validación biométrica y reducción de colas, antes de finalizar el año

Migraciones anuncia nuevos módulos de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Expresidenta del PJ en contra

Expresidenta del PJ en contra de reforma de justicia elaborada por el Congreso: alerta que amenaza la independencia judicial

José Jerí designa como embajador de Perú en Francia a exalcalde de Pueblo Libre que contrató a Nicanor Boluarte

Elecciones 2026: ¿Quiénes son los aspirantes al Senado peruano? Los nombres que ya se han anunciado

Quién es Carlos Zamora y las razones por las que dieron por culminadas sus labores como Embajador de Cuba en el Perú

Rafael López Aliaga amenaza con disolver el Congreso si legisladores no aprueban retirar al Perú de la Corte IDH

ENTRETENIMIENTO

Latin Grammy 2025: Los artistas

Latin Grammy 2025: Los artistas peruanos que aspiran ganar un galardón de este jueves 13 de noviembre

Madre de la hija de Paco Bazán lo demanda por incumplir pensión de alimentos: “No se ha puesto al día”

¿Dónde ver en vivo los Latin Grammy 2025 desde Perú? Canal TV y streaming de la ceremonia de premiación

Productor de Esto es Guerra celebra nominación a los Premios Martín Fierro Latino: “Seguiremos con la internacionalizacion”

El valiente testimonio de Daniela Sarfati sobre su adopción inspira mensajes de amor y gratitud en redes sociales

DEPORTES

Perú vs Rusia EN VIVO

Perú vs Rusia EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso por fecha FIFA 2025

Clamoroso blooper de Pedro Gallese provocó gol de Rusia ante Perú en amistoso FIFA 2025

“Me corrige hasta lo que respiro”: ‘Zezé’ Rojas destacó el rol de Elena Keldibekova en su progreso como armadora de Atenea

Pedro García minimizó el interés de clubes de Liga MX por Jorge Fossati y le recomendó seguir en Universitario: “En México dirige cualquiera”

Dónde ver Perú vs Rusia HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025