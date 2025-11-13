Ladrones ejecutan plan y roban joyas por medio millón de soles en Chiclayo: cortan la luz y anulan alarmas

Roban joyas valorizadas en medio millón de soles a joyería del centro de Chiclayo (Créditos: Panamericana TV)

Las vitrinas y mostradores de una conocida joyería situada en el corazón de Chiclayo, región de Lambayeque, quedaron vacíos tras un robo que dejó pérdidas de casi medio millón de soles en mercancía.

Los ladrones utilizaron una pata de cabra para forzar el ingreso principal durante la madrugada del martes. Una vez desactivado el acceso, desconectaron la energía eléctrica y neutralizaron el sistema de vigilancia, lo que facilitó que huyeran sin ser identificados, según reportó Buenos Días Perú de Panamericana TV,

Armando Malca Zulueta, propietario del comercio afectado, explicó al noticiero que el método empleado por los delincuentes incluyó el corte del suministro eléctrico, lo que permitió que las cámaras de seguridad y las alarmas quedaran inutilizadas.

“Se han llevado entre anillos, sortijas, cadenas y puñeras, todo en oro de dieciocho quilates. También han sustraído colecciones de plata, parte de nuestro catálogo propio”, relató el empresario ante las cámaras del citado medio.

Los delincuentes emplearon una pata de cabra para ingresar, desactivaron la electricidad y lograron inutilizar cámaras de seguridad y alarmas antes de huir - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

La joyería, ubicada entre la avenida Balta y Pedro Ruiz en pleno centro de la ciudad, ha sufrido ahora su cuarto robo en 6 años. Malca Zulueta expresó su frustración ante la falta de medidas de vigilancia y control en la zona, subrayando que las autoridades municipales no han instalado cámaras de seguridad públicas.

“Es muy triste, penoso, que acá en Chiclayo esté totalmente descuidada, donde la municipalidad ni siquiera tiene una cámara”, manifestó, reclamando mayor presencia y acciones por parte de la administración local.

El caso, que ha generado alerta entre los comerciantes del centro lambayecano, ha sido tomado por la Policía Nacional del Perú (PNP), que inició las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.

El robo en una joyería del centro de Chiclayo dejó pérdidas cercanas a medio millón de soles en piezas de oro y plata de alta ley - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Fuentes de Panamericana TV confirmaron que el área técnica policial ha revisado algunos dispositivos de seguridad privados en comercios aledaños, esperando obtener pistas o registros sobre los autores del asalto. No se reportaron personas heridas ni sospechosos detenidos hasta el cierre de esta edición.

El monto hurtado, cifrado en aproximadamente 500.000 soles, incluyó joyas de oro de alta ley y piezas de plata consideradas de colección dentro del establecimiento robado. El hecho pone el foco sobre la seguridad en el centro histórico de Chiclayo, donde la ausencia de sistemas de videovigilancia municipales ha sido reiteradamente señalada por los afectados.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Panamericana TV, los comerciantes locales han solicitado a la Municipalidad Provincial de Chiclayo que adopte acciones concretas para incrementar la vigilancia y proteger la actividad económica en la zona céntrica.

Roban joyería en el Centro de Lima

A pocos metros del Palacio de Gobierno, una joyería ubicada en el jirón Callao fue víctima de un robo durante la madrugada, lo que generó preocupación en el centro de Lima. Fuentes policiales informaron que, cerca de las 3 a. m., un grupo de delincuentes ingresó tras perforar una pared posterior del establecimiento. El valor del botín alcanzó los 500.000 dólares, compuestos principalmente por piezas de oro y plata extraídas de las vitrinas.

La PNP señaló que los ladrones eligieron un punto sin cámaras de seguridad para ejecutar la maniobra, lo que permitió que actuaran sin ser detectados pese al movimiento en la zona. Alrededor de las 6 a. m., la propietaria halló un boquete de medio metro en la pared posterior y alertó a las autoridades. Las primeras investigaciones apuntan a un plan detallado con herramientas especializadas y una vía de escape cuidadosamente preparada.