Paco Bazán habla sobre su relación con la madre de su hija: “Estos temas no les hacen bien a los niños”

Paco Bazán respondió sobre las graves acusaciones de la madre de su hija.

Paco Bazán expuso públicamente su versión sobre la denuncia de pensión alimenticia en su contra, luego de que Melissa Linares, madre de su última hija, lo señalara por incumplir obligaciones económicas. Durante una entrevista transmitida en Magaly TV, la firme, el exfutbolista descartó las acusaciones, insistió en que sigue atendiendo las necesidades de su hija y pidió que estos asuntos no se divulguen en el espacio mediático.

Según narró el propio Bazán, no ha recibido ninguna notificación judicial ni está al tanto de una demanda formal por parte de Linares. El exarquero de Universitario de Deportes detalló que experimentó problemas administrativos con sus cuentas, pero aseguró que esto no ha afectado su compromiso como padre. “Yo no he sido notificado de nada y no tengo deuda pendiente. Es cierto que he tenido un inconveniente contable, pero eso no significa que no cumpla con mi hija,” expresó ante las cámaras del programa conducido por Magaly Medina.

La controversia se agudizó luego de que Linares manifestara que el incumplimiento económico de Bazán afecta la estabilidad de su hija, aunque reconoció que nunca ha experimentado carencias. Según relató el conductor en Magaly TV, la firme, ambas partes llegaron a un acuerdo en septiembre para incrementar la pensión, incluyendo el pago directo de la pensión escolar y el seguro médico, así como el compromiso de cubrir el pago de una niñera en caso de ausencias paternales por cuestiones laborales.

La abogada de Paco Bazán intervino en la emisión para precisar los términos de dicho pacto: una pensión mensual de S/ 2250, el seguro de salud de la menor y el abono de los gastos escolares directamente a la institución. También puntualizó que no existen atrasos en los pagos y que, si la madre sugiere otro acuerdo, están dispuestos a revisarlo. “No existe ningún atraso. Se ha cumplido con todos los pagos. Si la madre desea un nuevo acuerdo conciliatorio, estamos dispuestos a conversar,” insistió la defensora, según citó Magaly TV, la firme.

Melissa Linares acusa a Paco Bazán de faltar a su hija y no cumplir con los pagos; él rompe su silencio en Magaly TV. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La relación con su expareja

Ante la pregunta sobre la naturaleza de su vínculo con Linares, Bazán optó por la discreción y evitó proporcionar detalles, dejando ver que las fricciones entre la expareja están latentes. Indicó que la exposición mediática afecta principalmente a los menores y sugirió que las diferencias deben resolverse de manera privada. “Prefiero no dar un comentario sobre la madre de mi hija. Estos temas mediáticos no les hacen bien a los niños”, comentó, evidenciando incomodidad frente a la presión televisiva.

Cuando la presentadora buscó detalles respecto a la relación entre los progenitores, Bazán remarcó: “Amo a mis hijos, a los tres, por igual. Prefiero no referirme a ellos porque son menores de edad. Solo quiero protegerlos de cualquier comentario o situación que pueda hacerles daño”. Su abogada agregó que la conciliación legal permanece vigente y que ninguna de las cláusulas ha sido incumplida, según transmitió Magaly TV, la firme.

¿Por qué Paco Bazán se atrasó en la pensión?

Linares causó controversia luego de exponer la supuesta excusa que Bazán habría dado sobre sus finanzas. Ella relató que el conductor justificó el retraso en el pago de la pensión por no haber cobrado su sueldo, mostrando saldos bajos en sus cuentas bancarias: “No me han pagado, tengo 300 y 200 soles en mis cuentas”, según documentos exhibidos durante el programa de televisión.

En otro momento, Medina consultó si la ausencia de Bazán los fines de semana respondía a viajes para visitar a su actual pareja, Susana. Él negó tal hipótesis. “Yo no he salido de Lima”, aseveró, descartando que sus compromisos personales interfieran con sus obligaciones parentales.

Al cierre de la entrevista, el conductor dirigió un mensaje personal a su hija, reiterando su determinación de asistirla. “Me voy a seguir esforzando para que a mi hija no le falte nunca nada”, manifestó ante la audiencia de Magaly TV, la firme. El exfutbolista acotó que prefiere mantener los asuntos familiares fuera del enfoque público y concentrar sus esfuerzos en garantizar el bienestar de la menor.

Melissa Linares acusa a Paco Bazán de faltar a su hija y no cumplir con los pagos; él rompe su silencio en Magaly TV. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme