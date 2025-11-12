Madre de la hija de Paco Bazán lo demanda por incumplir pensión de alimentos: “No se ha puesto al día” | Latina

La madre de la última hija de Paco Bazán, Melissa Linares, inició un proceso legal por el incumplimiento de la pensión de alimentos. Luego de permanecer en el anonimato durante varios años, Linares decidió contar públicamente su situación y exigir que se respeten los derechos de su hija.

Según relató Linares, la denuncia surge porque el exfutbolista y conductor de televisión no ha cumplido con los compromisos económicos pactados en una conciliación previa. “Por incumplimiento de una conciliación anterior”, dijo Linares, al precisar que Paco Bazán “no cumple con su hija como él mismo lo firmó”.

La madre informó que asume la totalidad de los gastos y responsabilidades para garantizar el bienestar de la niña. “Mi hija y yo estamos super bien, el tema económico es lo que más me repercute cuando falla porque ella y yo estamos solas. Nunca le ha faltado nada porque estoy yo, pero no solamente soy yo la mamá”, manifestó.

Linares añadió que hace todo lo que está a su alcance para cubrir las necesidades de la menor: “Yo hago todo para que ella tenga todo lo que yo puedo darle, pero no solamente debería venir de mi parte”.

En septiembre de este año, ambas partes acordaron incrementar la pensión de alimentos y que Bazán se haría cargo de la educación y el seguro de salud de la niña. Pero Linares afirmó que el exarquero no cumple a cabalidad con lo acordado. “No se ha puesto al día al 100%. Como le digo a mi hija, quien no suma, no nos falta”, subrayó.

La madre detalló que Bazán le explicó tener problemas económicos que dificultan el cumplimiento de sus obligaciones. “Él dice que tiene problemas económicos, pero eso mejor pregúntenle a él porque yo no soy la persona pública. Mi hija tiene necesidades y ya vi que sola no las puedo cumplir. Así que estoy pidiendo se cumpla lo que tiene que ser”, enfatizó Linares.

La vez que Paco Bazán confesó tener una hija fuera del matrimonio

Durante octubre de 2024, Paco Bazán realizó una declaración que marcó un antes y un después en su historial personal. En una entrevista a Magaly Medina El Podcast, el exarquero reconoció la existencia de una hija fuera de su matrimonio con Janice, su entonces esposa, y aseguró que ese hecho resultó crucial en la ruptura definitiva de la pareja.

De acuerdo con su relato, la niña nació cuando ambos ya se encontraban separados: “Uno de ellos no es con mi esposa... Estábamos separados cuando pasó... Yo creo que no logró perdonar que tenga un hijo de otra mujer, pero se esforzó”, sostuvo Bazán.

El conductor también se refirió entonces a su visión sobre el matrimonio y los símbolos asociados: “Nunca usé el anillo porque yo creía que era un símbolo de esclavitud. El matrimonio a veces me asfixiaba, era yo, no mi esposa”. La declaración reveló la compleja dinámica familiar en la que se gestó el nacimiento de su hija menor y situó el tema en el centro de la conversación pública.

Tras esas revelaciones, la identidad de la madre de la menor quedó bajo reserva, sin que se conocieran detalles del vínculo entre ambas familias ni del tipo de relación que el conductor mantenía con su hija fuera del matrimonio.

¿Cuántos hijos tiene Paco Bazán?

Hasta este momento, Paco Bazán tiene tres hijos reconocidos públicamente. Dos de ellos son producto de su matrimonio con Janice, que formalmente concluyó con la separación legal en 2024. Su tercera hija nació de una relación extramatrimonial en un periodo en el que él y su entonces esposa estaban distanciados. La identidad de la madre de esta menor permaneció en el anonimato hasta que la actual denuncia fue anunciada públicamente.

