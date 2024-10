Rodrigo González crítica a Paco Bazán tras revelar por qué su esposa no lo quiere perdonar: “Lo cuenta muy natural”

Rodrigo González lanza duras críticas contra Paco Bazán. (Foto: Captura de TV)

El conductor de televisión Rodrigo González, conocido como ‘Peluchín’, no dejó pasar por alto la reciente confesión de Paco Bazán sobre su hijo extramatrimonial. En la última edición de ‘Amor y Fuego’, el presentador se mostró visiblemente molesto ante las declaraciones del exfutbolista y actor peruano, afirmando que él ya había revelado esa información previamente en su programa.

Durante la transmisión de ‘Amor y Fuego’ del jueves 17 de octubre, Rodrigo González criticó duramente a Paco Bazán por haber admitido en una entrevista con Magaly Medina que tuvo un hijo fuera de su matrimonio. Bazán explicó que este hecho fue el motivo por el cual su esposa aún no lo ha perdonado, aunque aseguró que en ese momento se encontraban separados. “Sí, tuve un hijo extramatrimonial. Estábamos separados”, confesó Bazán, dejando en duda si su pareja ha logrado superar el tema.

‘Peluchín’ no perdió la oportunidad de arremeter contra el también conductor de ATV, destacando que Bazán había tratado el tema con una ligereza que, según González, no era coherente con la gravedad de la situación. “Él lo cuenta de forma muy natural, pero lo que me molesta es que lo diga como si fuera un hecho menor, cuando en realidad es algo serio”, manifestó el presentador.



Rodrigo también aprovechó para recordar que ya había dado a conocer esta información en su programa en dos ocasiones anteriores, lo que lo llevó a lanzar críticas más agudas hacia Paco Bazán, calificándolo de “sobón” y acusándolo de juzgar a otros con demasiada facilidad. “La ligereza con la que él señala y se burla de los demás no tiene sentido cuando él mismo ha protagonizado episodios de infidelidad”, añadió González.

Con este enfrentamiento, Rodrigo González dejó en claro su postura sobre cómo Bazán ha manejado la situación y la información personal que compartió. La polémica alrededor de la revelación de Bazán continúa generando comentarios, especialmente por la forma en que se presentó el tema en televisión nacional.



¿Cuándo anunció su separación Paco Bazán?

En julio de 2023, Paco Bazán, exfutbolista y conductor de televisión, sorprendió a muchos de sus seguidores al compartir en su podcast personal una impactante revelación sobre su vida privada. Durante el episodio, Bazán confesó que estaba atravesando una difícil separación de su esposa Janice, una noticia que tomó por sorpresa a quienes lo conocían. Esta confesión fue acompañada de una decisión radical que el exfutbolista tomó como parte de su proceso personal y espiritual para superar la crisis matrimonial.

En sus declaraciones, Bazán reveló que, en un intento por reconectar con su esposa y restaurar su matrimonio, decidió hacer un voto de castidad. Según sus palabras, ofreció su castidad a Dios, comprometiéndose a no tener contacto íntimo con ninguna mujer hasta que pudiera reconciliarse con su esposa. Este gesto, que él calificó como un sacrificio de fe, lo llevó a mantenerse en oración, esperando que su relación pudiera ser restaurada por la intervención divina.

Durante su testimonio, Bazán mostró su firme creencia en la posibilidad de reconciliación. “Estoy esperando a mi esposa de rodillas, en oración”, señaló, manifestando su confianza en que su matrimonio podría ser restaurado si continuaba con su promesa. A lo largo de su discurso, dejó claro que esta decisión no era solo un acto de esperanza, sino una muestra de su fe inquebrantable en que Dios podría ayudarlo a superar esta etapa de su vida.