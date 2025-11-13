Perú

Perú sufrió tres impactos solares en solo 72 horas: IGP explicó este fenómeno y sus consecuncias

El Instituto Geofísico del Perú confirmó la llegada de tres intensas tormentas geomagnéticas en menos de tres días, con efectos directos sobre las comunicaciones y la navegación por GPS en territorio nacional

Guardar
Se trata de una tormenta
Se trata de una tormenta geomagnética intensa de tipo G4, un punto menos que una de grado muy intensa.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), dependiente del Ministerio del Ambiente (Minam), notificó que, entre el domingo 9 y el martes 11 de noviembre, el país experimentó tres fulguraciones solares intensas.

El suceso fue detectado en la sede del IGP en Jicamarca, donde se vigila de manera permanente el comportamiento solar.

El jefe institucional del IGP, Hernando Tavera, explicó que estos eventos han incrementado la intensidad del viento solar sobre el planeta, al punto de registrar uno de los flujos de partículas energéticas más fuertes del año.

Esta actividad solar ha sido catalogada como una tormenta geomagnética de tipo G4, es decir, una categoría alta, apenas un nivel por debajo de la máxima escala (G5).

Según el director de la Dirección en Ciencias del Geoespacio del IGPDanny Scipión, la perturbación magnética alcanzó un índice de 8 durante su pico máximo al mediodía del 12 de noviembre.

Para el monitoreo, se emplearon diversos instrumentos científicos, incluyendo el radar ionosférico de Jicamarca, ionosondas, magnetómetros y sistemas de posicionamiento GPS/GNSS, todos vitales para la vigilancia del clima espacial sobre el Perú.

Impactos en tecnología y sociedad

Las tormentas geomagnéticas pueden alterar el comportamiento de la atmósfera y provocar inconvenientes a sistemas tecnológicos.

De acuerdo con el IGP, estos fenómenos generan interferencias en las comunicaciones por radio en algunas frecuencias y complicaciones en equipos que requieren posicionamiento satelital, siendo los GPS más vulnerables durante estos episodios.

Scipión recordó que durante 2024, en Canadá, una tormenta geomagnética provocó que varios tractores que emplean sistemas GPS quedaran fuera de servicio durante horas, lo que significó dificultades en la actividad agrícola.

Esto evidencia el potencial impacto sobre sectores productivos y la vida diaria cuando se presentan alteraciones en el clima espacial.

El monitoreo desarrollado por el IGP busca anticipar los riesgos asociados a estas variaciones solares y proporcionar datos actualizados a autoridades y usuarios.

Las fulguraciones recientes reafirman la relevancia de los sistemas de observación y alerta para entender y mitigar los eventuales efectos en comunicaciones, transporte y navegación en Perú.

El IGP sostuvo que continuará con tareas de investigación y vigilancia sobre el clima espacial, subrayando que la información generada resulta clave ante fenómenos de esta magnitud, cuya recurrencia puede tener consecuencias en la infraestructura tecnológica y el desarrollo cotidiano del país.

Instituto Geofisico del Peru -
Instituto Geofisico del Peru - IGP

¿Cuál es la función del IGP?

El Instituto Geofísico del Perú es un organismo público cuya función principal es la investigación científica, la prestación de servicios y el desarrollo tecnológico en diversas áreas de las ciencias geofísicas.

Su labor abarca el estudio y monitoreo continuo de fenómenos como la actividad sísmica, volcánica, geomagnética y del clima espacial en el país.

Entre sus competencias destaca el operar la red nacional de vigilancia sísmica y volcánica, emitir boletines e informes sobre sismos y otros eventos geofísicos a través del Centro Sismológico Nacional y gestionar el Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe), que busca advertir a la población y autoridades sobre sismos inminentes.

Además, el IGP asesora y capacita a instituciones sobre prevención y gestión de riesgos derivados de desastres naturales y promueve la difusión del conocimiento científico mediante plataformas abiertas como el Repositorio Geofísico Nacional (REGEN).

Temas Relacionados

IGPImpactos solaresGPSperu-noticias

Más Noticias

Minedu suspende clases presenciales este viernes 14 de noviembre en Lima y Callao por paro de transportistas

La medida busca evitar riesgos en los desplazamientos y proteger a estudiantes, docentes y personal educativo durante la jornada de protesta

Minedu suspende clases presenciales este

¿Qué es el overbooking? Matemático explica el cálculo que usan las aerolíneas para la sobreventa de pasajes

La explicación del Dr. Ricardo Ramos, docente de la PUCP, junto con las recomendaciones del Indecopi, permite a los usuarios comprender cómo funciona la sobreventa de pasajes en vuelos comerciales y estar más atentos a sus derechos al viajar

¿Qué es el overbooking? Matemático

Petroperú: trabajadores demandan al Gobierno extender contrato temporal del Lote Z-69 ante inminente riesgo laboral y económico

A partir de este sábado, las plataformas marinas de Talara se quedarán sin operador. La continuidad del Lote Z-69 es clave para la recaudación de regalías y canon petrolero en la región noroeste del Perú

Petroperú: trabajadores demandan al Gobierno

Concierto de Shakira en Lima: horarios y recomendaciones para ir a su primer show en el Estadio Nacional

La colombiana ofrecerá tres presentaciones y aún quedan tickets para la última función del 18 de noviembre.

Concierto de Shakira en Lima:

Paco Bazán: ¿Cuántos miles de soles es lo que pide Melissa Linares de pensión de alimentos para cubrir los gastos de su hija?

Documentos revelan la cantidad solicitada que cubren manutención, educación y cuidado de la menor de 9 años, mientras la madre lamenta que el exfutbolista no haya respetado lo pactado en la conciliación legal

Paco Bazán: ¿Cuántos miles de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Richard Concepción Carhuancho, juez que

Richard Concepción Carhuancho, juez que envió a prisión a Ollanta Humala y Keiko Fujimori, debutará como cantante de rock

¿Por qué se mencionó el ‘apagón’ en Matute en la audiencia del golpe de Estado de Pedro Castillo?

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

José Jerí imita a Dina Boluarte y canta ‘De música ligera’ durante acto oficial en Huánuco, pero falla al tocar guitarra

Extrabajador que utilizó cámaras del Congreso en mitin de Fuerza Popular aseguró que cometió un error “producto del cansancio acumulado”

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Shakira en Lima:

Concierto de Shakira en Lima: horarios y recomendaciones para ir a su primer show en el Estadio Nacional

Paco Bazán: ¿Cuántos miles de soles es lo que pide Melissa Linares de pensión de alimentos para cubrir los gastos de su hija?

Abogada de Paco Bazán desmiente a Melissa Linares acerca de pensión alimentaria: “Es cumplida de manera puntual y en su totalidad”

Melissa Linares encara a Paco Bazán y afirma que retrasos de pensión son recurrentes: “Esto no es de ahora”

Yiddá Eslava: ¿Cuál fue el total de espectadores que fueron a ver su película ‘La Habitación Negra’?

DEPORTES

Vania Torres hace historia en

Vania Torres hace historia en el Salvador: Perú celebra una nueva campeona mundial de surf

Unión Minas clasifica a la final de la Copa Perú 2025 por reclamo en mesa tras cuestionada desprolijidad de ASA FC

Ayacucho FC arremete contra la FPF y denuncia “trato abusivo y discriminatorio” tras polémica con Comerciantes Unidos

Dónde ver Ecuador vs Canadá HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Ecuador vs Canadá HOY: partido amistoso en Toronto por fecha FIFA 2025