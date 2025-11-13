Paco Bazán: ¿Cuántos miles de soles pide Melissa Linares como pensión de alimentos para cubrir los gastos de su hija? Video: Arriba mi gente / Latina

El monto de la pensión de alimentos que Melissa Linares exige a Paco Bazán para cubrir los gastos de su hija menor asciende a S/4930 mensuales, según documentos presentados en el programa ‘Arriba mi gente’. Esta suma, establecida en una conciliación firmada el 5 de septiembre de 2025, contempla los gastos de alimentación, la pensión escolar y el salario de la nana encargada del cuidado de la niña, quien tiene aproximadamente nueve años.

Frente a ello, Bazán acumula una deuda de dos meses por incumplimiento del acuerdo, situación que motivó la denuncia pública y legal de Linares. La madre de la menor detalló que, además del incremento en la pensión, el acuerdo conciliatorio incluía un régimen de visitas que, según su testimonio, el exfutbolista no ha respetado.

Linares indicó que, aunque su hija no enfrenta carencias materiales porque ella asume todos los gastos, la responsabilidad parental debe ser compartida. “Nunca le ha faltado nada porque estoy yo, pero no solamente soy yo la mamá”, declaró para las cámaras de ‘Arriba mi gente’.

Proceso legal y situación económica de Paco Bazán

El proceso judicial iniciado por Melissa Linares se fundamenta en el presunto incumplimiento de los compromisos asumidos por Bazán en la conciliación de septiembre. La madre de la menor decidió romper el anonimato y exponer la situación ante los medios tras constatar que el exfutbolista no cumplía con lo pactado. Linares explicó que, pese a sus esfuerzos por mantener la estabilidad de su hija y evitar la exposición mediática, la falta de apoyo económico la llevó a buscar una solución legal.

En respuesta a la denuncia, Bazán argumentó que enfrenta serias dificultades financieras. “Los lugares donde estoy no me han pagado. En el canal desde julio y en la radio desde setiembre. Ahorita estoy literal en 300 soles en una cuenta y 200 en la otra”, afirmó el conductor de televisión. Estas justificaciones generaron escepticismo en el panel de ‘Arriba mi gente’, donde el periodista Fernando Díaz cuestionó la veracidad de los argumentos del exfutbolista: “Tanto la empresa televisora como la radio están quedando mal si es que esto es verdad”.

A pesar de las afirmaciones de Bazán sobre su precaria situación económica, el conductor ha sido visto en viajes y actividades públicas junto a su pareja, la cantante Susana Alvarado, lo que ha alimentado dudas sobre la autenticidad de sus excusas. Linares, por su parte, insistió en que el padre de su hija debe asumir su responsabilidad y no escudarse en problemas económicos. “Él dice que tiene problemas económicos, pero eso mejor pregúntenle a él porque yo no soy la persona pública”, sostuvo.

La abogada de Bazán, en un comunicado difundido por las redes sociales, aseguró que el acuerdo conciliatorio “viene siendo cumplido de manera puntual y en su totalidad”, contradiciendo la versión de Linares, quien sostiene que “no se ha puesto al día al 100%”. El proceso legal continúa en curso, mientras la madre de la menor espera que se garantice el bienestar de su hija y se cumplan los acuerdos alcanzados.

Contexto familiar y antecedentes de la denuncia

La relación entre Paco Bazán y Melissa Linares se originó durante un periodo de separación del exfutbolista con su entonces esposa, Janice. La hija menor de Bazán nació fuera del matrimonio, hecho que, de acuerdo con declaraciones del propio conductor en entrevistas previas, resultó determinante en la ruptura definitiva de su relación con Janice tras 20 años de casados.

Hasta la denuncia pública, la identidad de la menor y de su madre se mantuvo en reserva. Linares, de 33 años y con estudios en Odontología, había optado por la discreción para proteger a su hija, pero decidió hacer pública la situación ante la falta de cumplimiento de Bazán. En redes sociales, la madre compartió en el pasado momentos familiares, aunque su actividad disminuyó en los últimos años.

El acuerdo conciliatorio de setiembre de 2025 no solo estableció el monto de la pensión, sino también un régimen de visitas que, según Linares, Bazán no ha respetado. La madre relató que el exfutbolista pactó las fechas para recoger a la menor, pero no cumplió con lo acordado: “Yo me he tenido que acoplar a sus tiempos y no apareció simplemente”, explicó. Esta situación ha generado preocupación por el impacto emocional en la niña, quien, según su madre, espera el contacto y apoyo de su progenitor.

Actualmente, Bazán es padre de tres hijos reconocidos públicamente: dos nacidos dentro de su matrimonio y la menor, fruto de su relación con Linares. En medio de la controversia, Melissa Linares ha reiterado que su prioridad es el bienestar de su hija y que continuará exigiendo el cumplimiento de los derechos de la menor.